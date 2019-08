Ra mắt xe sang Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 hiệu năng cao

“GLE Coupe là chiếc SUV hạng sang cao cấp pha trộn giữa sức mạnh của một chiếc xe địa hình kết hợp cùng thiết kế thể thao, tinh tế của một chiếc coupe thuần chất” – Gorden Wagener, Giám đốc thiết kế của Daimler AG nói. Tương tự mẫu GLE và GLS, Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 được chế tạo tại nhà máy ở Tuscaloosa, Alabama (Mỹ). Hiện tại, danh mục sản phẩm SUV/Crossover của Mercedes-Benz gồm tổng cộng 8 thành viên: GLA, GLC, GLC Coupe, GLB, GLE, GLE Coupe, GLS, G-Glass. Chiếm khoảng 1/3 doanh số, những chiếc SUV hiện là một trong những “trụ cột” chính của thương hiệu xe có trụ sở tại Sttugart (Đức). Theo thống kê, hơn 6 triệu khách hàng trên toàn thế giới hiện đang sử dụng các mẫu xe SUV của Mercedes-Benz. GLE Coupe sở hữu chiều dài 4.939mm và rộng 2.010, nghĩa là dài hơn 39mm và rộng hơn 7mm so với bản GLE tiền nhiệm. Bên cạnh đó, chiều dài cơ sở cũng được tăng thêm 20mm so với thế hệ cũ, nhưng vẫn ngắn hơn 60mm nếu so với chiếc GLE tiêu chuẩn. Ở phần đầu, lưới tản nhiệt kim cương được làm lớn hơn thế hệ trước, hệ thống chiếu sáng Multibeam LED với tính năng chiếu xa Ultra Range, dải đèn định vị LED tạo hình chữ “L” đẹp mắt. Với gói trang bị AMG Line, khách hàng sẽ sở hữu lưới tản nhiệt nan dọc Panamericara, bộ mâm AMG sơn đen,… Với đặc tính Coupe, phần cột C của xe được vát xéo trong khi phần mui xe được vuốt thấp dần về phía sau, ăn nhập với phần cốp sau. Đèn hậu phía sau được thiết kế mỏng và thon gọn, ngoài ra, phía trên cốp sau còn được tích hợp thêm cánh gió đuôi. Các đường nét thiết kế kể trên đã giúp cải thiện đặc tính khí động học cho chiếc xe, 9% sức cản của gió đã được cắt giảm. Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 được trang bị hệ thống thông tin giải trí MBUX mới bao gồm trợ lý ảo đang được dùng trên dòng A-Class thế hệ mới. Vô-lăng tích hợp bàn cảm ứng chạm touchpad. Hệ thống MBUX trên GLE được hoàn thiện hơn nhờ được trang bị 2 màn hình cỡ lớn 12.3 inch cho phép theo dõi thông tin, điều khiển hệ thống giải trí một cách thuận tiện và chính xác nhất. Ghế ngồi được bọc da nhân tạo ARTICO, vô lăng bọc da Nappa cao cấp. Với việc trục cơ sở được kéo dài thêm 20mm so với thế hệ cũ, khoảng để chân hàng ghế sau trên GLE Coupe 2020 đã được tăng thêm 35mm, dung tích khoang hành lý tăng thêm 40L hoặc đạt mức 1.790L khi hàng ghế sau được gập phẳng. Khi kết hợp với hệ thống treo khí nén AIRMATIC, đuôi chiếc GLE có thể dễ dàng hạ thấp khoảng 50mm để thuận tiện cho việc sắp xếp hàng hoá, tính năng này được kích hoạt chỉ với một nút bấm. Về hệ động lực, Mercedes-Benz giới thiệu hai biến thể là GLE 350d Coupe 4Matic và GLE 400d Coupe 4Matic, cả hai mẫu xe này đều sử dụng động cơ dầu 6 xi-lanh thẳng hàng (I6) 3.0L cho công suất lần lượt là 272 mã lực/600Nm và 330 mã lực/700Nm. Cả hai biến thể đều được trang bị hộp số tự động 9 cấp (9G-Tronic) đi kèm với hệ dẫn động bốn bánh toàn phần 4Matic. Ngoài ra, GLE Coupe còn có biến thể hiệu năng cao là Mercedes-AMG GLE 53 4Matic sử dụng động cơ xăng 6 xi-lanh 3.0L sản sinh công suất lên đến 435 mã lực tại 6.100 vòng/phút và momen xoắn cực đại 520Nm tại 1.800 – 5.800 vòng/phút. Phiên bản này còn được bổ sung thêm động cơ điện EQ Boost 48V cung cấp thêm 22 mã lực và 250Nm momen xoắn.Mercedes-AMG GLE 53 4Matic mới được trang bị hộp số thể thao 9 cấp (AMG SpeedShift TCT 9G), hệ thống lái thể thao AMG, hệ thống treo khí nén AMG Ride Control, hệ thống kiểm soát chủ động Active Ride Control,… Mercedes-AMG GLE 53 4Matic có khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chỉ 5,3 giây, tốc độ tối đa đạt 250km/h. Nếu bạn muốn một chuyến đi cho bạn thật an toàn và thoải mái, hệ thống điều khiển cơ thể E-Active của GLE Coupe 2020 sẽ là một tuỳ chọn kèm theo. Hệ thống này sử dụng nguồn điện 48V để điều chỉnh bộ giảm chấn của hệ thống treo khí nén theo mỗi góc riêng biệt mang lại cảm giác êm ái trên mọi hành trình. Trong trường hợp ở địa hình off-road, hệ thống treo khí nén với chức năng tăng giảm độ cao sẽ điều chỉnh “áp lực mặt đất của lốp xe” đồng thời cải thiện lực kéo giúp xe vượt qua địa hình hiểm trở một cách dễ dàng. Video: Mercedes-Benz GLE Coupe 2020 hiệu năng cao.

