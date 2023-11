Rolls-Royce Phantom hơn 8 tỷ mà Đoàn Văn Hậu đi rước dâu có gì hay?

Vào sáng ngày 11/11 vừa qua, chú rể Đoàn Văn Hậu cưỡi Rolls-Royce Phantom siêu sang có mặt tại phố cổ Hà Nội để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi với cô dâu Doãn Hải My. Sự kiện này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và nhiều người hâm mộ. Chàng cầu thủ sinh năm 1999 diện chiếc áo dài trắng - thiết kế có tên Bạch Hạc Liên Hương, họa tiết hoa sen chim hạc vừa hiện đại vừa tôn lên vẻ truyền thống của đám cưới Việt Nam. Ngoài chiếc Rolls-Royce Phantom VII siêu sang, nhà trai còn sử dụng xích lô cho dàn trai bê tráp. Đoàn Văn Hậu mặc áo dài trắng truyền thống, cùng dàn phù rể gồm có một số cầu thủ như Hai Long, Đức Anh (Hà Nội FC), Trọng Long (Công an Hà Nội),... Được biết, sau khi rước dâu ở Hà Nội, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ về Thái Bình - quê của nam cầu thủ để làm đám cưới vào lúc 16h00 chiều nay (11.11) tại sân vận động xã Hồng Minh Hưng Hà (Thái Bình). Vào ngày 26.11 sắp tới, cặp đôi sẽ tổ chức thêm tiệc cưới ở Hà Nội. Về chiếc Roll-Royce Phantom VII của Đoàn Văn Hậu rước dâu trong bài viết này, dựa vào thiết kế đèn tròn dưới cụm đèn pha có thể thấy chiếc xe thuộc đời 2008 - 2012 thuộc thế hệ thứ 7. Sau đó xe chấm dứt vòng đời và chuyển sang thế hệ VII Series 2 và mới đây nhất là VIII. Phantom VII Series I đánh dấu một Rolls-Royce khác biệt dưới thời BMW, sản xuất từ năm 2003-2012. Dù đã bị thay thế bởi Phantom VII Series II và Phantom VIII, nhưng dáng vẻ của chiếc xe vẫn toát ra vẻ sang trọng và uy quyền của một chiếc sedan siêu sang đẳng cấp. Chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ VII này thuộc phiên bản trục cơ sở tiêu chuẩn nên kích thước của xe lần lượt là 5.834 x 1.990 x 1.632 mm (DxRxC). Bản trục cơ sở kéo dài có kích thước lớn hơn. Bên trong Rolls-Royce Phantom với nhiều chi tiết ốp gỗ Walnut (gỗ óc chó). Cửa sổ trời Sunroof khiến không gian xe thoáng đãng. Xe có đầy đủ các trang bị như hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control); chìa khóa thông minh Star/Stop; điều hòa tự động 4 vùng; màn hình cảm ứng; 3 Camera + cảm biến khoảng cách trước sau; hệ thống chiếu sáng nội thất đèn Ambient Light... Rolls-Royce Phantom VII được trang bị khối động cơ V12 dung tích 6.75L cho công suất tối đa 453 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây, tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 240 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu 14,8L/100km. Vào thời điểm mới ra mắt, giá xe Rolls-Royce Phantom VII từng được chào bán khoảng hơn 40 tỷ đồng. Sau khoảng hơn 10 năm, mẫu xe này hiện được bán trên sàn xe cũ khoảng từ 8-10 tỷ đồng. Dù đã trải qua nhiều năm lăn bánh, nhưng những chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ cũ vẫn là một lựa chọn đẳng cấp cho các đại gia. Video: Rolls-Royce Phantom cùng Đoàn Văn Hậu đi rước dâu.

Vào sáng ngày 11/11 vừa qua, chú rể Đoàn Văn Hậu cưỡi Rolls-Royce Phantom siêu sang có mặt tại phố cổ Hà Nội để chuẩn bị cho lễ ăn hỏi với cô dâu Doãn Hải My. Sự kiện này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và nhiều người hâm mộ. Chàng cầu thủ sinh năm 1999 diện chiếc áo dài trắng - thiết kế có tên Bạch Hạc Liên Hương, họa tiết hoa sen chim hạc vừa hiện đại vừa tôn lên vẻ truyền thống của đám cưới Việt Nam. Ngoài chiếc Rolls-Royce Phantom VII siêu sang, nhà trai còn sử dụng xích lô cho dàn trai bê tráp. Đoàn Văn Hậu mặc áo dài trắng truyền thống, cùng dàn phù rể gồm có một số cầu thủ như Hai Long, Đức Anh (Hà Nội FC), Trọng Long (Công an Hà Nội),... Được biết, sau khi rước dâu ở Hà Nội, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My sẽ về Thái Bình - quê của nam cầu thủ để làm đám cưới vào lúc 16h00 chiều nay (11.11) tại sân vận động xã Hồng Minh Hưng Hà (Thái Bình). Vào ngày 26.11 sắp tới, cặp đôi sẽ tổ chức thêm tiệc cưới ở Hà Nội. Về chiếc Roll-Royce Phantom VII của Đoàn Văn Hậu rước dâu trong bài viết này, dựa vào thiết kế đèn tròn dưới cụm đèn pha có thể thấy chiếc xe thuộc đời 2008 - 2012 thuộc thế hệ thứ 7. Sau đó xe chấm dứt vòng đời và chuyển sang thế hệ VII Series 2 và mới đây nhất là VIII. Phantom VII Series I đánh dấu một Rolls-Royce khác biệt dưới thời BMW, sản xuất từ năm 2003-2012. Dù đã bị thay thế bởi Phantom VII Series II và Phantom VIII, nhưng dáng vẻ của chiếc xe vẫn toát ra vẻ sang trọng và uy quyền của một chiếc sedan siêu sang đẳng cấp. Chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ VII này thuộc phiên bản trục cơ sở tiêu chuẩn nên kích thước của xe lần lượt là 5.834 x 1.990 x 1.632 mm (DxRxC). Bản trục cơ sở kéo dài có kích thước lớn hơn. Bên trong Rolls-Royce Phantom với nhiều chi tiết ốp gỗ Walnut (gỗ óc chó). Cửa sổ trời Sunroof khiến không gian xe thoáng đãng. Xe có đầy đủ các trang bị như hệ thống kiểm soát hành trình (Cruise Control); chìa khóa thông minh Star/Stop; điều hòa tự động 4 vùng; màn hình cảm ứng; 3 Camera + cảm biến khoảng cách trước sau; hệ thống chiếu sáng nội thất đèn Ambient Light... Rolls-Royce Phantom VII được trang bị khối động cơ V12 dung tích 6.75L cho công suất tối đa 453 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,9 giây, tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 240 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu 14,8L/100km. Vào thời điểm mới ra mắt, giá xe Rolls-Royce Phantom VII từng được chào bán khoảng hơn 40 tỷ đồng. Sau khoảng hơn 10 năm, mẫu xe này hiện được bán trên sàn xe cũ khoảng từ 8-10 tỷ đồng. Dù đã trải qua nhiều năm lăn bánh, nhưng những chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ cũ vẫn là một lựa chọn đẳng cấp cho các đại gia. Video: Rolls-Royce Phantom cùng Đoàn Văn Hậu đi rước dâu.