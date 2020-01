Siêu SUV Lamborghini Urus hơn 20 tỷ độ Mansory ở Sài Gòn

Sau khi được một xưởng độ tại Sài Gòn thực hiện xong gói độ body kit Venatus đến từ Mansory, chiếc siêu SUV Lamborghini Urus độ "Full bài" Mansory độc nhất Việt Nam đã xuống phố với vẻ ngoài hầm hố và mạnh mẽ hơn nhiều so với nguyên bản. Bản độ này có tên gọi là Lamborghini Urus Venatus. Hiện đây là chiếc siêu SUV Lamborghini Urus đầu tiên tại Việt Nam độ "Full bài" Mansory, trước đó, đại gia siêu xe Minh Nhựa chỉ trang bị hai chi tiết của bản độ Lamborghini Urus Venatus cho chiếc siêu SUV của mình là nắp capô và cánh gió đuôi hai tầng bằng carbon. Siêu SUV Lamborghini Urus đầu tiên tại Việt Nam độ "Full bài" Mansory ra lò cận Tết Nguyên đán thuộc chiếc thứ 6 về Việt Nam. Xe được nhập khẩu chính hãng nhưng hành tung về nước khá kín tiếng. Chỉ đến tháng 11/2019 xe được đưa đi đăng kiểm biển số, giới mê xe mới hay tin tại Việt Nam đã có chiếc Lamborghini Urus thứ 6. Bản độ Lamborghini Urus Venatus đến từ Mansory mang đến ngoại hình hầm hố hơn cho chiếc siêu SUV Lamborghini Urus này. Những thay đổi so với xe nguyên bản bao gồm nắp capô mới với hai lỗ thông gió, mặt ca-lăng thiết kế lại, các khe gió được mở rộng và thêm cánh lướt gió trước cũng như các tấm ốp ở đầu xe. Các chi tiết này hoàn toàn bằng carbon. Chưa hết, siêu SUV Lamborghini Urus đầu tiên tại Việt Nam độ "Full bài" Mansory còn có thêm các mang cá bằng carbon ở vòm bánh xe, nẹp sườn carbon mới và tất nhiên là cánh gió đuôi cố định hai tầng cũng bằng carbon. Khá đáng tiếc là chủ xe vẫn giữ lại bộ mâm 5 chấu kép Nath kích thước lên đến 22 inch nguyên bản. Có thể bộ mâm độ không kịp về trước Tết Nguyên đán để độ. Về kích thước, Lamborghini Urus mới độ không thay đổi so với nguyên bản. Xe có trục cơ sở 3.003mm, tổng thể (Dài x Rộng x Cao) tương ứng (5.112 x 2.016 x 1.638)mm. Khoảng sáng gầm xe dao động từ 158mm tới 248mm tùy theo chế độ và điều khiển của treo khí nén. Thể tích khoang hành lý từ 616 lít đến 1.596 lít (gập ghế). Ngoài thiết kế hoàn toàn mới, Urus cũng là chiếc Lamborghini được trang bị nhiều công nghệ giải trí hiện đại nhất như kết nối Apple CarPlay và Android Auto, loa Bang & Olufsen với công suất 1.700 W. Màn hình hiển thị head-up, giao diện dành cho điện thoại thông minh Lamborghini hay 2 màn hình thông minh giải trí cho hàng ghế sau. Bên trong nội thất, Lamborghini Urus được trang bị 2 màn hình giải trí và kết nối hệ thống thông tin giải trí Lamborghini (LIS). Ở màn hình trên cùng sẽ đảm nhận nhiệm vụ như hệ thống thông tin giải trí, định vị, điện thoại và thông tin trạng thái xe. Màn hình phía dưới dùng để điều khiển các tính năng như điều hoà nhiệt độ, bàn phím. Cụm điều khiển của mẫu siêu SUV Lamborghini Urus cũng bao gồm nút khởi động và chế độ lựa chọn lái Anima của xe với 6 tính năng lái như Strada (đường phố), Sport (thể thao) và Corsa (đường đua) khá quen thuộc trên các siêu xe của hãng. Ngoài ra, 3 chế độ mới tinh là Sabbia (đường cát), Terra (việt dã) và Neve (tuyết)... Nhiều khả năng xe không được "thông nòng" động cơ. Nhưng nguyên bản Lamborghini Urus cũng có sức mạnh đáng kinh ngạc nhất trong phân khúc SUV, mẫu xe này được trang bị "trái tim" V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh công suất tối đa 650 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại dải vòng tua máy từ 2.250 đến 4.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh, nhờ đó, Lamborghini Urus có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,6 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 305 km/h. Giá xe Lamborghini Urus mới khởi điểm tại thị trường Mỹ chỉ khoảng 200.000 đô la (tương đương 4,66 tỷ đồng). Khi về Việt Nam, do cõng các loại thuế khác nhau nên giá bán của Lamborghini Urus sẽ không dưới 20 tỷ. Video: Chi tiết Lamborghini Urus độ Mansory siêu hầm hố.

