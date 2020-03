Siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport giới hạn chỉ 60 chiếc xuất xưởng

Triển lãm Ô tô Geneva 2020 bị hủy vì dịch virus corona cũng không thể ngăn các hãng ra mắt xe mới như lịch dự kiến từ trước. Một trong số đó có Bugatti với mẫu siêu xe mang tên Chiron Pur Sport. Bugatti có thể là thương hiệu chỉ bán một mẫu xe một lúc nhưng Chiron lại có rất nhiều phiên bản khác nhau, tương tự đàn anh Veyron. Pur Sport cũng chỉ là một phiên bản của dòng siêu xe Bugatti Chiron. So với Chiron tiêu chuẩn, Bugatti Chiron Pur Sport mới đã được nâng cấp mạnh về thiết kế khí động lực học và hệ thống treo. Ngoài ra, siêu xe này còn được giảm trọng lượng, cải thiện khả năng đáp ứng vô lăng và hứa hẹn mang đến cảm giác lái phấn khích hơn ở những khúc cua. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Bugatti Chiron Pur Sport vẫn là khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, đi kèm 4 bộ tăng áp đình đám. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 1.479 mã lực nhưng tại tua máy 6.900 vòng/phút thay vì 6.700 vòng/phút như ở Bugatti Chiron tiêu chuẩn. Nguyên nhân là vì động cơ này trên Bugatti Chiron Pur Sport kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hiệu chỉnh. Nhờ đó, Bugatti Chiron Pur Sport có thể tăng tốc từ 60-120 km/h trong thời gian nhanh hơn 2 giây so với bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tốc độ tối đa của siêu xe này lại giảm xuống còn 350 km/h. Thêm vào đó là lượng xăng tiêu thụ trung bình 22,5 lít/100 km. Ngoài ra, khung gầm của Bugatti Chiron Pur Sport cũng đã được nâng cấp, bao gồm lò xo trước cứng hơn 65%, lò xo sau cứng hơn 33% và hệ thống giảm chấn thích ứng tập trung vào hiệu suất. Bên ngoài, Bugatti Chiron Pur Sport được bổ sung bộ vành Aero chỉ nặng 16 kg, mang thiết kế khí động lực học hơn và tăng cường quá trình làm mát phanh. Bộ vành này đi kèm lốp Bugatti Sport Cup 2 R đặc biệt do hãng Michelin phát triển riêng cho Chiron Pur Sport với kích thước 285/20 R20 trước và 355/25 R21 sau. Chưa hết, Bugatti Chiron Pur Sport còn đi kèm đĩa phanh nhẹ hơn. Nhờ đó, Bugatti Chiron Pur Sport có trọng lượng thấp hơn 60 kg so với Chiron tiêu chuẩn. Không chỉ nhẹ hơn, Bugatti Chiron Pur Sport còn được trang bị phần đầu xe mới, tối ưu hóa tính khí động lực học với hốc gió và lưới tản nhiệt hình móng ngựa cỡ lớn hơn cùng bộ chẻ khí mới, tất cả đều làm bằng sợi carbon bền, nhẹ. Bên trong Bugatti Chiron Pur Sport là không gian nội thất tối giản, được bọc bằng chất liệu Alcantara nhằm cắt bớt trọng lượng. Toàn bộ các chi tiết ốp và nút bấm của Bugatti Chiron Pur Sport đều được sơn màu đen, làm bằng nhôm hoặc titan. Một số chi tiết được khâu bằng chỉ màu tương phản nhằm tô điểm cho nội thất. Đáng tiếc là hãng Bugatti chỉ dự định sản xuất đúng 60 chiếc Chiron Pur Sport từ nửa cuối năm nay. Giá xe Bugatti Chiron Pur Sport sẽ được bán ra thị trường chưa thuế lên đến 3,2 triệu Euro (khoảng 3,55 triệu USD hoặc 82,6 tỷ đồng). Video: Ra mắt siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport bản giới hạn.

