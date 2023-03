Chiêm ngưỡng 10 bản Rolls-Royce Bespoke siêu sang "kịch độc" năm 2022

Ghost Pebble Beach Collection

Đây là bộ sưu tập những chiếc Rolls-Royce Ghost đặc biệt, được tạo ra với mục đích tri ân sự kiện hội tụ xe thượng lưu Pebble Beach diễn ra hàng năm, nơi mà Rolls-Royce đã từng có những màn trình diễn không thể quên được chẳng hạn như lần hãng giới thiệu chiếc Boat Tail. Một chiếc được hoàn thiện bởi lớp sơn xanh lá ánh pha lê 'Crystal over Sagano Green', trong khi chiếc còn lại có lớp hoàn thiện mica vàng lấp lánh trên nền xanh lá Sequoia. Để tạo độ sâu, các nghệ nhân Rolls-Royce đã dùng tới 6 lớp sơn và tất cả đều đánh bóng thủ công. Đặc biệt với chiếc Sagano Green, trước khi 2 lớp phủ trong suốt trên cùng được áp dụng, một lớp pha lê với những đốm nhỏ được đưa vào để tạo ra ánh sáng lung linh. Phantom Platino

Tên gọi của chiếc Phantom này đến từ tông màu trắng bạch kim chủ đạo. Nội thất sử dụng hai loại vải khác nhau. Một được làm thủ công trong nhà máy Ý, chiếc còn lại làm từ sợi tre. Hãng xe siêu sang Rolls-Royce cho biết các loại vải này được tạo ra “dựa trên cách diễn giải trừu tượng về biểu tượng Spirit of Ecstasy” - đây cũng từng là lời miêu tả dành cho tấm kính Gallery độc đáo. Trần xe theo phong cách bầu trời sao Starlight Headliner gây chú ý với thiết kế độc đáo thu hút ánh nhìn về phía sau, đi theo “đường bay” của những ngôi sao băng. Phantom Sapphire Astrum Gallery

Chiếc Rolls-Royce Phantom hàng độc này được thiết kế riêng phần Gallery ở táp-lô với họa tiết vầng hào quang xung quanh những ngôi sao (Astrum trong tiếng Latin). Viên kim cương nằm ở tâm điểm được bao quanh bởi những “ngọn giáo” bằng bạc nguyên khối. Đầu ngọn là những viên ngọc bích được cắt hình quả lê. Phần nền mang màu xanh Bleu de Nuit và được thực hiện bằng phương pháp chạm khắc đặc biệt được Rolls-Royce mô tả là “lớp sơn mài sapphire làm tôn lên vẻ lộng lẫy của những viên đá quý”. Phantom Paisley Gallery

Một Gallery độc nhất vô nhị trên một chiếc Phantom khác, lần này diễn tả lại motif họa tiết trang nhã được thấy trên các mặt hàng xa xỉ trong nhiều thế kỷ của lịch sử loài người thông qua thiết kế thêu tay hoàn toàn. Các sợi chỉ màu xanh Navy Blue, trắng Arctic White và vàng Forge Yellow với 90.000 mũi khâu riêng lẻ. Mỗi tác phẩm được chia làm ba phần rồi ghép nối liền mạch với nhau. Quá trình này mất hơn 40 giờ để hoàn thành. Phantom Orchid - Timeless Elegance

Đây là chiếc Phantom độc nhất vô nhị, có thiết kế lấy cảm hứng từ hoa phong lan Singapore. Điểm nhấn là họa tiết trang trí làm bằng tay được tạo hình bởi Helen Amy Murray, nghệ sĩ từng đoạt nhiều giải thưởng nghệ thuật danh giá. Những bông hoa được làm từ lụa nguyên chất có thể nhìn thấy trên bàn gấp picnic nằm ở phía sau xe, cũng như các tấm cửa. Màu sơn Singapore Orchid Pearl White có các hạt thủy tinh mịn được trộn với tông màu tím để tạo hiệu ứng ánh ngọc trai. Ngay cả đường kẻ coachline cũng mang màu trắng Orchid và được sơn thủ công. Phantom "The Six Elements"

