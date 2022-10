Audi R8 Coupe GT RWD 2023 - dấu ấn cuối cùng của động cơ V10

Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Geneva Motor Show 2015, Audi R8 thế hệ thứ 2 đến nay đã tiến đến giai đoạn cuối vòng đời và sự xuất hiện của Audi R8 Coupe GT RWD 2023 mới được xem như là điểm nhấn cuối cùng trước khi nhà sản xuất Đức công bố thế hệ xe thể thao mới. Về ngoại hình, siêu xe Audi R8 Coupe GT RWD được làm mới ở nhiều chi tiết với việc bổ sung những vây gió khí động học ở cản trước, cản sau và cả ở ốp hông, sau đuôi xe là cánh gió cỡ lớn dạng cổ thiên nga và tất cả đều làm từ sợi carbon. Sự thay đổi này giúp vẻ ngoài của xe trông hầm hố hơn nhiều so với bản tiêu chuẩn. Đặc biệt điểm nhấn của xe còn đến từ bộ mâm 10 chấu kích thước 20 inch trọng lượng nhẹ được làm riêng cho mẫu xe này, đi kèm là lốp Michelin Sport Cup 2 hiệu năng cao và đĩa phanh carbon-ceramic, kẹp phanh sơn màu đỏ tương phản. Audi R8 Coupe GT RWD vẫn có màu xám mờ Suzuka Grey tương tự như thế hệ đầu tiên, ngoài ra màu đỏ Tangorot hay xám Daytona cũng xuất hiện để khách hàng có thể lựa chọn. Bên trong nội thất của R8 Coupe GT RWD lại không có quá nhiều điểm mới, màn hình hiển thị là taplo Virtual Cockpit có kích thước 12.3 inch, với khả năng thay đổi giao diện. Vô lăng thể thao tích hợp nhiều nút điều khiển bao gồm cả nút điều chỉnh 7 chế độ lái khác nhau của xe và một nút để kích hoạt chế độ lái mô-men xoắn ở bánh sau dành cho đường đua. Ghế da thể thao với cách phối màu đen đỏ quen thuộc vẫn xuất hiện, logo được thêu nổi trên tựa ghế và nổi bật hơn hết là phần dây đai an toàn cũng có màu đỏ tươi. Như đã nói, Audi R8 Coupe GT RWD vẫn sẽ được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn 565 Nm (mạnh hơn bản Performance RWD đến 50 mã lực và 15 Nm). Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp đã được tinh chỉnh, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,4 giây (nhanh hơn 0,4 giây so với RWD Coupe, nhưng hơi kém so với thời gian 3,1 giây của Quattro) và sẽ đạt tốc độ 200 km/h sau 10,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 320 km/h. Trọng lượng của Audi R8 Coupe GT RWD chỉ dừng lại ở mức 1.570 kg, nhẹ hơn 20 kg so với phiên bản tiêu chuẩn nhờ việc sử dụng những vật liệu siêu nhẹ. Đáng nhắc đến là thanh cân bằng của xe làm từ chất liệu tổng hợp gia cường sợi carbon và hệ thống treo thiết kế lại nhằm cải thiện khả năng xử lý cũng như giúp xe giảm trọng lượng, thậm chí người mua còn có thể tùy chọn giảm chấn R8 GT thể thao hơn đi kèm với khả năng điều chỉnh mức độ nén và phục hồi. Sẽ chỉ có 333 chiếc Audi R8 Coupe GT RWD đặc biệt được sản xuất, hãng xe Đức dự kiến bàn giao đến tay khách hàng tại Bắc Mỹ và châu Âu vào đầu năm 2023 với mức giá từ 221.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu xe Audi R8 Coupe GT RWD 2023.

Được giới thiệu lần đầu tại triển lãm Geneva Motor Show 2015, Audi R8 thế hệ thứ 2 đến nay đã tiến đến giai đoạn cuối vòng đời và sự xuất hiện của Audi R8 Coupe GT RWD 2023 mới được xem như là điểm nhấn cuối cùng trước khi nhà sản xuất Đức công bố thế hệ xe thể thao mới. Về ngoại hình, siêu xe Audi R8 Coupe GT RWD được làm mới ở nhiều chi tiết với việc bổ sung những vây gió khí động học ở cản trước, cản sau và cả ở ốp hông, sau đuôi xe là cánh gió cỡ lớn dạng cổ thiên nga và tất cả đều làm từ sợi carbon. Sự thay đổi này giúp vẻ ngoài của xe trông hầm hố hơn nhiều so với bản tiêu chuẩn. Đặc biệt điểm nhấn của xe còn đến từ bộ mâm 10 chấu kích thước 20 inch trọng lượng nhẹ được làm riêng cho mẫu xe này, đi kèm là lốp Michelin Sport Cup 2 hiệu năng cao và đĩa phanh carbon-ceramic, kẹp phanh sơn màu đỏ tương phản. Audi R8 Coupe GT RWD vẫn có màu xám mờ Suzuka Grey tương tự như thế hệ đầu tiên, ngoài ra màu đỏ Tangorot hay xám Daytona cũng xuất hiện để khách hàng có thể lựa chọn. Bên trong nội thất của R8 Coupe GT RWD lại không có quá nhiều điểm mới, màn hình hiển thị là taplo Virtual Cockpit có kích thước 12.3 inch, với khả năng thay đổi giao diện. Vô lăng thể thao tích hợp nhiều nút điều khiển bao gồm cả nút điều chỉnh 7 chế độ lái khác nhau của xe và một nút để kích hoạt chế độ lái mô-men xoắn ở bánh sau dành cho đường đua. Ghế da thể thao với cách phối màu đen đỏ quen thuộc vẫn xuất hiện, logo được thêu nổi trên tựa ghế và nổi bật hơn hết là phần dây đai an toàn cũng có màu đỏ tươi. Như đã nói, Audi R8 Coupe GT RWD vẫn sẽ được trang bị động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn 565 Nm (mạnh hơn bản Performance RWD đến 50 mã lực và 15 Nm). Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp đã được tinh chỉnh, giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 3,4 giây (nhanh hơn 0,4 giây so với RWD Coupe, nhưng hơi kém so với thời gian 3,1 giây của Quattro) và sẽ đạt tốc độ 200 km/h sau 10,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 320 km/h. Trọng lượng của Audi R8 Coupe GT RWD chỉ dừng lại ở mức 1.570 kg, nhẹ hơn 20 kg so với phiên bản tiêu chuẩn nhờ việc sử dụng những vật liệu siêu nhẹ. Đáng nhắc đến là thanh cân bằng của xe làm từ chất liệu tổng hợp gia cường sợi carbon và hệ thống treo thiết kế lại nhằm cải thiện khả năng xử lý cũng như giúp xe giảm trọng lượng, thậm chí người mua còn có thể tùy chọn giảm chấn R8 GT thể thao hơn đi kèm với khả năng điều chỉnh mức độ nén và phục hồi. Sẽ chỉ có 333 chiếc Audi R8 Coupe GT RWD đặc biệt được sản xuất, hãng xe Đức dự kiến bàn giao đến tay khách hàng tại Bắc Mỹ và châu Âu vào đầu năm 2023 với mức giá từ 221.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng). Video: Giới thiệu siêu xe Audi R8 Coupe GT RWD 2023.