Triển lãm Ô tô Geneva 2020 bị hủy vì dịch virus corona cũng không thể ngăn các hãng ra mắt xe mới như lịch dự kiến từ trước. Một trong số đó có Bugatti với mẫu siêu xe mang tên Chiron Pur Sport. Bugatti có thể là thương hiệu chỉ bán một mẫu xe một lúc nhưng Chiron lại có rất nhiều phiên bản khác nhau, tương tự đàn anh Veyron. Pur Sport cũng chỉ là một phiên bản của dòng siêu xe Bugatti Chiron. So với Chiron tiêu chuẩn, Bugatti Chiron Pur Sport mới đã được nâng cấp mạnh về thiết kế khí động lực học và hệ thống treo. Ngoài ra, siêu xe này còn được giảm trọng lượng, cải thiện khả năng đáp ứng vô lăng và hứa hẹn mang đến cảm giác lái phấn khích hơn ở những khúc cua. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Bugatti Chiron Pur Sport vẫn là khối động cơ W16, dung tích 8.0 lít, đi kèm 4 bộ tăng áp đình đám. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 1.479 mã lực nhưng tại tua máy 6.900 vòng/phút thay vì 6.700 vòng/phút như ở Bugatti Chiron tiêu chuẩn. Nguyên nhân là vì động cơ này trên Bugatti Chiron Pur Sport kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hiệu chỉnh. Nhờ đó, Bugatti Chiron Pur Sport có thể tăng tốc từ 60-120 km/h trong thời gian nhanh hơn 2 giây so với bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, tốc độ tối đa của siêu xe này lại giảm xuống còn 350 km/h. Thêm vào đó là lượng xăng tiêu thụ trung bình 22,5 lít/100 km. Ngoài ra, khung gầm của Bugatti Chiron Pur Sport cũng đã được nâng cấp, bao gồm lò xo trước cứng hơn 65%, lò xo sau cứng hơn 33% và hệ thống giảm chấn thích ứng tập trung vào hiệu suất. Bên ngoài, Bugatti Chiron Pur Sport được bổ sung bộ vành Aero chỉ nặng 16 kg, mang thiết kế khí động lực học hơn và tăng cường quá trình làm mát phanh. Bộ vành này đi kèm lốp Bugatti Sport Cup 2 R đặc biệt do hãng Michelin phát triển riêng cho Chiron Pur Sport với kích thước 285/20 R20 trước và 355/25 R21 sau. Chưa hết, Bugatti Chiron Pur Sport còn đi kèm đĩa phanh nhẹ hơn. Nhờ đó, Bugatti Chiron Pur Sport có trọng lượng thấp hơn 60 kg so với Chiron tiêu chuẩn. Không chỉ nhẹ hơn, Bugatti Chiron Pur Sport còn được trang bị phần đầu xe mới, tối ưu hóa tính khí động lực học với hốc gió và lưới tản nhiệt hình móng ngựa cỡ lớn hơn cùng bộ chẻ khí mới, tất cả đều làm bằng sợi carbon bền, nhẹ. Bên trong Bugatti Chiron Pur Sport là không gian nội thất tối giản, được bọc bằng chất liệu Alcantara nhằm cắt bớt trọng lượng. Toàn bộ các chi tiết ốp và nút bấm của Bugatti Chiron Pur Sport đều được sơn màu đen, làm bằng nhôm hoặc titan. Một số chi tiết được khâu bằng chỉ màu tương phản nhằm tô điểm cho nội thất. Đáng tiếc là hãng Bugatti chỉ dự định sản xuất đúng 60 chiếc Chiron Pur Sport từ nửa cuối năm nay. Giá xe Bugatti Chiron Pur Sport sẽ được bán ra thị trường chưa thuế lên đến 3,2 triệu Euro (khoảng 3,55 triệu USD hoặc 82,6 tỷ đồng). Video: Ra mắt siêu xe Bugatti Chiron Pur Sport bản giới hạn.