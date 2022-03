Shark Boat Chevry - xe tải lai thuyền họa tiết cá mập cực độc

Cuộc sống không mấy vui vẻ nếu bạn liên tục kìm hãm bản chất “trẻ con” trong mình. Thực tế mà nói, cuộc sống con người có những lúc cần bạn hành động như một người trưởng thành và lúc khác để thực hiện ước mơ trẻ con của mình, và người chế tạo trong câu chuyện này chắc chắn nghiêng về vế sau nhiều hơn - và chiếc xe Shark Boat Chevry hàng độc này sẽ làm được điều đó. Tên ông ấy là Kurt Morello và ông là một kiến trúc sư hải quân kiêm thợ chế tạo xe hot rod từ Woodstock, Georgia, đồng thời cũng là người sáng tạo và chủ sở hữu của Shark Boat Chevry. Xe tải lai thuyền Shark Boat Chevry là một phương tiện khá thú vị, nhưng bạn cũng có thể mô tả nó là những gì có thể xảy ra nếu bạn để một đứa trẻ nghịch ngợm với các công cụ trong nhà xưởng. Về cơ bản, Shark Boat Chevry là một chiếc thuyền bằng sợi thủy tinh nằm trên một chiếc xe tải tự đổ Chevrolet, với cả hai phương tiện được cắt bỏ vừa đủ để chúng có thể kết hợp thành một phương tiện. Trên đầu chiếc xe kỳ dị này, Kurt đã vẽ trang trí hình răng cá mập trong miệng cá mập, và những họa tiết khác liên quan đến chủ đề cá mập và nước. Kurt nói rằng đây là dự án thứ ba của ông ấy với tư cách là người chế tạo xe, nhưng đoạn video lại cho thấy 3 chiếc xe khác bên cạnh Shark Boat Chevry. Ông ấy cũng giải thích rằng bản thân nảy ra ý tưởng sau khi nhận sửa chữa động cơ cho chiếc thuyền bằng sợi thủy tinh dài hơn 7,3 mét của một khách hàng, và chiếc xe tải tự đổ Chevrolet của một người khác. Kurt không nghĩ về một chiếc xe độ mới, nhưng bỗng có ý tưởng khi nhìn thấy chiếc thuyền đỗ phía trên xe tải. Được trang bị động cơ V8 dung tích 5.7 lít, Shark Boat Chevry nặng tới 2.721,5 kg và cao 2,13 mét. Nó có tầm nhìn rất kém, vì vậy Kurt phải dựa vào 4 camera khác nhau để đảm bảo an toàn trên đường. Nó cũng có khả năng xử lý hạn chế, vì Kurt đã hạ thấp phần đầu xe rất nhiều để có thể lắp vừa với chiếc thuyền ở trên, và điều đó có nghĩa là lốp xe sẽ chạm vào hốc bánh khi ông lái qua ổ gà. Bên trong, cabin có chỗ ngồi cho 9 người, bao gồm cả tài xế và hành khách trên ghế băng độ riêng. Ở phía sau, 6 hoặc 6 người nữa có thể ngồi trên băng ghế hình chữ L, với khung bảo vệ kiểu tàu lượn siêu tốc thay cho dây an toàn. Kurt thậm chí còn đặt các lỗ cho cần câu ở ngoại thất, do đó Kurt và bạn bè của mình có thể giả vờ như họ đang câu cá khi họ đi chơi xa - “câu cá từ bãi đậu xe,” ông cười nói. Kurt cho biết rằng ông ấy đã dành trọn 3 năm trọn để hoàn thiện Shark Boat Chevy độc đáo này. Những điểm đặc biệt mà ông chỉ ra bao gồm ống xả độ riêng, khung bảo vệ hành khách thép, còi tàu, và hệ thống âm thanh hiện đại có chi phí tới 10.000 USD. Nhìn chung, Shark Boat Chevry quả thực là một phương tiện độc đáo, và là niềm tự hào của Kurt. Video: Shark Boat Chevry - xe tải lai thuyền độc đáo.

