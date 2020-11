Rolls-Royce Neon Nights cực hiếm, chỉ 4 chiếc trên toàn thế giới

Đầu tiên, phiên bản Rolls-Royce Neon Nights mới - 4 màu rực rỡ dưới đây chỉ dành riêng cho dòng Black Badge của Rolls-Royce. Vì sao? Thứ nhất để tăng tính độc bản cho những phiên bản này. Thứ 2, sự tương phản trong màu sắc sẽ tạo hiệu ứng thị giác tốt hơn cho người nhìn. Với những nước sơn nguyên bản này, những khách hàng cá tính sẽ không cần phải wrap hay phá hỏng nước sơn cũ mà vẫn có thể tự hào sở hữu một chiếc "RR" hàng thửa. Nhắc lại một chút về dòng Black Badge của hãng xe Anh Quốc, đây là phiên bản hàng thửa được ra mắt vào năm 2016, và trở thành tùy chọn có sẵn trong dải sản phẩm của Rolls-Royce. Hiện Black Badge chỉ áp dụng trên 4 mẫu xe: Cullinan, Ghost, Wraith và Dawn. Dòng xe Rolls-Royce Black Badge ra đời nhằm thu hút những khách hàng trẻ tuổi, những “rich kid” muốn sở hữu một chiếc Rolls-Royce nhưng lại “e ngại” trước sự lịch lãm của nó và mong muốn một thiết kế trẻ trung hơn. Ngay từ cái tên, Black Badge đã thể hiện rõ thiết kế chủ đạo của phiên bản này - màu đen. Một số chi tiết được sơn đen như mặt ca lăng, biểu tượng Spirit of Ecstasy, ống xả, kẹp phanh và trang trí nội thất,.. Trên thực tế, khách hàng có thể đặt mua các mẫu Black Badge với bất kỳ màu nào vừa ý với họ, thông qua chương trình đặt hàng trước của công ty. Tuy nhiên, theo Paultan, vẫn còn tồn tại định kiến cho rằng những chiếc xe này phải có màu đen! Đó là lý do tại sao nhà sản xuất xe Anh tung ra lựa chọn màu sơn Neon Nights mới như một sự phản đối. Đây cũng chính là lần thứ 2, Rolls-Royce tung ra bộ sưu tập màu sắc lạ mắt sau Bộ sưu tập Pastel được công bố tại sự kiện Pebble Beach năm ngoái. Phiên bản Neon Nights sẽ được cung cấp cho những mẫu xe Wraith, Dawn và Cullinan. Màu sắc của Neon Nights được lấy cảm hứng từ thiên nhiên. Đầu tiên là chiếc Rolls-Royce Wraith Black Badge với lớp sơn xanh lá Lime Rock Green lấy cảm hứng từ loài ếch cây xanh Úc. Sinh vật này lần đầu tiên được bắt gặp bởi chuyên gia sơn Rolls-Royce Bespoke Sami Coultas trong một chuyến đi đến Tamworth, phía bắc Sydney. Bên trong, chiếc Wraith “hàng thửa” sở hữu nội thất được bọc da xám Scivaro Grey, với các điểm nhấn màu xanh Lime Rock Green qua các đường chỉ khâu và đường viền trang trí. Tiếp theo là chiếc Rolls-Royce Dawn Black Badge với màu sơn đỏ Eagle Rock Red mô phỏng những bông hoa của ‘Ohi’a lehua, một loài cây thường xanh có nguồn gốc từ Hawaii, kết hợp với nội thất hoàn thiện bằng da Selby Grey với các chi tiết đường chỉ và đường khâu màu đỏ rực Koi Red. Cuối cùng xuất hiện trong bộ ảnh là siêu phẩm Rolls-Royce Cullinan với lớp sơn gợi nhớ đến loài bướm Rhetus periander đã truyền cảm hứng cho màu Xanh Mirabeau mà bạn thấy ở đây. Bên trong chiếc SUV trang bị nội thất bọc da Arctic White với chi tiết là Lime Rock Green tạo nên sự tương phản ấn tượng. Phong cách trang trí bằng sợi kỹ thuật (Technical Fiber) của Rolls-Royce mang một điểm nhấn mạnh mẽ trên phần táp lô bên ghế phụ được cho là mô tả "sự biến dạng của ánh sáng nhân tạo theo tốc độ." - Rolls-Royce cho hay. Phiên bản Neon Nights của Rolls-Royce hiện chỉ có sẵn tại showroom Rolls-Royce Motor Cars of Rancho Mirage, California. Những khách hàng ở phần còn lại của thế giới sẽ phải “giành giật” để chạm tay đến 3 chiếc mỗi màu còn lại. Video: Xe siêu sang Rolls-Royce Neon Nights pha màu cực hiếm.

