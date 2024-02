Rolls-Royce Lửa Thiêng của Trịnh Văn Quyết đã có đại gia "đặt gạch"

Mới đây, một người chuyên mua bán, kinh doanh các xe đã qua sử dụng đã thông báo tin tức về việc độc bản xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng của Trịnh Văn Quyết - cựu chủ tịch FLC đã có khách chốt cọc, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lý do là chiếc Rolls-Royce Phantom Sacred Fire (Lửa Thiêng) độc nhất vô nhị này được sản xuất riêng cho tỷ phú Trịnh Văn Quyết, vị đại gia đã bị bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố, bắt tạm giam vào hồi tháng 2/2022. Hiện cộng đồng mạng đang rất quan tâm danh tính của vị đại gia mua lại chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng, từng thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết. Trước đó, chiếc xe này đã vô chủ trong nhiều lần đấu giá của ngân hàng OCB. Tuy nhiên sau đó, bất ngờ là 1 công ty nhập khẩu xe ở Hà Nội đã mua đấu giá thành công chiếc Rolls-Royce Phantom Sacred Fire này với số tiền không được tiết lộ. Chỉ biết rằng, giá đấu mà ngân hàng OCB đưa ra cho chiếc xe siêu sang này từ 28 tỷ đồng, sau đó, qua nhiều lần đấu giá, số tiền xuống còn 16,6 tỷ đồng (rẻ hơn hàng chục tỷ đồng so với lúc mua mới). Sau đó, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng này được showroom đấu giá mua lại, và rao bán đến 26 tỷ đồng, vài tháng sau đó, nhận thấy không có khách nào dòm ngó, chiếc xe độc bản giảm từ 2 tỷ đến 4 tỷ đồng, và nay được thông báo đã có khách chốt mua. Được biết, Rolls-Royce Phantom Sacred Fire mang biển số 30E-133.88, được đứng tên công ty TNHH đầu tư tài chính và quản lý tài sản RTS, đã được bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH MTV FLC Land đã hết hạn từ lâu, và sau đó được mang ra đấu giá. Khi showroom ở Hà Nội trúng đấu giá, họ đã bấm lại biển số mới cho xe. Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 720 Nm. Mất khoảng thời gian 6,1 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát, trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Đây cũng là chiếc Rolls-Royce Phantom độc nhất Việt Nam cũng như thế giới. Video: Chi tiết Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng độc nhất thế giới.

Mới đây, một người chuyên mua bán, kinh doanh các xe đã qua sử dụng đã thông báo tin tức về việc độc bản xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng của Trịnh Văn Quyết - cựu chủ tịch FLC đã có khách chốt cọc, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Lý do là chiếc Rolls-Royce Phantom Sacred Fire (Lửa Thiêng) độc nhất vô nhị này được sản xuất riêng cho tỷ phú Trịnh Văn Quyết, vị đại gia đã bị bị cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố, bắt tạm giam vào hồi tháng 2/2022. Hiện cộng đồng mạng đang rất quan tâm danh tính của vị đại gia mua lại chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng, từng thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Quyết. Trước đó, chiếc xe này đã vô chủ trong nhiều lần đấu giá của ngân hàng OCB. Tuy nhiên sau đó, bất ngờ là 1 công ty nhập khẩu xe ở Hà Nội đã mua đấu giá thành công chiếc Rolls-Royce Phantom Sacred Fire này với số tiền không được tiết lộ. Chỉ biết rằng, giá đấu mà ngân hàng OCB đưa ra cho chiếc xe siêu sang này từ 28 tỷ đồng, sau đó, qua nhiều lần đấu giá, số tiền xuống còn 16,6 tỷ đồng (rẻ hơn hàng chục tỷ đồng so với lúc mua mới). Sau đó, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng này được showroom đấu giá mua lại, và rao bán đến 26 tỷ đồng, vài tháng sau đó, nhận thấy không có khách nào dòm ngó, chiếc xe độc bản giảm từ 2 tỷ đến 4 tỷ đồng, và nay được thông báo đã có khách chốt mua. Được biết, Rolls-Royce Phantom Sacred Fire mang biển số 30E-133.88, được đứng tên công ty TNHH đầu tư tài chính và quản lý tài sản RTS, đã được bảo đảm cho khoản vay của Công ty TNHH MTV FLC Land đã hết hạn từ lâu, và sau đó được mang ra đấu giá. Khi showroom ở Hà Nội trúng đấu giá, họ đã bấm lại biển số mới cho xe. Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 720 Nm. Mất khoảng thời gian 6,1 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát, trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Đây cũng là chiếc Rolls-Royce Phantom độc nhất Việt Nam cũng như thế giới. Video: Chi tiết Rolls-Royce Phantom Lửa thiêng độc nhất thế giới.