Siêu xe Audi R8 V10 Plus tiền tỷ khoác áo Gucci ở Sài Gòn

Cuối tuần vừa qua, tâm điểm trên con phố nổi tiếng ở Q1, TP HCM chính là chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus chăm đổi màu nhất tại Việt Nam trong “bộ cánh” mang phong cách của thương hiệu thời trang Gucci. Lớp decal mới mang lại một vẻ ngoài khá thời trang cho mẫu siêu xe đến từ Đức khi những tông màu chủ đạo như : đỏ, xanh hay trắng được phối với nhau theo một cách hài hòa. Bên cạnh đó lớp decal còn mô phỏng phần ngoại thất của xe tương tự như đôi sneaker “Gucci Ace Bee” rất nổi tiếng của thương hiệu Gucci. Chưa dừng lại ở đó, chủ nhân thậm chí còn sáng tạo hơn khi họa tiết của nền vải GG đẳng cấp kết hợp cùng sọc Web với hình ảnh “chú” ong vàng được sử dụng để làm đẹp cho phần đuôi xe. Đường sọc Web với hai tông màu chủ đạo là xanh lá và đỏ kéo dài từ phần đầu đến cản sau cũng như trên hai cánh cửa Audi R8 mặc áo Gucci. Sự thay đổi vô cùng táo bạo ở ngoại thất đến từ chủ nhân đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm đến từ người đi đường và những du khách quốc tế khi mẫu siêu xe này xuất hiện tại một quán cafe nổi tiếng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Audi R8 V10 Plus đời 2015 chiếm số lượng khá đông đảo tại Việt Nam khi có ít nhất 6 chiếc được đưa về Việt Nam và toàn bộ cả 6 chiếc đều được đăng kí “hộ khẩu” tại Sài Gòn. R8 V10 Plus đời 2015 chính là phiên bản kế nhiệm của chiếc R8 thế hệ đầu tiên, vốn là chiếc siêu xe được đánh giá rất cao ở ngoại hình mang đậm dấu ấn khí động học. Nhờ sở hữu thiết kế đẹp mắt kết hợp cùng khối động cơ mạnh mẽ, Audi R8 đã chiếm trọn tình cảm của không ít chủ nhân tại Việt Nam với số lượng xe được mang về nước thuộc rất nhiều phiên bản khác nhau, phần lớn trong số đó được độ lại những chi tiết khác biệt so với nguyên bản như ống xả, mâm xe hay bodykit đến từ những thương hiệu hàng đầu như Regula Tuning, Prior Design, PPI Razor. Chiếc Audi R8 tại Sài Gòn trong bài viết đã được chủ nhân độ lại hệ thống ống xả với chi tiết mới mang thương hiệu Kline Innovation và bộ mâm Vossen 5 chấu sơn đen mờ cá tính cùng “bộ cánh” Gucci thời thượng, tạo nên một dấu ấn rất riêng cho chủ nhân của chiếc siêu xe mạnh mẽ này. R8 V10 Plus đời 2015 thuộc thế hệ thứ hai và nhận được hàng loạt những sự cải tiến đến từ Audi, cụ thể Audi đã lược bỏ thiết kế có phần tròn trịa trên thế hệ cũ, thay vào đó là thiết kế có phần góc cạnh và cứng cáp hơn. Lưới tản nhiệt phía trước được mở rộng hơn, hai hốc gió bên hông với các nan dựng đứng thay cho việc được đặt nằm ngang như thế hệ cũ. Đèn pha sử dụng công nghệ LED tiên tiến và được bổ sung thêm các chi tiết được làm từ sợi carbon như líp trước, ốp gương chiếu hậu, hốc gió hông, cánh gió sau và bộ khuếch tán gió. Audi R8 V10 Plus được trang bị khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít được chia sẻ từ “người anh em” Lamborghini Huracan, khối động cơ mạnh mẽ này có khả năng sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 560 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 3,2 giây và có tốc độ tối đa là 330 km/h, Tại thị trường Việt Nam, giá siêu xe Audi R8 V10 Plus rơi vào khoảng 13-14 tỉ đồng, còn đối với một chiếc R8 đã qua sử dụng thì có giá bán khoảng 8 đến 9 tỉ đồng. Video: Xem siêu xe Audi R8 V10 Plus của Cường Đô la thay áo.

