Rolls-Royce mất 4 năm để tạo ra Phantom Syntopia "độc nhất vô nhị"

Rolls-Royce vốn nổi tiếng với những chiếc xe có một không hai hoặc chế tạo theo đơn đặt hàng. Mới đây, thương hiệu ôtô hơn 100 năm của Anh quốc lại tiếp tục chứng minh khả năng của mình khi vén màn chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom độc nhất vô nhị có tên Syntopia. Cái tên Syntopia này bắt nguồn từ bộ sưu tập của nhà thiết kế người Hà Lan Iris van Herpen. Bà là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và thành viên của Nghiệp đoàn may đo cao cấp Paris. Trong vòng 4 năm qua, Iris van Herpen đã phối hợp với hãng xe Rolls-Royce để tạo ra chiếc Phantom Syntopia có một không hai. Tương tự bộ sưu tập của Iris van Herpen, chiếc Rolls-Royce Phantom Syntopia đặc biệt cũng sở hữu chất liệu được tạo ra theo nguyên lý của các hình dạng và cấu trúc tự nhiên. "Trong lần hợp tác đặc biệt này, tôi lấy cảm hứng từ 'mặt nước gợn sóng' và biến cảm giác chuyển động thành trải nghiệm đắm chìm bên trong Phantom", nhà thiết kế người Hà Lan cho biết. "Tôi muốn chiếc xe này trở thành trải nghiệm nghệ thuật tràn ngập các thế lực tự nhiên. Chuyển động mạnh mẽ của Phantom được dệt thành những con sóng không gian 3 chiều bên trong xe như hiện thân cho sự khéo léo của thiên nhiên". Bên ngoài, chủ đề "mặt nước gợn sóng" được thể hiện trên nắp ca-pô của xe. Ngoài ra, xe còn được sơn màu đen ánh tím, xanh dương, đỏ và vàng kim, tùy theo góc nhìn. Màu sơn có một không hai này được gọi bằng cái tên Liquid Noir. Hãng Rolls-Royce đã mất hơn 3.000 tiếng đồng hồ cho việc thử nghiệm và hợp thức hóa màu sơn này. Bên cạnh đó, hãng xe Anh quốc còn phải phát triển kỹ thuật mới để phủ lớp sơn bóng trong suốt lên trên màu sơn đen tuyền. Kỹ thuật này cho phép tái phân phối các sắc tố, tạo nên họa tiết cho sơn. Là chiếc xe lấy cảm hứng từ thời trang cao cấp nên nội thất của Rolls-Royce Phantom Syntopia rất quan trọng. Bên trong chiếc xe này, phần trần xe như một tác phẩm nghệ thuật thực thụ. Hãng Rolls-Royce đã dùng một tấm da, đặt chính xác vào trần xe và cắt đối xứng để làm lộ ra phần nỉ nilon dệt bên trong. Đây là kỹ thuật đã được sử dụng cho bộ sưu tập Embossed Sounds của nhà thiết kế Iris van Herpen. Bên cạnh đó, hãng Rolls-Royce còn dùng lụa nilon để tạo ra họa tiết 162 cánh hoa trên trần xe. Những cánh hoa này do đội ngũ nhân viên của bà Iris van Herpen xếp lên trần xe. Cuối cùng, phần trần xe được đính các sợi quang học, tạo thành bầu trời sao đặc trưng của xe Rolls-Royce. Hãng xe Anh quốc và nhà thiết kế Hà Lan đã phải mất hơn 700 tiếng đồng hồ để hoàn thiện phần này. Tiếp đến là hàng ghế trước được bọc da màu xám Magic Grey với bề mặt bóng bẩy. Trong khi đó, hàng ghế sau được bọc bằng nỉ pha lụa, lấy cảm hứng từ sự phản chiếu của ánh sáng xuống mặt nước vào buổi đêm. Ngoài màu sơn và những vật liệu đặc biệt, hãng Rolls-Royce còn phát triển một mùi hương riêng cho chiếc Phantom Syntopia. Lấy cảm hứng từ nhà thiết kế thời trang người Hà Lan, mùi hương này pha trộn giữa hoa diên vĩ, gỗ tuyết tùng, mùi da thuộc, mùi chanh nhẹ và hoa hồng Patagonia. Mùi hương được tỏa trong nội thất bằng hệ thống nằm trong tựa đầu ghế của xe. Hiện danh tính của người sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom Syntopia này vẫn chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, chủ xe sẽ được tặng bộ đồ có một không hai do bà Iris van Herpen thiết kế. Bộ đồ này cũng có hoa văn hình sóng nước, được làm từ chất liệu và kỹ thuật tương tự nội thất của xe. Thời gian hoàn thành chiếc váy lên đến 6 tháng. Dự kiến, chiếc xe sẽ chính thức được bàn giao cho chủ sở hữu vào tháng 5 năm nay. Giá xe Rolls-Royce Phantom Syntopia chưa được hé lộ nhưng chắc chắn không rẻ. Video: Giới thiệu Rolls-Royce Phantom Syntopia độc nhất vô nhị.

