Rolls-Royce kỷ niệm 112 tuổi cho "goá phụ bay" Spirit of Ecstasy

Được đăng ký thuộc sở hữu trí tuệ vào ngày 6/2/1911, kể từ đó Spirit of Ecstasy của Rolls-Royce đã được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới, được kính trọng và ngưỡng mộ. Với phong thái đĩnh đạc và duyên dáng, đây được xem là một biểu tượng toàn cầu. Theo thời gian, biểu tượng logo Spirit of Ecstasy đã trải qua nhiều sự thay đổi. Vào những giai đoạn khác nhau trong chặng đường dài đằng đẵng của mình, nó đã xuất hiện với các tư thế khác nhau. Đôi khi nó được thiết kế cao hơn hoặc thấp hơn một chút, và để gió tạo nên những đường nét bồng bềnh, tinh tế trên chiếc áo choàng của mình. Ngày 06/02 vừa rồi, biểu tượng Spirit of Ecstasy đã kỷ niệm 112 năm ngày sinh nhật của mình trong tư thế năng động và gọn gàng nhất kể từ khi lần đầu xuất hiện duyên dáng trên những chiếc Rolls-Royce. Spirit of Ecstasy đã được đặc biệt thiết kế lại vào năm 2022 cho chiếc Spectre thuần điện của thương hiệu, cũng là chiếc Rolls-Royce có tính khí động học nhất từ trước đến nay. Quả thực, Spirit of Ecstasy là hiện thân cho vẻ đẹp trẻ mãi không già: ngoại hình giờ đây của logo này gần giống với các bản vẽ ban đầu của bức tượng do chính cha đẻ của nó - họa sĩ minh họa và nhà điêu khắc Charles Sykes - thực hiện vào năm 1911. Nguồn gốc của Spirit of Ecstasy mang nhiều yếu tố truyền thuyết và thần thoại, đồng thời liên quan đến những sự thật được ghi lại trong lịch sử, với một số chi tiết bí ẩn vẫn đang bị che giấu. Câu chuyện của nó liên quan đến nhiều nhân vật mấu chốt trong lịch sử Rolls-Royce, bao gồm vị giám đốc điều hành đầu tiên của hãng, Claude Johnson. Đối với các vị khách hàng và những người yêu thích Rolls-Royce trên toàn thế giới, nó là hiện thân cho tham vọng, thành tựu, sự ưu tú và thành công. Quả thực, biểu tượng Spirit of Ecstasy truyền cảm hứng cho sự vĩ đại – mọi chiếc xe mà nó hiện diện đều đậm chất siêu sang. Video: Chuyện tình bí ẩn từ logo Spirit of Ecstasy của Rolls-Royce.

Được đăng ký thuộc sở hữu trí tuệ vào ngày 6/2/1911, kể từ đó Spirit of Ecstasy của Rolls-Royce đã được biết đến rộng rãi trên khắp thế giới, được kính trọng và ngưỡng mộ. Với phong thái đĩnh đạc và duyên dáng, đây được xem là một biểu tượng toàn cầu. Theo thời gian, biểu tượng logo Spirit of Ecstasy đã trải qua nhiều sự thay đổi. Vào những giai đoạn khác nhau trong chặng đường dài đằng đẵng của mình, nó đã xuất hiện với các tư thế khác nhau. Đôi khi nó được thiết kế cao hơn hoặc thấp hơn một chút, và để gió tạo nên những đường nét bồng bềnh, tinh tế trên chiếc áo choàng của mình. Ngày 06/02 vừa rồi, biểu tượng Spirit of Ecstasy đã kỷ niệm 112 năm ngày sinh nhật của mình trong tư thế năng động và gọn gàng nhất kể từ khi lần đầu xuất hiện duyên dáng trên những chiếc Rolls-Royce. Spirit of Ecstasy đã được đặc biệt thiết kế lại vào năm 2022 cho chiếc Spectre thuần điện của thương hiệu, cũng là chiếc Rolls-Royce có tính khí động học nhất từ trước đến nay. Quả thực, Spirit of Ecstasy là hiện thân cho vẻ đẹp trẻ mãi không già: ngoại hình giờ đây của logo này gần giống với các bản vẽ ban đầu của bức tượng do chính cha đẻ của nó - họa sĩ minh họa và nhà điêu khắc Charles Sykes - thực hiện vào năm 1911. Nguồn gốc của Spirit of Ecstasy mang nhiều yếu tố truyền thuyết và thần thoại, đồng thời liên quan đến những sự thật được ghi lại trong lịch sử, với một số chi tiết bí ẩn vẫn đang bị che giấu. Câu chuyện của nó liên quan đến nhiều nhân vật mấu chốt trong lịch sử Rolls-Royce, bao gồm vị giám đốc điều hành đầu tiên của hãng, Claude Johnson. Đối với các vị khách hàng và những người yêu thích Rolls-Royce trên toàn thế giới, nó là hiện thân cho tham vọng, thành tựu, sự ưu tú và thành công. Quả thực, biểu tượng Spirit of Ecstasy truyền cảm hứng cho sự vĩ đại – mọi chiếc xe mà nó hiện diện đều đậm chất siêu sang. Video: Chuyện tình bí ẩn từ logo Spirit of Ecstasy của Rolls-Royce.