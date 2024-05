Avatr 07 lộ thông số kỹ thuật, giá bán khoảng 34.600 USD

Avatr 07 20924 mới là dự án hợp tác giữa Changan, CATL và Huawei. Changan sở hữu 40% liên doanh này và CATL nắm giữ hơn 17%. Huawei không có cổ phần trong dự án. Thay vào đó, hãng điện thoại này đóng vai trò là nhà cung cấp các bộ phận chính. Hơn nữa, Huawei là một trong những người tạo ra kiến trúc CHN. Tuy nhiên, mẫu SUV điện Avatr 07 tiết lộ rằng Huawei ngày càng ít liên quan hơn đến dự án này. Mới đây, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) đã tiết lộ thông số kỹ thuật của chiếc crossover Avatr 07 của Changan , CATL và Huawei tại Trung Quốc. Đây là phương tiện sử dụng năng lượng mới cỡ trung có sẵn với các biến thể BEV và EREV. Avatr 07 có công suất lên tới 590 mã lực và pin LFP từ CATL. Phiên bản EREV của nó có phạm vi hoạt động điện lên tới 188 km. Avatr 07 trước đây được biết đến với tên mã Avatr 15 . Avatr 07 trước đó đã được tiết lộ trong những hình ảnh chính thức. Như đã đề cập, đây là một chiếc crossover cỡ trung nhằm cạnh tranh với Tesla Model Y. Kiểu dáng của nó được tạo ra bởi Nader Faghihzadeh, nhà thiết kế chịu trách nhiệm về ngoại thất của BMW 7 Series mới. Avatr 07 tuân theo ngôn ngữ thiết kế của Avatr 12 . Phần đầu xe sử dụng đèn LED chạy hai tầng với đèn pha tích hợp vào cản trước. Nó cũng có camera tùy chọn thay vì gương chiếu hậu và hai cụm đèn hậu mỏng. Kích thước của Avatr 07 là 4825/1980/1620 mm với chiều dài cơ sở 2940 mm. Nó dài hơn 75 mm, rộng hơn 59 mm và thấp hơn 4 mm so với Tesla Model Y. Bánh trước và bánh sau của nó lần lượt là 1680 và 1690 mm. Góc tiếp cận và góc thoát của Avatr 07 là 17 độ và 21 độ. Đối với phần nhô ra, chúng là 902 và 983 mm. Nó có thể được trang bị bánh xe 255/50 R20 hoặc 265/45 R21. Bên trong Avatr 07 có 5 chỗ ngồi. Tùy thuộc vào hệ truyền động, trọng lượng lề đường của nó nằm trong khoảng 2240 – 2434 kg. Phiên bản cấp thấp của biến thể chạy hoàn toàn bằng điện Avatr 07 sử dụng một động cơ điện tử XTDM39 duy nhất ở trục sau. Ngược lại với những chiếc xe mang nhãn hiệu Avatr khác, động cơ điện này không phải do Huawei sản xuất. Nhà sản xuất của nó là Deepal Technology, một công ty trực thuộc Changan. Công suất cực đại của RWD Avatr 07 đạt 252 kW (338 mã lực). Pin LFP do CATL sản xuất cung cấp năng lượng cho nó. Tốc độ tối đa của nó đạt tới 200 km/h. Biến thể 4WD của Avatr 07 chạy điện cũng từ chối sử dụng động cơ điện của Huawei. Nó có động cơ điện XTDM39 của Deepal ở trục sau và động cơ điện tử XYDM05 của Chongqing Tsingshan Industrial ở phía trước. Công suất cực đại của nó lần lượt là 188 kW và 252 kW. Tổng công suất của Avatr 07 đạt 440 kW (590 mã lực). Những động cơ điện tử này cũng được cung cấp năng lượng bởi gói LFP của CATL. Tốc độ tối đa của nó là 200 km/h. Nói về Avatr 07 EREV, biến thể RWD của nó sử dụng động cơ điện ATDM01 ở trục sau cho công suất 231 kW (310 mã lực). Nó được cung cấp năng lượng bởi pin LFP 39 kWh của CATL, phù hợp với phạm vi chạy điện 188 km. Dưới mui xe, phiên bản này có động cơ ICE JL469ZQ1 1,5 lít từ Changan với công suất cực đại 115 kW (154 mã lực). Biến thể 4WD của Avatr 07 sử dụng hai động cơ điện (AYDM01/ATDM01) với công suất tổng hợp là 362 kW (485 mã lực). Nó được cung cấp năng lượng bởi cùng một loại pin cho phạm vi chạy điện 178 km. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 190 km/h. Avatr 07 sẽ có mặt tại thị trường Trung Quốc vào quý 3 năm nay. Phạm vi giá xe Avatr 07 EREV được tiết lộ là khoảng từ 250.000 – 350.000 nhân dân tệ (34.600 – 48.400 USD). Video: Giới thiệu SUV điện Avatr 07 2024.

