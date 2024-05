Loài chim mang tên độc đáo của Việt Nam, lặn suối săn mồi như chớp

"Lội suối" là tên gọi của một loài chim độc đáo sinh sống ở Việt Nam, có pháp danh khoa học là Cinclus pallasii. Ảnh: eBird. Các cá thể trưởng thành của chim lội suối dài 21-22 cm, có thân màu nâu tối, đuôi ngắn. Con non có bộ lông màu nhạt hơn, điểm các viền đen nhạt. Ở Việt Nam, chúng là loài chim định cư, không phổ biến đến tương đối phổ biến tại Tây Bắc, khu vực phía Tây Bắc của Đông Bắc, Bắc Trung Bộ. Sinh cảnh của chim lội suối là các con sông và suối, phân bố từ độ cao 200 đến 2.850 mét. Có thể dễ gặp chúng tại VQG Hoàng Liên Sa Pa, khu BTTN Mường Nhé, Tây Côn Lĩnh, Du Già. Loài chim này có hai kiểu kiếm ăn khác nhau, thứ nhất là lặn xuống suối để ăn các động vật lớn dưới đáy, thứ hai là lội ở những phần nông hơn của suối và ăn những động vật nhỏ hơn. Những con trưởng thành sẽ lặn tìm thức ăn từ tháng 12 đến tháng 4, đó là lúc nguồn thức ăn dưới đáy dồi dào. Thời kỳ này trùng với mùa sinh sản của chim lội suối. Chim mái thường đẻ 3 đến 4 trứng mỗi lứa. Trong thời gian còn lại của năm, chim trưởng thành sẽ kiếm ăn bằng cách lội nước và nhặt nhạnh những thứ ăn được ở khu vực nước nông. Do tập tính này mà chúng có tên gọi là "lội suối". Trên thế giới, chim lội suối phân bố ở Đông Á và Siberia. Một quần thể nhỏ trú đông tại suối nước nóng ở dãy núi Suntar-Khayata, Siberia, được ghi nhận kiếm ăn dưới nước khi nhiệt độ không khí xuống dưới -55 C. Trong Sách Đỏ IUCN, chim lội suối nằm trong diện Ít quan tâm do phạm vi phân bố rộng và đang sinh trưởng ổn định ở hầu khắp các khu vực phân bố. Mời quý độc giả xem video: Bảo tồn loài voọc Cát Bà trước nguy cơ tuyệt chủng | VTV4.

