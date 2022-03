Siêu du thuyền Soaring hơn 2000 tỷ đồng của đại gia Nga rao bán

Các quan chức chính phủ Anh cho biết các nhà tài phiệt Nga đang cố gắng rao bán khối tài sản khổng lồ của mình trước khi chúng bị tịch thu do lệnh trừng phạt của các nước châu Âu. Trong đó có rất nhiều siêu du thuyền của các tỷ phú Nga đang được rao bán, bao gồm cả siêu du thuyền Soaring của “ông trùm” ngành dầu khí Ivan Shabalov. Siêu du thuyền Soaring triệu đô có chiều dài 68 mét với kiến trúc tuyệt vời vẫn luôn được người người nhắc đến ở vùng biển Địa Trung Hải. Nó được sản xuất vào năm 2020 bởi xưởng đóng tàu Abeking & Rasmussen, Đức và được thiết kế bởi đội ngũ Focus Yacht Design. Soaring được chế tạo theo đơn đặt hàng của Ivan Shabalov. Ông được biết đến là một tỷ phú ngành dầu khí, CEO của Pipe Innovation Technologies - một trong những nhà cung cấp của tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga. Chỉ vài tháng trước, Ivan Shabalov còn khoe bữa tiệc đón năm mới hoành tráng trên siêu du thuyền Soaring. Hiện tại, nó đang được rao bán trên Imperial Yachts, với một mức giá không được tiết lộ. Những vị khách am hiểu về kiến trúc khi đến tham quan Soaring sẽ dễ dàng nhận thấy sự tương phản tinh tế giữa những đường cong và màu sắc đương đại, bên cạnh những chi tiết và trang trí xa hoa trên thuyền. Thiết kế nội thất của siêu du thuyền còn được nghệ thuật hóa nhằm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, điển hình như mỗi một vách ngăn trong phòng ngủ đều là một bức tranh. Cách bày bố và trang trí nội thất thuyền được thiết kế sao cho thật tương xứng với tên gọi của nó, “một chú chim đang sải cánh bay lượn trên bầu trời”. Soaring có vỏ được làm bằng thép và cấu trúc thượng tầng bằng nhôm. Nó có thể phục vụ 12 hành khách chưa kể thủy thủ đoàn. Bên trong Soaring được chia thành 4 khoang, một trong số đó dành cho chủ nhân chiếc du thuyền. Tại phần khoang sau bên trên, du khách có thể thoả thích tận hưởng không gian ăn uống sang trọng, ấm cúng nối liền với cabin của chủ nhân. Tiếp ngay sau đó là một thư viện với tầm nhìn cảnh vật xung quanh tuyệt hảo. Các boong bên ngoài cũng có nhiều khu vực ăn uống và thư giãn. Đến với Soaring, du khách sẽ được tận hưởng nhiều tiện nghi xa xỉ phòng massage, phòng tắm hammam, quầy bar, bể sục, khu tắm nắng trên boong, khu vực thư giãn ngoài trời,... . Tại phần khoang sau bên trên, du khách có thể thoả thích tận hưởng không gian ăn uống sang trọng, ấm cúng nối liền với cabin của chủ nhân. Tiếp ngay sau đó là một thư viện với tầm nhìn cảnh vật xung quanh tuyệt hảo. Các boong bên ngoài cũng có nhiều khu vực ăn uống và thư giãn. Đến với Soaring, du khách sẽ được tận hưởng nhiều tiện nghi xa xỉ phòng massage, phòng tắm hammam, quầy bar, bể sục, khu tắm nắng trên boong, khu vực thư giãn ngoài trời,... . Toàn bộ tầng trên của du thuyền là khu vực của chủ sở hữu, có văn phòng làm việc, lối ra sân thượng riêng. Trong khi đó, boong dưới cùng là khu vực phòng tập thể dục và beach club với nhiều loại “đồ chơi” dưới nước như thuyền kayak, ván chèo, seabob (xe máy dưới nước), bạt lò xo (trampoline), ca-nô nhỏ,… Soaring sở hữu 2 động cơ MTU, tốc độ hành trình 14 hải lý/giờ (26 km/h), tốc độ tối đa 16 hải lý/giờ (30 km/h), tầm hoạt động 8.334 km nhờ thùng nhiên liệu 203.000 lít. Ngoài ra, siêu du thuyền này còn được trang bị hệ thống ổn định tiên tiến giúp giảm độ lật từ bên này sang bên, giúp du khách có được sự thoải mái, kể cả khi thả neo hoặc khi đang di chuyển. Giá du thuyền Soaring khoảng hơn 100 triệu USD (hơn 2300 tỷ đồng) do được xây dựng vào năm 2020. Đây có lẽ là một trong những siêu du thuyền đắt nhất hiện đang được rao bán. Video: Ngắm siêu du thuyền Soaring của tỷ phú Nga.

