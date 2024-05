Cung điện bí ẩn giấu nửa số vàng thế giới, không ai dám bén mảng

Cung điện Potala, tọa lạc tại Tây Tạng, được xây dựng vào năm 637 trên ngọn núi Hồng Sơn cao khoảng 3.700 mét so với mực nước biển. Theo truyền thuyết, cung điện này cất giấu một nửa số vàng của thế giới và là nơi ở của Quan Thế Âm Bồ Tát. Cung điện Potala ban đầu được xây dựng bởi Vua Tùng Tán Cán Bố để đánh dấu cuộc hôn nhân với Văn Thành công chúa. Dù cuộc hôn nhân mang tính ngoại giao, vua vẫn cho xây dựng cung điện nguy nga này vì tình cảm dành cho công chúa. Tuy nhiên, cung điện bị phá hủy vào thời trung cổ và chỉ được trùng tu hoàn chỉnh vào thế kỷ XVII. Cung điện có 13 tầng với hơn 1.000 căn phòng, nổi bật với các khu vực chính như Bạch cung và Hồng cung. Bạch cung là nơi sinh hoạt của Đạt Lai Lạt Ma, còn Hồng cung chứa các điện Phật và linh tháp. Khi xây dựng Potala, hơn 30 tấn vàng đã được sử dụng, một phần do triều đình cấp và phần khác do dân đóng góp. Nhiều cấu trúc trong cung điện được dát vàng, bao gồm mái và các bảo tháp. Mặc dù cung điện chứa nhiều vàng, nhưng không có vụ trộm nào xảy ra vì nơi đây được canh gác nghiêm ngặt, hệ thống an ninh hiện đại, và vị trí khó tiếp cận. Ngoài ra, do tính chất tâm linh của cung điện, mọi người đều có ý thức tôn trọng nơi này, không ai dám chạm vào đồ vật bên trong. Mời quý độc giả xem thêm video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.

