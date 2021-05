Rusi Flash 150 của Trung Quốc "lai" Honda Winner hơn 33 triệu đồng

Mới đây, một mẫu xe côn tay hoàn toàn mới nhưng sở hữu dáng vẻ hết sức quen mắt vừa được ra mắt tại thị trường nước bạn Philippines. Theo đó, mẫu xe côn tay mới mang tên Rusi Flash 150 2021 mới sở hữu cả ABS, vành đúc hiếu chiến cùng dáng vẻ quen thuộc. Theo thông tin được chia sẻ, mẫu xe máy Rusi Flash 150 đến từ hãng xe lạ mang tên Yingang có trụ sở tại Trùng Khánh đến từ Trung Quốc. Với phân hạng xe côn tay trong phân khúc 150 phân khối, Rusi Flash 150 2021 sẽ cạnh tranh trực tiếp cùng Honda Winner và Yamaha Exciter. Thế nhưng, hãng sản xuất xe máy Trung Quốc lại lựa chọn một lối mòn khá "dở" khi copy thiết kế của cả 2 đối thủ để đưa vào dàn thân vỏ trên chiếc xe của mình. Rusi Flash 150 sở hữu loạt trang bị hợp thời như bộ phanh an toàn ABS và đèn full LED. Thông số xe cho kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 1.960 x 690 x 1.110 (mm), chiều cao yên 780 mm, khoảng sáng gầm hợp lý 180 mm và cân nặng hấp dẫn chỉ 113 kg. Ngoài ra, Flash 150 còn sở hữu các trang bị cơ bản như giảm xóc ống lồng trước, giảm xóc sau dạng monoshock, phanh đĩa sau, đồng hồ kỹ thuật số thiết kế khá xấu kết hợp dạng analog. Ở sức mạnh, Rusi Flash 150 2021 được trang bị động cơ dung tích 149,2 cc cho công suất 10,4 mã lực tại 7.000 vòng tua/phút với mô-men xoắn 11,5 Nm tại 5.500 vòng tua/phút cùng hộp số côn tay 5 cấp, tốc độ tối đa khoảng 100km/h. Được chính thức ra mắt tại thị trường Philippines, giá xe Rusi Flash 150 2021 có mức bán ra khoảng 70.000 peso (tương đương với khoảng 33,7 triệu đồng). Mức giá này rẻ hơn so với Honda Winner và Yamaha Exciter tại thị trường Philippines. Chắc chắn, nếu có mặt tại Việt Nam thì mẫu xe côn tay Rusi Flash 150 2021 này sẽ "chết yểu" khi sở hữu độ hoàn thiện quá kém so với các đối thủ và mang thương hiệu Trung Quốc. Video: Chi tiết xe máy côn tay Rusi Flash 150 của Trung Quốc.

