Sau đám cưới siêu xe, Cường Đô la rao bán Audi R8

Mới đây, chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus đình đám từng thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - hay còn gọi với biệt danh dân chơi siêu Cường Đô la vừa bất ngờ được một đơn vị chuyên kinh doanh xe sang, siêu xe ở TP HCM rao bán để tìm kiếm chủ nhân mới. Sau khi về tay đơn vị kinh doanh xe ở TP HCM, siêu phẩm Audi R8 V10 Plus với lớp áo "hàng thửa" từ các nghệ nhân Tây Ban Nha đã được bóc bỏ khỏi xe để thay bằng "bộ cánh" đen huyền bí nguyên bản. Tuy vậy, các trang bị cũ từ thời chơi siêu xe Cường Đô la như bộ mâm Vossen đều được giữ nguyên. Chiếc Audi R8 V10 Plus này thuộc phiên bản năm 2016 và là thế hệ thứ 2 của dòng xe này. Xét về tổng thể, Audi R8 V10 Plus không có sự thay đổi rõ rệt về kiểu dáng mà thay vào đó là những tinh chỉnh nhẹ đem đến sự mới mẻ và hiện đại hơn cho xe. Chia sẻ nền tảng với với Lamborghini Huracan nên nó có đường nét khá tương tự. Thay đổi đầu tiên dễ dàng nhận thấy nhất trên Audi R8 V10 Plus chính là cụm đèn chiếu sáng với công nghệ Full-Led cùng thiết kế góc cạnh và sắc sảo, mang đậm phong cách của Audi. Bên dưới cụm đèn là hốc hút gió cỡ lớn giúp tăng tính khí động học cho xe. Đi kèm cùng bộ mâm độ của Vossen còn có kẹp phanh sơn màu xám và bộ phanh gốm carbon. Bên trong xe, tầm nhìn về mọi hướng khá tốt, mặc dù đây là siêu xe động cơ đặt giữa. Lẫy chuyển số đặt ngay sau vô lăng giúp giảm thời gian sang số ở chế độ thể thao. Nội thất vẫn giữ phong cách truyền thống của Audi với da thật và những đường chỉ khâu tay. Sợi carbon bao phủ bệ trung tâm, xung quanh khe gió điều hòa. Xe có 2 chỗ ngồi và một kệ nhỏ phía sau, đủ đặt vài túi nhỏ hoặc bộ dụng cụ chơi golf. Động cơ phía sau nên khoang chứa đồ được chuyển ra phía trước. Khoang nội thất R8 V10 Plus rộng tương đương Porsche 911 Turbo và lớn hơn so với Mercedes-AMG GT hay Aston Martin Vantage. Audi R8 V10 Plus sở hữu khối động cơ V10 5.2L FSI hút khí tự nhiên công suất 610 mã lực, mô-men xoắn 560 Nm. Đi kèm khối động cơ khủng này là hộp số S tronic 7 cấp cải tiến với 3 chế độ, kết hợp với hệ thống dẫn động bốn bánh. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,2 giây trước khi đạt vận tốc độ tối đa 330 km/h. Để đảm bảo độ cân bằng cao nhất khi hoạt động ở tốc độ cao, R8 bổ sung thêm cánh gió sợi carbon cùng những khe khuếch tán bên dưới cản sau. Cánh gió cũng sử dụng vật liệu carbon. So với thế hệ trước, xe mới nhẹ hơn khoảng 50 kg. Thời điểm mới ra mắt Việt Nam vào năm 2017, giá xe Audi R8 V10 Plus được bán chính hãng tới gần 13 tỷ đồng. Video: Siêu xe Audi R8 V10 Plus tiền tỷ của Cường Đô La.

Mới đây, chiếc siêu xe Audi R8 V10 Plus đình đám từng thuộc sở hữu của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường - hay còn gọi với biệt danh dân chơi siêu Cường Đô la vừa bất ngờ được một đơn vị chuyên kinh doanh xe sang, siêu xe ở TP HCM rao bán để tìm kiếm chủ nhân mới. Sau khi về tay đơn vị kinh doanh xe ở TP HCM, siêu phẩm Audi R8 V10 Plus với lớp áo "hàng thửa" từ các nghệ nhân Tây Ban Nha đã được bóc bỏ khỏi xe để thay bằng "bộ cánh" đen huyền bí nguyên bản. Tuy vậy, các trang bị cũ từ thời chơi siêu xe Cường Đô la như bộ mâm Vossen đều được giữ nguyên. Chiếc Audi R8 V10 Plus này thuộc phiên bản năm 2016 và là thế hệ thứ 2 của dòng xe này. Xét về tổng thể, Audi R8 V10 Plus không có sự thay đổi rõ rệt về kiểu dáng mà thay vào đó là những tinh chỉnh nhẹ đem đến sự mới mẻ và hiện đại hơn cho xe. Chia sẻ nền tảng với với Lamborghini Huracan nên nó có đường nét khá tương tự. Thay đổi đầu tiên dễ dàng nhận thấy nhất trên Audi R8 V10 Plus chính là cụm đèn chiếu sáng với công nghệ Full-Led cùng thiết kế góc cạnh và sắc sảo, mang đậm phong cách của Audi. Bên dưới cụm đèn là hốc hút gió cỡ lớn giúp tăng tính khí động học cho xe. Đi kèm cùng bộ mâm độ của Vossen còn có kẹp phanh sơn màu xám và bộ phanh gốm carbon. Bên trong xe, tầm nhìn về mọi hướng khá tốt, mặc dù đây là siêu xe động cơ đặt giữa. Lẫy chuyển số đặt ngay sau vô lăng giúp giảm thời gian sang số ở chế độ thể thao. Nội thất vẫn giữ phong cách truyền thống của Audi với da thật và những đường chỉ khâu tay. Sợi carbon bao phủ bệ trung tâm, xung quanh khe gió điều hòa. Xe có 2 chỗ ngồi và một kệ nhỏ phía sau, đủ đặt vài túi nhỏ hoặc bộ dụng cụ chơi golf. Động cơ phía sau nên khoang chứa đồ được chuyển ra phía trước. Khoang nội thất R8 V10 Plus rộng tương đương Porsche 911 Turbo và lớn hơn so với Mercedes-AMG GT hay Aston Martin Vantage. Audi R8 V10 Plus sở hữu khối động cơ V10 5.2L FSI hút khí tự nhiên công suất 610 mã lực, mô-men xoắn 560 Nm. Đi kèm khối động cơ khủng này là hộp số S tronic 7 cấp cải tiến với 3 chế độ, kết hợp với hệ thống dẫn động bốn bánh. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h trong 3,2 giây trước khi đạt vận tốc độ tối đa 330 km/h. Để đảm bảo độ cân bằng cao nhất khi hoạt động ở tốc độ cao, R8 bổ sung thêm cánh gió sợi carbon cùng những khe khuếch tán bên dưới cản sau. Cánh gió cũng sử dụng vật liệu carbon. So với thế hệ trước, xe mới nhẹ hơn khoảng 50 kg. Thời điểm mới ra mắt Việt Nam vào năm 2017, giá xe Audi R8 V10 Plus được bán chính hãng tới gần 13 tỷ đồng. Video: Siêu xe Audi R8 V10 Plus tiền tỷ của Cường Đô La.