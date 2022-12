Siêu xe Audi R8 được tay chơi Hà Thành chào bán gần 9 tỷ đồng

Hầu hết những chiếc siêu xe Audi R8 thuộc dòng này được đưa về Việt Nam đều được sơn màu đỏ nổi bật cùng bộ mâm đa chấu màu đen, số khác lại mang trên mình màu sơn đen giản đơn cùng bộ mâm 5 chấu kép thể thao. Chiếc Audi R8 V10 Plus tại Hà Nội này từng được nhập khẩu dưới dạng chính hãng và mang trên mình màu sơn đỏ tươi. Xe đang thuộc sở hữu của một tay chơi Hà Thành sở hữu nhiều siêu xe, xe sang như Ferrari 812 Superfast, Lamborghini Gallardo Squadra Corse, Bentley Bentayga và Mercedes-AMG G63. Ở phiên bản V10 Plus, Audi đã trang bị thêm cho R8 hàng loạt các chi tiết được làm từ sợi carbon như : líp trước, ốp gương chiếu hậu, ốp hốc gió, cánh gió sau và bộ khuếch tán, đi cùng với đó là khối động cơ V10 trên xe được tinh chỉnh lại để đạt công suất mạnh hơn đến 69 mã lực so với chiếc R8 V10 tiêu chuẩn. Về ngoại thất, thiết kế trên Audi R8 V10 Plus được trau chuốt lại theo hướng hiện đại và góc cạnh hơn, thay cho nét mềm mại của thế hệ R8 đầu tiên. Cản trước của xe được những kĩ sư thiết kế từ Audi “lột xác” toàn bộ với mặt ca-lăng hình tổ ong sơn đen làm điểm nhấn, hốc gió trước của xe cũng được thay đổi với các nan nằm dọc. Ngoài ra, chủ sở hữu trước của xe đã lắp đặt cho chiếc R8 V10 Plus này bộ bodykit giản đơn bằng chất liệu carbon, thay thế một số chi tiết nhỏ nhằm hoàn thiện hơn nữa vẻ đẹp của chiếc xe thể thao đến từ Đức. Xe sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng LED tích hợp đèn Laser hiện đại với thiết kế sắc sảo. Chất liệu carbon còn xuất hiện trên nhiều chi tiết tại thân thân xe như ốp gương chiếu hậu, hốc gió hai bên thân xe,… Chiếc Audi R8 V10 Plus này được trang bị bộ mâm đa chấu sơn đen khá hầm hố, ẩn bên trong là cùm phanh sơn bạc kết hợp với đĩa phanh carbon ceramic. Đặt ở vị trí sau ô cửa sổ là nắp nhiên liệu bằng kim loại và đính thêm tên xe “R8” lên trên. Đuôi xe khỏe khoắn với sự xuất hiện của một cánh gió lớn và bộ khuếch tán làm từ sợi carbon trên phiên bản V10 Plus giúp cho ngoại hình của xe trở nên hiếu chiến hơn. Cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED, phía dưới là hai khe thoát khí để lộ hệ thống ống xả bên trong. Nắp động cơ của xe có dạng trong suốt, để lộ vẻ đẹp của khối động cơ V10 và khoang máy được ốp sợi carbon. Hệ thống ống xả nguyên bản đã được nâng cấp lên loại “full system” tới từ thương hiệu Capristo giúp hơi thở thoát ra từ khối động cơ V10 mạnh mẽ hơn. Tiến vào bên trong, Audi R8 V10 Plus mang đến cho người lái và hành khách đi cùng tầm nhìn phía trước khá thông thoáng, khác biệt hoàn toàn với người anh em Lamborghini Huracan với vị trí ngồi và góc lái có phần chật chội hơn. Hãng xe Đức trang bị cho thế hệ R8 Type 4S hệ thống “buồng lái ảo” với một màn hình hiển thị gần như toàn bộ thông tin trên xe, người lái có thể tùy chọn và điều chỉnh màn hình này thông qua một nút bấm đặt trên vô-lăng. Việc có sự xuất hiện của hệ thống “buồng lái ảo” này giúp cho người lái có thể dễ dàng thao tác điều chỉnh những chức năng chính trên xe mà không cần phải thông qua một màn hình trung tâm đặt trên bảng táp-lô. Điểm nhấn trong khoang nội thất nằm ở những chi tiết được ốp sợi carbon mờ như : hốc điều hòa, bảng táp-lô và bệ tì tay trung tâm. Vô-lăng 3 chấu trên Audi R8 có thiết kế hiện đại, tích hợp lẫy chuyển số, nút Start/Stop Engine và nút điều chỉnh hệ thống Audi Drive Select với 4 chế độ lái bao gồm: Comfort, Auto, Dynamic và Individual. Sự đa dạng về những chế độ lái mà Audi cung cấp mang đến cho khách hàng khả năng điều chỉnh linh hoạt chiếc R8 về hệ thống treo, độ nhạy của chân ga,… Về các chức năng giải trí, Audi R8 sở hữu hệ thống âm thanh 13 loa thượng hạng của Bang&Olufsen, kết hợp với bộ khuếch đại công suất lên 550W. Xe được trang bị khối động cơ V10 hút khí tự nhiên có dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 602 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 560 Nm. Nhờ hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Quattro trứ danh của Audi, chiếc R8 V10 Plus này chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, 0-200 km/h mất 9,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Hiện giá xe Audi R8 V10 Plus đang được chào bán với mức gần 9 tỷ đồng ở Hà Nội. Video: Xem siêu xe Audi R8 được tay chơi Việt trên phố Sài Gòn.