Bộ sưu tập gồm 6 chiếc Rolls-Royce Phantom độc nhất, mỗi chiếc đều có bên trong nội thất một tác phẩm nghệ thuật độc đáo được vẽ tay bởi nghệ sỹ người Anh Sacha Jafri - nổi tiếng với phong cách "chủ nghĩa hiện thực huyền ảo." Như tên gọi, mỗi chiếc xe tượng trưng cho một nguyên tố tự nhiên bao gồm Đất, Lửa, Gió, Nước và Không khí, cùng với một nguyên tố thứ sáu đại diện cho Nhân loại (Humanity). Rolls-Royce cho biết dự án này đã huy động được 1,2 triệu USD (29 tỷ đồng) cho mục đích từ thiện. Fux Bright Yellow Dawn

Chiếc Rolls-Royce Dawn đặc biệt này được làm theo yêu cầu của Michael Fux, một tay chơi xe có tiếng và được biết đến là người ưa chuộng sắc tím. Tuy nhiên tông màu chủ đạo của chiếc Dawn này lại là một màu vàng Fux Bright Yellow dựa theo tên chủ sở hữu và rất bắt mắt. Màu vàng được thể hiện từ trong ra ngoài, từ vỏ xe, mâm xe, cho đến lớp da bọc nội thất, đường chỉ khâu, vô lăng hai tông màu, v.v... Aurora Borealis Wraith

Bộ sưu tập này gồm 2 chiếc coupe Wraith được đặt làm riêng. Tên gọi của chúng lấy cảm hứng từ hiện tượng cực quang (aurora borealis) - những dải ánh sáng huyền ảo nhìn thấy được trên bầu trời ở những vùng gần Bắc cực. Để tái hiện “sự huy hoàng rực rỡ mà thanh tao” của hiện tượng này, bộ phận Bespoke của Rolls-Royce đã làm ra hai màu sơn mới có hiệu ứng nhũ phản quang là xanh lam Aurora Blue và xanh lá Borealis Green. Trần xe Starlight Headliner còn được gắn hệ thống đèn nhiều màu với xanh dương, xanh lá cây và trắng, mang lại hiệu ứng thay đổi màu sắc tùy theo góc nhìn. Cullinan Frozen Lakes

Đây là bộ sưu tập những chiếc Cullinan được tạo ra với mục đích “đưa hành khách đắm chìm trong bầu không khí diệu kỳ của xứ sở thần tiên vào mùa đông”. Nội thất tông trắng xanh với điểm nhấn là các họa tiết vẽ tay lấy cảm hứng từ hình ảnh băng nứt, được phủ nhiều lớp với các màu khác nhau và đánh bóng để tạo hiệu ứng 3D. Quá trình này mất hơn 2 tuần lễ để hoàn thành. Còn việc tạo cửa sổ trời ngàn sao mất thêm khoảng 18 giờ nữa. Ngoại thất có hai tông màu là ánh pha lê Crystal trên nền xanh đậm Midnight Sapphire và ánh pha lê xanh Blue Crystal trên nền trắng Arctic. Cullinan Inspired By Fashion

Bộ sưu tập này được chia làm 2 nhóm, mỗi nhóm có 4 chiếc Cullinan, mỗi chiếc phản ánh một khía cạnh khác nhau của lĩnh vực thời trang. Tất cả đều có điểm chung là hiệu ứng bầu trời sao trên cửa cốp sau Starlight Tailgate, với 192 ngôi sao được đặt trong lớp da đục lỗ. Nhóm Re-Belle với 4 xe màu xanh lá chanh Lime Green, màu đồng Gunmetal, màu tím Wildberry và màu trắng Arctic White với nội thất tông xanh lá chanh Lime Green hoặc hồng mẫu đơn Peony Pink. Nhóm Fu-Shion gồm 4 xe màu xanh quân đội Military Green, xám Burnout Grey, vàng Forge Yellow và xám Tempest Grey đi cùng nội thất màu cam Mandarin hoặc vàng Forge Yellow để tạo sự tương phản. Video: Ngắm xe siêu sang Rolls-Royce Bespoke độc đáo.

