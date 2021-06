Range Rover Evoque L 2021 ra mắt, bán ra từ 1,4 tỷ đồng

Vào hồi đầu tháng 4 năm nay, những hình ảnh rò rỉ đầu tiên của Range Rover Evoque 2021 mới phiên bản kéo dài L dành cho thị trường Trung Quốc đã xuất hiện trên mạng. Vào thời điểm đó, giới báo chí Trung Quốc dự đoán rằng Range Rover Evoque L sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021 diễn ra cùng tháng. Tuy nhiên, mãi đến nay, hãng Land Rover mới giới thiệu Range Rover Evoque L 2021 với người tiêu dùng Trung Quốc. Đúng như tên gọi, mẫu xe SUV Range Rover Evoque L 2021 có kích thước lớn hơn đáng kể so với bản thường. Theo đó, xe sở hữu chiều dài 4.531 mm, chiều rộng 1.904 mm, chiều cao 1.650 mm và chiều dài cơ sở 2.841 mm. So với bản thường, mẫu xe này sở hữu chiều dài và chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 160 mm. Phần lớn sự thay đổi về chiều dài của Range Rover Evoque L 2021 đều dồn vào khu vực sau cột B nhằm mang đến hàng ghế thứ hai rộng rãi hơn cho mẫu SUV hạng sang này. Trong khi đó, những khu vực còn lại của Range Rover Evoque L 2021 có thiết kế về cơ bản là giống bản thường. Trên đầu xe, Range Rover Evoque L 2021 được trang bị lưới tản nhiệt với mắt lưới hình tổ ong mạ crôm sang trọng. Tuy nhiên, lưới tản nhiệt này đã được tăng kích thước thêm 30% so với bản thường. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED với dải đèn LED định vị ban ngày bao quanh. Thêm vào đó là khe gió khá lớn trên cản trước với 2 nan nằm ngang, sơn màu xám Premium Gray, tạo cảm giác sang trọng hơn bản thường. Bên dưới xuất hiện hốc gió trung tâm rộng với thiết kế mắt lưới hình tổ ong và tấm ốp gầm màu bạc hầm hố. Chưa hết, Range Rover Evoque L 2021 còn được trang bị tay nắm cửa bật lên, thụt xuống trên sườn xe giống bản thường. Ngay cả bộ vành có thiết kế 5 chấu hình chữ "Y" kép của Range Rover Evoque L 2021 cũng được bê từ bản thường sang. Đằng sau, Range Rover Evoque L 2021 được thiết kế vừa phong cách vừa thể thao. Tương tự bản thường, xe cũng được trang bị cụm đèn hậu nằm ngang, chia làm 2 phần và đi kèm nẹp màu đen bóng ở giữa, tích hợp tem chữ nổi "Range Rover". Bên dưới là hai đèn phản quang khá nhỏ, tấm ốp gầm màu bạc giống ở cản trước và 2 ống xả. Bên trong Range Rover Evoque L 2021 là không gian nội thất sang trọng và nhiều công nghệ. Mẫu SUV hạng sang này được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số... ... và màn hình thông tin giải trí nằm độc lập trên mặt táp-lô. Bên dưới còn có thêm một màn hình nữa và 2 núm xoay khá lớn để chỉnh các tính năng khác của xe. Nhờ chiều dài cơ sở tăng lên nên hàng ghế sau của Range Rover Evoque L 2021 mang đến cảm giác thoải mái hơn cho hành khách trưởng thành, kể cả người cao 1,75 m. Không chỉ rộng rãi hơn, nội thất của xe còn tạo cảm giác thoáng đãng nhờ cửa sổ trời toàn cảnh bên trên. "Trái tim" của Range Rover Evoque L 2021 là hệ truyền động mild hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L và hệ thống điện 48 V. Hệ truyền động này tạo ra công suất tối đa 249 mã lực và kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Tại thị trường Trung Quốc, giá xe Range Rover Evoque L 2021 có mức bán ra dao động từ 390.000 - 480.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,38 - 1,7 tỷ đồng). Riêng phiên bản First Edition với số lượng giới hạn của xe có giá 430.000 Nhân dân tệ (1,52 tỷ đồng) Video: Chi tiết SUV hạng sang Range Rover Evoque 2021.

