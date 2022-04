Rolls-Royce Phantom biển cặp "thần tài nhỏ" lý lịch khủng ở Sài Gòn

Mới đây, những hình ảnh do 1 doanh nhân chuyên mua bán siêu xe ở quận 5, TP HCM chia sẻ về chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom đời 2008 với dòng thái "Hoa hậu già" đã thu hút giới nhập xe, những tay cò xe và cả đại gia Việt. Lý do nằm ở việc người kinh doanh siêu xe này rất hiếm chia sẻ các xe mình mang về nước mặc dù không thiếu những siêu xe hàng độc hay cả hypercar như Bugatti Veyron và Pagani Huayra đều do 1 tay vị này đưa về dải đất hình chữ S, vì thế, người ta tin rằng chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom này chắc hẳn có lý lịch rất khủng. Những hình ảnh ngoại thất cho chiếc xe Rolls-Royce Phantom có tuổi đời hơn 1 thập kỷ tại dải đất hình chữ S sở hữu màu sơn trắng rất đẹp mắt và nửa thân trên xe được phối màu xám cùng các chi tiết khác được mạ crôm bóng loáng, có thể nói, đây là cách phối màu kinh điển của dòng xe Rolls-Royce Phantom từ cách đây hơn chục năm về trước nhưng hiện bộ áo này không lỗi thời. Màu sơn 2 tông màu kiểu như chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom trong bài viết này thậm chí hiện nay còn là tùy chọn ngoại thất rất đắt đỏ của các phiên bản xe như Mercedes-Maybach S-Class thế hệ mới hay Range Rover SVAutobiography hay Mercedes-Maybach GLS600. Nếu chỉ có màu sơn thôi chưa đủ vì phải trên 35 chiếc xe Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ VII có kiểu phối màu này, điểm ấn tượng tiếp theo chính là chiếc biển số xe 56P-3939 hay còn mang hàm ý có cặp thần tài nhỏ chấn giữ mang đến sự may mắn, tài lộc cho chủ xe. Tuy nhiên, đó là những chỉ ngoại thất xe có được và chắc vậy, người bán siêu xe có thâm niên lâu đời nhất tại Việt Nam không ghi dòng chữ "Hoa hậu già". Chỉ cần mở cửa xe sẽ biết được vì sao chiếc xe Rolls-Royce Phantom VII đeo biển số 56P-3939 được mệnh danh như vậy. Trên bậc cửa xe không phải là ký hiệu nơi sản xuất xe, cũng chẳng phải tên riêng của ai đó mà thay vào đó là dòng chữ "L.A Auto Show 2008" được biết đến là triển lãm ôtô Los Angeles 2008. Cần nhớ rằng dòng xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 7 ra mắt từ năm 2003 nên chiếc xe được trưng bày tại Los Angeles Auto Show 2008 chắc chắn phải vượt qua hàng nghìn "thí sinh" khác để đứng trên bục trưng bày của hãng xe Rolls-Royce tại triển lãm danh giá nhất nước Mỹ, vì thế có thể xem đây là 1 "Hoa hậu". Như vậy không chỉ sở hữu biển số đẹp mà chiếc xe Rolls-Royce Phantom này còn sở hữu lý lịch rất khủng khi từng được trưng bày tại triển lãm ôtô Los Angeles 2008 trước khi được mang về từ năm 2010 để phục vụ đại gia Việt. "Trái tim" của xe là khối động cơ V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực ở vòng tua máy 5.350 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 720 Nm ở vòng tua 3.500 vòng/phút. Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VII tại Việt Nam.