Cuối tuần vừa qua, tâm điểm trên con phố nổi tiếng ở Q1, TP HCM chính là chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus chăm đổi màu nhất tại Việt Nam trong “bộ cánh” mang phong cách của thương hiệu thời trang Gucci. Lớp decal mới mang lại một vẻ ngoài khá thời trang cho mẫu siêu xe đến từ Đức khi những tông màu chủ đạo như : đỏ, xanh hay trắng được phối với nhau theo một cách hài hòa. Bên cạnh đó lớp decal còn mô phỏng phần ngoại thất của xe tương tự như đôi sneaker “Gucci Ace Bee” rất nổi tiếng của thương hiệu Gucci. Chưa dừng lại ở đó, chủ nhân thậm chí còn sáng tạo hơn khi họa tiết của nền vải GG đẳng cấp kết hợp cùng sọc Web với hình ảnh “chú” ong vàng được sử dụng để làm đẹp cho phần đuôi xe. Đường sọc Web với hai tông màu chủ đạo là xanh lá và đỏ kéo dài từ phần đầu đến cản sau cũng như trên hai cánh cửa Audi R8 mặc áo Gucci. Sự thay đổi vô cùng táo bạo ở ngoại thất đến từ chủ nhân đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm đến từ người đi đường và những du khách quốc tế khi mẫu siêu xe này xuất hiện tại một quán cafe nổi tiếng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Audi R8 V10 Plus đời 2015 chiếm số lượng khá đông đảo tại Việt Nam khi có ít nhất 6 chiếc được đưa về Việt Nam và toàn bộ cả 6 chiếc đều được đăng kí “hộ khẩu” tại Sài Gòn. R8 V10 Plus đời 2015 chính là phiên bản kế nhiệm của chiếc R8 thế hệ đầu tiên, vốn là chiếc siêu xe được đánh giá rất cao ở ngoại hình mang đậm dấu ấn khí động học. Nhờ sở hữu thiết kế đẹp mắt kết hợp cùng khối động cơ mạnh mẽ, Audi R8 đã chiếm trọn tình cảm của không ít chủ nhân tại Việt Nam với số lượng xe được mang về nước thuộc rất nhiều phiên bản khác nhau, phần lớn trong số đó được độ lại những chi tiết khác biệt so với nguyên bản như ống xả, mâm xe hay bodykit đến từ những thương hiệu hàng đầu như Regula Tuning, Prior Design, PPI Razor. Chiếc Audi R8 tại Sài Gòn trong bài viết đã được chủ nhân độ lại hệ thống ống xả với chi tiết mới mang thương hiệu Kline Innovation và bộ mâm Vossen 5 chấu sơn đen mờ cá tính cùng “bộ cánh” Gucci thời thượng, tạo nên một dấu ấn rất riêng cho chủ nhân của chiếc siêu xe mạnh mẽ này. R8 V10 Plus đời 2015 thuộc thế hệ thứ hai và nhận được hàng loạt những sự cải tiến đến từ Audi, cụ thể Audi đã lược bỏ thiết kế có phần tròn trịa trên thế hệ cũ, thay vào đó là thiết kế có phần góc cạnh và cứng cáp hơn. Lưới tản nhiệt phía trước được mở rộng hơn, hai hốc gió bên hông với các nan dựng đứng thay cho việc được đặt nằm ngang như thế hệ cũ. Đèn pha sử dụng công nghệ LED tiên tiến và được bổ sung thêm các chi tiết được làm từ sợi carbon như líp trước, ốp gương chiếu hậu, hốc gió hông, cánh gió sau và bộ khuếch tán gió. Audi R8 V10 Plus được trang bị khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít được chia sẻ từ “người anh em” Lamborghini Huracan, khối động cơ mạnh mẽ này có khả năng sản sinh công suất tối đa 610 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 560 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 3,2 giây và có tốc độ tối đa là 330 km/h, Tại thị trường Việt Nam, giá siêu xe Audi R8 V10 Plus rơi vào khoảng 13-14 tỉ đồng, còn đối với một chiếc R8 đã qua sử dụng thì có giá bán khoảng 8 đến 9 tỉ đồng. Video: Xem siêu xe Audi R8 V10 Plus của Cường Đô la thay áo.