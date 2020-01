Cận cảnh Rolls-Royce Phantom VIII biển Lào vào Việt Nam

Việc một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII biển Lào vào Việt Nam đã gây bất ngờ cho không ít người mê xe trên khắp cả nước. Đây là chiếc xe "khủng" thứ 6 đeo biển Lào du nhập vào Việt Nam. Trước khi chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ VIII này xuất hiện, đa số các xe mang biển Lào vào Việt Nam đều là siêu xe, chẳng hạn như Lamborghini Gallardo, Ferrari 458 Spider, Audi R8, McLaren 570S hay gần nhất là siêu xe Lamborghini Aventador LP700-4. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom VIII mang biển Lào vào Việt Nam được vận chuyển bằng xe chuyên dụng có biển số của tỉnh Nghệ An. Được biết là trước khi về Hà Nội, chiếc Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 đã ở lại Nghệ An. Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 mang biển Lào mới có mặt tại Việt Nam có ngoại thất phối đến 3 tông màu chính. Đầu tiên là nửa thân dưới của xe sơn màu trắng. Ngoài ra là nắp capô, trần và cốp khoang hành lý có màu xanh nhạt. Cuối cùng là các chi tiết như lưới tản nhiệt, viền hốc gió trước và thanh ngang đèn hậu phối màu xanh dương. So với Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 7, mẫu xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 vẫn giữ dáng thiết kế đặc trưng của dòng xe Rolls-Royce nhưng được trang bị "đôi mắt" mới sắc sảo hơn và ứng dụng công nghệ hiện đại như đèn pha Laser kết hợp cùng dải đèn LED chiếu sáng ban ngày. Biểu tượng "thiếu phụ bay" Spirit of Ecstasy nổi tiếng nằm cao hơn gần 12 mm trên nắp capô. Đèn hậu LED của Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 cũng được thiết kế mới giúp người nhìn dễ dàng nhận ra đâu là sự khác biệt giữa Rolls-Royce Phantom đời mới và Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 7. Toàn bộ nội thất của chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 mới từ Lào du nhập vào Việt Nam. Xe có "nội y" màu đỏ đun cùng nhiều chi tiết ốp gỗ và cả bầu trời sao cá tính do 1.340 bóng đèn LED tạo thành. Chưa hết, bên trong khoang lái của Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8 cũng được thiết kế lại với điểm nhấn là bảng táp-lô được trang trí chi tiết mang tên gọi The Gallery khá thú vị. Mẫu xe siêu sang này cũng được trang bị 2 màn hình màu TFT 12,3 inch. Rolls-Royce Phantom VIII sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Giá xe Rolls-Royce Phantom VIII lên đến 420.325 đô la (tương đương 9,8 tỷ đồng) tại thị trường nước ngoài, còn ở tại Lào, hiện chưa rõ giá xe Rolls-Royce Phantom VIII là bao nhiêu. Video: Rolls-Royce Phantom VIII hoàn toàn mới, vua của xe sang.

