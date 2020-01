Rapper 50 Cent tậu siêu phẩm Bugatti Chiron Sport

Không chỉ là một chiếc siêu xe Bugatti Chiron thông thường, chiếc Chiron mà 50Cent vừa nhận được trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua thuộc biến thể Sport với nhiều nâng cấp ở hệ thống treo nhằm tạo cảm giác lái tốt hơn.

Mới đây, rapper 50 Cent đã bổ sung thêm một siêu phẩm nữa vào bộ sưu tập siêu xe của mình, đó là Bugatti Chiron.

Trong một video đăng tải trong dịp Giáng sinh vừa qua, rapper 50 Cent đã cho biết a đã đem về garage của mình một chiếc Bugatti Chiron Sport mới. Bên ngoài, chiếc xe của anh sở hữu phần thân vỏ được làm bằng sợi carbon màu đen bóng, giống với nhiều chiếc Chiron khác. Thêm vào đó, ở những nơi như viền lưới tản nhiệt, viền gương và viền chữ C giữa thân xe đều được sơn màu xanh dương tương phản. Khoang cabin bên trong được bọc da theo hai tông màu đen – xanh, tệp với phối màu ngoại thất của xe.

Đó gần như là tất cả những gì ta có thể biết được về chiếc siêu xe mới sắm của 50 Cent ở thời điểm hiện tại. Giống với những chiếc Bugatti Chiron Sport khác, chiếc Chiron của 50 Cent vẫn được trang bị động cơ W16 8 lít với 4 bộ tăng áp, sản sinh 1.500 mã lực cùng 1.500 Nm mô-men xoắn. Xe có khả năng tăng tốc 0 – 100 km/h trong 2,3 giây và đạt vận tốc tối đa có thể lên đến 440 km/h. Ở bản Sport, hệ thống treo được nâng cấp để mang đến cảm giác lái tốt hơn. Cùng với, nhiều chi tiết được làm hoàn toàn bằng sợi carbon, kể cả cần gạt nước nhằm giúp xe giảm đến 18 kg so với Chiron thông thường.

50 Cent, tên thật là Curtis Jackson, là một rapper, nhà sản xuất, diễn viên nổi tiếng với những bài rap như Hate It or Love It, Wanksta,…Trong sự nghiệp của mình, anh đã đạt được những giải thưởng danh giá như Grammy Awards, Billboard Music Award, World Music Award,…Bên cạnh những thành tựu về nhiều lĩnh vực như âm nhạc, phim ảnh, 50 Cent còn được biết tới với thú chơi xe “độc lạ”. Trong bộ sưu tập xe của anh xuất hiện từ những chiếc xe cơ bản cho tới những chiếc xe hiếm.

Khi về garage của, chiếc Bugatti Chiron Sport này sẽ nằm cạnh những chiếc xe đã tạo nên tên tuổi của 50 Cent trong làng xe như chiếc Murcielago màu xanh (Tiffany Blue). Ngoài ra, những chiếc xe độc khác phải kể đến như Bentley Mulsanne dán vàng gold, Rolls-Royce Phantom, Ferrari Enzo Ferrari, Maserati MC12,… và những chiếc siêu xe, mô-tô được “thửa” riêng cho anh.

Chiếc Bugatit Chiron Sport của 50 Cent có giá ở mức trên 3 triệu USD khi được trang bị nhiều tùy chọn, nhất là khi sở hữu tùy chọn thân vò bằng sợi carbon có giá trên nửa triệu USD. Tuy nhiên, đây vẫn chưa phải là chiếc Chiron đắt nhất. Chiron Hermès tốn đến 3 năm để phát triển với màu sơn Claire Hermès độc nhất trong khi Chiron Zebra lại tốn đến hàng tháng để hoàn thành màu sơn của mình, cả hai chiếc xe này đều không được công bố giá bán