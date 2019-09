Ra mắt Vespa Primavera S bản đặc biệt từ 76,5 triệu đồng

Cụ thể, mẫu xe ga Vespa Primavera S 2019 phiên bản đặc biệt hướng đến vẻ đẹp unisex thời thượng, không chỉ cuốn hút phái nữ mà cả những chàng trai theo phong cách thời trang và cá tính. Xe sở hữu 2 màu xe hoàn toàn mới: Cam hoàng hôn (Orange Tramonto) và Xám cá tính (Grey Stile). Vespa Primavera S bản đặc biệt sở hữu những nét chấm phá thiết kế mới đậm tính thể thao: cà vạt trước màu xám đen với điểm nhấn hốc còi sắc cam đặc sắc; viền xe màu xám đen mạnh mẽ; vành bánh xe và mào chắn bùn xám đen đồng bộ; yên xe màu đen được kết hợp hài hòa cùng đường chỉ nổi màu cam cá tính. Đèn hậu và đèn trước được viền xám đen hiện đại đầy lôi cuốn. Điểm khác biệt duy nhất giữa 2 phiên bản màu là bộ tem thể thao chạy dọc thân xe: Phiên bản Cam sở hữu dải màu xám trắng khoẻ khoắn, trong khi Phiên bản Xám sở hữu bộ tem Cam xám đầy cá tính. Tất cả các chi tiết được thiết kế hài hòa tạo nên chiếc Vespa Primavera S phiên bản đặc biệt đậm cá tính, khác biệt nhưng cũng không kém phần thanh lịch, tinh tế cho người sở hữu. Các chi tiết trên xe không thay đổi nhiều so với phiên bản thường. Ngoài ra, phiên bản mới này cũng được trang bị cổng USB sạc điện thoại và các thiết bị điện tử vô cùng tiện nghi, hỗ trợ tối đa cho người sử dụng. Vespa Primavera S đặc biệt mới được trang bị động cơ iGet phun xăng điện tử tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu, khí thải và tiếng ồn. Xe cũng được trang bị dải đèn LED trước và sau cùng đèn LED chạy ban ngày, là giải pháp công nghệ an toàn và lựa chọn thẩm mỹ cho người lái. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước đảm bảo tối đa an toàn cho người lái. Bánh xe 12inch làm bằng hợp kim nhôm, giảm xóc trước giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép kết hợp với lò xo ống lồng cũng giúp mang đến sự ổn định và an toàn khi xe di chuyển trên mọi địa hình. Đặc biệt, mức giá xe Vespa Primavera S phiên bản đặc biệt 2019 sẽ vẫn được giữ nguyên so với các phiên bản khác, ở mức 76.500.000 đồng. Vespa Primavera không chỉ là một mẫu xe huyền thoại mà còn là một trong những mẫu xe tạo nên thành công rộng khắp trong lịch sử Vespa. Ra đời từ năm 1968, nó nhanh chóng trở thành một biểu tượng và niềm cảm hứng cho lối sống tự do của giới trẻ Châu Âu lúc bấy giờ, nhờ thiết kế nhỏ gọn, năng động và động cơ khỏe khoắn, đầy tính hứng khởi. Video: Chi tiết xe ga Vespa Primavera ABS tại Việt Nam.

Cụ thể, mẫu xe ga Vespa Primavera S 2019 phiên bản đặc biệt hướng đến vẻ đẹp unisex thời thượng, không chỉ cuốn hút phái nữ mà cả những chàng trai theo phong cách thời trang và cá tính. Xe sở hữu 2 màu xe hoàn toàn mới: Cam hoàng hôn (Orange Tramonto) và Xám cá tính (Grey Stile). Vespa Primavera S bản đặc biệt sở hữu những nét chấm phá thiết kế mới đậm tính thể thao: cà vạt trước màu xám đen với điểm nhấn hốc còi sắc cam đặc sắc; viền xe màu xám đen mạnh mẽ; vành bánh xe và mào chắn bùn xám đen đồng bộ; yên xe màu đen được kết hợp hài hòa cùng đường chỉ nổi màu cam cá tính. Đèn hậu và đèn trước được viền xám đen hiện đại đầy lôi cuốn. Điểm khác biệt duy nhất giữa 2 phiên bản màu là bộ tem thể thao chạy dọc thân xe: Phiên bản Cam sở hữu dải màu xám trắng khoẻ khoắn, trong khi Phiên bản Xám sở hữu bộ tem Cam xám đầy cá tính. Tất cả các chi tiết được thiết kế hài hòa tạo nên chiếc Vespa Primavera S phiên bản đặc biệt đậm cá tính, khác biệt nhưng cũng không kém phần thanh lịch, tinh tế cho người sở hữu. Các chi tiết trên xe không thay đổi nhiều so với phiên bản thường. Ngoài ra, phiên bản mới này cũng được trang bị cổng USB sạc điện thoại và các thiết bị điện tử vô cùng tiện nghi, hỗ trợ tối đa cho người sử dụng. Vespa Primavera S đặc biệt mới được trang bị động cơ iGet phun xăng điện tử tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu, khí thải và tiếng ồn. Xe cũng được trang bị dải đèn LED trước và sau cùng đèn LED chạy ban ngày, là giải pháp công nghệ an toàn và lựa chọn thẩm mỹ cho người lái. Hệ thống chống bó cứng phanh ABS trên bánh trước đảm bảo tối đa an toàn cho người lái. Bánh xe 12inch làm bằng hợp kim nhôm, giảm xóc trước giảm chấn thủy lực đơn hiệu ứng kép kết hợp với lò xo ống lồng cũng giúp mang đến sự ổn định và an toàn khi xe di chuyển trên mọi địa hình. Đặc biệt, mức giá xe Vespa Primavera S phiên bản đặc biệt 2019 sẽ vẫn được giữ nguyên so với các phiên bản khác, ở mức 76.500.000 đồng. Vespa Primavera không chỉ là một mẫu xe huyền thoại mà còn là một trong những mẫu xe tạo nên thành công rộng khắp trong lịch sử Vespa. Ra đời từ năm 1968, nó nhanh chóng trở thành một biểu tượng và niềm cảm hứng cho lối sống tự do của giới trẻ Châu Âu lúc bấy giờ, nhờ thiết kế nhỏ gọn, năng động và động cơ khỏe khoắn, đầy tính hứng khởi. Video: Chi tiết xe ga Vespa Primavera ABS tại Việt Nam.