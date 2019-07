Khám phá xe McLaren 720S gần 20 tỷ của Cường Đô la

Đây chính là chiếc siêu xe McLaren 720S mới nhất được doanh nhân Quốc Cường - Cường Đô la tậu về bên cạnh chiếc R8 V10 Plus vừa mới tham dự hành trình Car Passion 2019 cách đây chưa lâu. McLaren 720S thuộc dòng sản phẩm Super Series của hãng xe Anh Quốc, ra đời để thay thế cho chiếc 650S vốn dĩ được rất nhiều người chơi xe yêu mến tại Việt Nam. 720S là bước nhảy vọt của McLaren về mặt thiết kế, việc áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới hoàn toàn giúp xe có một “vẻ ngoài” đậm chất khí động học hơn. Ở lần xuất hiện này, chiếc 720S của đại gia siêu xe Cường Đô la đã đậu chung với chính chiếc 720S rất đỗi quen thuộc của doanh nhân Hứa Phương, người đóng vai trò làm trưởng đoàn Car Passion trong 2 năm liên tiếp 2018 và 2019. McLaren trang bị cho 720S hệ thống chiếu sáng được nâng cấp toàn diện với hệ thống LED áp dụng công nghệ Static Adaptive Headlight, với 5 bóng đèn LED chiếu vào vùng xe chạy gần nhất phía trước và 12 bóng khác được sử dụng để chiếu thẳng về phía trước nhưng sẽ không gây ra hiện tượng chói mắt cho các xe lưu thông ở chiều ngược lại. Chiếc siêu xe McLaren 720S của Cường Đô la sử dụng bộ mâm 5 chấu kép hình nan hoa được sơn đèn mờ, đi kèm với bộ lốp hàng hiệu Pirelli P Zero. Bên cạnh đó, McLaren trang bị cho 720S hệ thống phanh đĩa gốm carbon hiệu năng cao với cùm phanh được sơn đen bóng. 720S có khả năng phanh khẩn cấp từ 200 km/h xuống đến vị trí đứng yên chỉ mất vỏn vẹn 117 mét. Nếu vậy là chưa đủ, McLaren còn “ép cân” mạnh mẽ cho chiếc 720S khi gần như toàn bộ các hệ thống an toàn hay điện tử đều được làm nhẹ hơn, cụ thể là nhẹ hơn đến 18 kg so với chiếc McLaren 650S. Phía sau đuôi xe còn là sự xuất hiện của một cánh gió to bản, có thể điều chỉnh bằng nút bấm và được thiết kế với kiểu dáng vừa thể thao vừa khí động học, gia tăng tối đa lực ép xuống cho thân xe khi vận hành ở vận tốc cao. Khối động cơ mà McLaren 720S sử dụng có tên M840T là động cơ V8 tăng áp kép, có dung tích 4.0L, có khả năng sản sinh lượng công suất tối đa 710 mã lực nhờ đạt mô men xoắn cực đại 770 Nm. Kết hợp cùng hộp số 7 cấp bán tự đông ly hợp kép, McLaren 720S chỉ cần 2,7 giây để tăng tốc từ 0 – 100 km/h và 7,8 giây để tăng tốc lên 200 km/h. Hiện chưa rõ mức giá xe McLaren 720S tại Việt Nam là bao nhiêu. Các chuyên gia dự đoán, doanh nhân Quốc Cường có thể phải bỏ ra tối thiểu 20 tỷ đồng thì mới có thể cho lăn bánh một chiếc McLaren 720S trên đường phố Việt Nam Video: Xem Cường Đô la cầm lái siêu xe McLaren 720S tại Sài Gòn.

