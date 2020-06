Ferrari F8 Tributo mới đang là mẫu siêu xe đầu bảng của Ferrari với công suất 720 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Nếu khách hàng vẫn chưa thỏa mãn với sức mạnh trên thì hãng độ Novitec sẵn sàng nâng cấp hiệu năng cho chiếc siêu xe này, cả về thông số động cơ lẫn đặc tính vận hành. Cụ thể, khối động cơ tăng áp V8 dung tích 3.9L được hãng độ đến từ Đức can thiệp vào hệ thống điều khiển để cho ra công suất mới lên đến 776 mã lực cùng sức kéo đạt hơn 880 Nm. Nhờ đó, khả năng tăng tốc 0-100 km/h của siêu xe Ferrari F8 Tributo chỉ còn 2,7 giây. Trong khi đó, vận tốc giới hạn vẫn là 340 km/h. Novitec cũng nâng cấp hệ thống treo mới cho phép hạ thấp 35 mm khoảng sáng gầm. Với trọng tâm thấp hơn, tính ổn định khi vận hành ở tốc độ cao của bản độ Ferrari F8 Tributo hứa hẹn được cải thiện tốt hơn. Hệ thống ống xả cũng được làm mới cho ra âm thanh dữ dằn hơn. Vật liệu chế tạo của cụm chi tiết này bao gồm carbon và thép không gỉ. Bộ mâm 20 inch tiêu chuẩn được nâng cấp với la-zăng trước có kích thước 21 inch, còn la-zăng sau cỡ 22 inch. Đi cùng bộ mâm đúc thiết kế đa chấu mới tên NF9 là lốp Pirelli P Zero cao cấp. Bề rộng lốp trước và sau lần lượt là 255 mm và 355 mm. Hiện tại, Novitec đang nghiên cứu để phát triển bộ bodykit với các chi tiết giúp tăng tính khí động học cho F8 Tributo nên bản độ này không có sự khác biệt về mặt thiết kế so với xe nguyên bản. Bên trong Ferrari F8 Tributo độ Novitec, khách hàng có thể tùy chọn các gói trang trí nội thất làm từ da Alcantara cao cấp với nhiều màu sắc khác nhau. Chi phí cho các phần nâng cấp này không được Novitec công bố chi tiết. Video: Siêu xe Ferrari F8 Tributo nâng cấp động cơ đạt 776 mã lực.

Ferrari F8 Tributo mới đang là mẫu siêu xe đầu bảng của Ferrari với công suất 720 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. Nếu khách hàng vẫn chưa thỏa mãn với sức mạnh trên thì hãng độ Novitec sẵn sàng nâng cấp hiệu năng cho chiếc siêu xe này, cả về thông số động cơ lẫn đặc tính vận hành. Cụ thể, khối động cơ tăng áp V8 dung tích 3.9L được hãng độ đến từ Đức can thiệp vào hệ thống điều khiển để cho ra công suất mới lên đến 776 mã lực cùng sức kéo đạt hơn 880 Nm. Nhờ đó, khả năng tăng tốc 0-100 km/h của siêu xe Ferrari F8 Tributo chỉ còn 2,7 giây. Trong khi đó, vận tốc giới hạn vẫn là 340 km/h. Novitec cũng nâng cấp hệ thống treo mới cho phép hạ thấp 35 mm khoảng sáng gầm. Với trọng tâm thấp hơn, tính ổn định khi vận hành ở tốc độ cao của bản độ Ferrari F8 Tributo hứa hẹn được cải thiện tốt hơn. Hệ thống ống xả cũng được làm mới cho ra âm thanh dữ dằn hơn. Vật liệu chế tạo của cụm chi tiết này bao gồm carbon và thép không gỉ. Bộ mâm 20 inch tiêu chuẩn được nâng cấp với la-zăng trước có kích thước 21 inch, còn la-zăng sau cỡ 22 inch. Đi cùng bộ mâm đúc thiết kế đa chấu mới tên NF9 là lốp Pirelli P Zero cao cấp. Bề rộng lốp trước và sau lần lượt là 255 mm và 355 mm. Hiện tại, Novitec đang nghiên cứu để phát triển bộ bodykit với các chi tiết giúp tăng tính khí động học cho F8 Tributo nên bản độ này không có sự khác biệt về mặt thiết kế so với xe nguyên bản. Bên trong Ferrari F8 Tributo độ Novitec , khách hàng có thể tùy chọn các gói trang trí nội thất làm từ da Alcantara cao cấp với nhiều màu sắc khác nhau. Chi phí cho các phần nâng cấp này không được Novitec công bố chi tiết. Video: Siêu xe Ferrari F8 Tributo nâng cấp động cơ đạt 776 mã lực.