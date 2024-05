Ford Territory 2024 thêm bản hybrid sạc điện, chờ về Việt Nam?

Đây là hai mẫu xe do liên doanh Ford-JMC sản xuất. Trong đó, Equator thuộc phân khúc SUV hạng D ngang cỡ Santa Fe, còn Equator Sport chính là tên gọi khác của Ford Territory tại Việt Nam. Mặc dù cả Ford Equator và Equator Sport đều chưa được ra mắt chính thức, tuy nhiên, thiết kế bên ngoài của bộ đôi này đã bị rò rỉ thông qua hình ảnh được đăng tải trên website của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Nhìn chung, cả hai mẫu SUV này đều sở hữu thiết kế mới bắt mắt hơn so với phiên bản cũ. So với phiên bản cũ, Equator có lưới tản nhiệt nhỏ hơn, đèn pha LED sắc sảo hơn và cản trước thiết kế tối giản. Trong khi đó, Equator Sport lại có mặt ca lăng được hoàn thiện tối màu với họa tiết lưới tổ ong. Ở phía sau, Equator được trang bị cụm đèn hậu LED mới vắt ngang qua cửa cốp. Còn Equator Sport vẫn được giữ nguyên thiết kế của phiên bản trước, ngoại trừ phần cản sau được tính chỉnh nhẹ. Ngoài ra, cả hai mẫu xe này cũng được bổ sung một số tùy chọn kiểu dáng la-zăng mới. Về kích thước, Equator Sport 2025 dài hơn 55 mm so với mẫu cũ, lên 4.685 mm. Trong khi đó, chiều dài tổng thể của Equator cũng tăng thêm 15 mm, lên 4.920 mm. Hiện tại, thông tin về trang bị nội thất của cả hai mẫu xe này đều chưa được hé lộ. Tuy nhiên, nhiều khả năng bộ đôi nhà Blue Oval sẽ được nâng cấp lên màn hình thông tin giải trí 27 inch tương tự mẫu SUV Explorer. Mặc dù cả Equator và Equator Sport đều sở hữu thiết kế mới khá ấn tượng, tuy nhiên, nâng cấp đáng chú ý nhất của bộ đôi này nằm ở mặt trang bị vận hành. Cụ thể, cả hai mẫu xe này đều được trang bị hệ thống truyền động PHEV với động cơ xăng 1.5 lít sản sinh công suất 148 mã lực đi kèm mô-tơ điện 81 mã lực, tạo ra công suất tổng hợp là 215 mã lực. Đi kèm với đó là bộ pin lithium iron phosphate do CATL sản xuất. Thông tin chi tiết về dung lượng pin và tầm vận hành của xe vẫn chưa được công bố. Bên cạnh đó, Ford Equator Sport cũng sẽ tiếp tục được trang bị động cơ xăng EcoBoost 1.5 lít tăng áp, sản sinh công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Dự kiến, bộ đôi xe SUV Ford Ford Equator và Equator Sport sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào cuối năm 2024. Video: Giới thiệu Ford Ford Equator thế hệ mới.

Đây là hai mẫu xe do liên doanh Ford-JMC sản xuất. Trong đó, Equator thuộc phân khúc SUV hạng D ngang cỡ Santa Fe, còn Equator Sport chính là tên gọi khác của Ford Territory tại Việt Nam. Mặc dù cả Ford Equator và Equator Sport đều chưa được ra mắt chính thức, tuy nhiên, thiết kế bên ngoài của bộ đôi này đã bị rò rỉ thông qua hình ảnh được đăng tải trên website của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Nhìn chung, cả hai mẫu SUV này đều sở hữu thiết kế mới bắt mắt hơn so với phiên bản cũ. So với phiên bản cũ, Equator có lưới tản nhiệt nhỏ hơn, đèn pha LED sắc sảo hơn và cản trước thiết kế tối giản. Trong khi đó, Equator Sport lại có mặt ca lăng được hoàn thiện tối màu với họa tiết lưới tổ ong. Ở phía sau, Equator được trang bị cụm đèn hậu LED mới vắt ngang qua cửa cốp. Còn Equator Sport vẫn được giữ nguyên thiết kế của phiên bản trước, ngoại trừ phần cản sau được tính chỉnh nhẹ. Ngoài ra, cả hai mẫu xe này cũng được bổ sung một số tùy chọn kiểu dáng la-zăng mới. Về kích thước, Equator Sport 2025 dài hơn 55 mm so với mẫu cũ, lên 4.685 mm. Trong khi đó, chiều dài tổng thể của Equator cũng tăng thêm 15 mm, lên 4.920 mm. Hiện tại, thông tin về trang bị nội thất của cả hai mẫu xe này đều chưa được hé lộ. Tuy nhiên, nhiều khả năng bộ đôi nhà Blue Oval sẽ được nâng cấp lên màn hình thông tin giải trí 27 inch tương tự mẫu SUV Explorer. Mặc dù cả Equator và Equator Sport đều sở hữu thiết kế mới khá ấn tượng, tuy nhiên, nâng cấp đáng chú ý nhất của bộ đôi này nằm ở mặt trang bị vận hành. Cụ thể, cả hai mẫu xe này đều được trang bị hệ thống truyền động PHEV với động cơ xăng 1.5 lít sản sinh công suất 148 mã lực đi kèm mô-tơ điện 81 mã lực, tạo ra công suất tổng hợp là 215 mã lực. Đi kèm với đó là bộ pin lithium iron phosphate do CATL sản xuất. Thông tin chi tiết về dung lượng pin và tầm vận hành của xe vẫn chưa được công bố. Bên cạnh đó, Ford Equator Sport cũng sẽ tiếp tục được trang bị động cơ xăng EcoBoost 1.5 lít tăng áp, sản sinh công suất 168 mã lực và mô-men xoắn 260 Nm. Dự kiến, bộ đôi xe SUV Ford Ford Equator và Equator Sport sẽ chính thức ra mắt thị trường Trung Quốc vào cuối năm 2024. Video: Giới thiệu Ford Ford Equator thế hệ mới.