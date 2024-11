Ra mắt Toyota Corolla Altis HEV GR Sport 2024 hơn 770 triệu đồng

Toyota mới đây đã cho ra mắt phiên bản Facelift của dòng xe Toyota Altis HEV GR Sport 2024 mới. Mẫu xe này đã được tinh chinh một số chi tiết thiết kế ở ngoại thất xe, đồng thời phần khung gầm cũng được điều chỉnh nhằm đem tới trải nghiệm ấn tượng hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Ra mắt tại Thái Lan, biến thể của mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis HEV GR Sport Facelift được cải tiến về hệ thống pin và phần thân xe được thiết kế lại cho GR Sport, nhằm mục đích mang lại cho xe những điểm nâng cấp về diện mạo xe. Ở phần cản trước, Corolla Altis GR Sport có các hốc gió vuông vắn, thiết kế được lấy cảm hứng từ GR Yaris và GR Corolla và lưới tản nhiệt mỏng hơn giúp phần cản xe có thiết kế sắc nét hơn. Xe được trang bị một bộ mâm xe hợp kim màu đen 17 inch mới làm tăng thêm tính thẩm mỹ, kết hợp với các điểm nhấn màu đen bóng xung quanh thân xe. Xe cũng được trang bị bộ đèn hậu LED màu khói, cánh gió sau mới hoàn thiện bản nâng cấp. Tuy nhiên, phần líp hông xe và bộ khuếch tán phía sau vẫn được giữ nguyên so với phiên bản thông thường. Về nội thất, Corolla Altis GR Sport khác biệt biệt với những phiên bản còn lại nhờ lớp bọc da lộn đục lỗ trên ghế, đường khâu tương phản màu đỏ với dây an toàn phù hợp, các chi tiết chèn màu Smoked Silver và biểu tượng GR trên vô lăng và nút Start/Stop. Trang bị tiêu chuẩn cũng bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí 9 inch và màn hình hiển thị HUD. Giống như người tiền nhiệm, Corolla Altis GR Sport được trang bị một số chi tiết nhằm củng cố về vận hành như hệ thống lái trợ lực điện, bộ giảm xóc và lò xo cuộn cùng với thanh ổn định phía sau. Tuy nhiên, hệ thống truyền động hybrid tự sạc với động cơ 1.8 lít không được nâng cấp hiệu suất, chỉ tạo ra công suất 121 mã lực. Điểm mới của phiên bản Altis Hybrid năm 2025 là cụm pin lithium-ion, thay thế cho pin niken-kim loại hydride cũ. Dung lượng đã tăng lên 4 Ah (từ 3,6 Ah), giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu. Phiên bản mới có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hơn khoảng 4,2 lít/100km, tốt hơn 0,1 lít/100km so với mẫu xe tiền nhiệm. Bên cạnh hybrid tự sạc, Corolla Altis cũng được cung cấp với động cơ xăng thông thường 1,8 lít và 1,6 lít tại Thái Lan. GR Sport hybrid vẫn là mẫu xe chủ lực dành cho những ai mong muốn một mẫu xe thể thao. Hiện đã có mặt tại Thái Lan, mức giá xe Toyota Corolla Altis HEV GR Sport 2024 nâng cấp có giá 1.129.000 baht (khoảng 32.900 USD - hơn 770 triệu đồng). Để so sánh, mẫu HEV Premium với cùng hệ truyền động có giá thấp hơn một chút là 1.009.000 baht (khoảng 29.400 - hơn 690 triệu đồng). Video: Giới thiệu Toyota Corolla Altis HEV GR Sport thế hệ mới.

Toyota mới đây đã cho ra mắt phiên bản Facelift của dòng xe Toyota Altis HEV GR Sport 2024 mới. Mẫu xe này đã được tinh chinh một số chi tiết thiết kế ở ngoại thất xe, đồng thời phần khung gầm cũng được điều chỉnh nhằm đem tới trải nghiệm ấn tượng hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Ra mắt tại Thái Lan, biến thể của mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis HEV GR Sport Facelift được cải tiến về hệ thống pin và phần thân xe được thiết kế lại cho GR Sport, nhằm mục đích mang lại cho xe những điểm nâng cấp về diện mạo xe. Ở phần cản trước, Corolla Altis GR Sport có các hốc gió vuông vắn, thiết kế được lấy cảm hứng từ GR Yaris và GR Corolla và lưới tản nhiệt mỏng hơn giúp phần cản xe có thiết kế sắc nét hơn. Xe được trang bị một bộ mâm xe hợp kim màu đen 17 inch mới làm tăng thêm tính thẩm mỹ, kết hợp với các điểm nhấn màu đen bóng xung quanh thân xe. Xe cũng được trang bị bộ đèn hậu LED màu khói, cánh gió sau mới hoàn thiện bản nâng cấp. Tuy nhiên, phần líp hông xe và bộ khuếch tán phía sau vẫn được giữ nguyên so với phiên bản thông thường. Về nội thất, Corolla Altis GR Sport khác biệt biệt với những phiên bản còn lại nhờ lớp bọc da lộn đục lỗ trên ghế, đường khâu tương phản màu đỏ với dây an toàn phù hợp, các chi tiết chèn màu Smoked Silver và biểu tượng GR trên vô lăng và nút Start/Stop. Trang bị tiêu chuẩn cũng bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình thông tin giải trí 9 inch và màn hình hiển thị HUD. Giống như người tiền nhiệm, Corolla Altis GR Sport được trang bị một số chi tiết nhằm củng cố về vận hành như hệ thống lái trợ lực điện, bộ giảm xóc và lò xo cuộn cùng với thanh ổn định phía sau. Tuy nhiên, hệ thống truyền động hybrid tự sạc với động cơ 1.8 lít không được nâng cấp hiệu suất, chỉ tạo ra công suất 121 mã lực. Điểm mới của phiên bản Altis Hybrid năm 2025 là cụm pin lithium-ion, thay thế cho pin niken-kim loại hydride cũ. Dung lượng đã tăng lên 4 Ah (từ 3,6 Ah), giúp cải thiện hiệu suất nhiên liệu. Phiên bản mới có mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hơn khoảng 4,2 lít/100km, tốt hơn 0,1 lít/100km so với mẫu xe tiền nhiệm. Bên cạnh hybrid tự sạc, Corolla Altis cũng được cung cấp với động cơ xăng thông thường 1,8 lít và 1,6 lít tại Thái Lan. GR Sport hybrid vẫn là mẫu xe chủ lực dành cho những ai mong muốn một mẫu xe thể thao. Hiện đã có mặt tại Thái Lan, mức giá xe Toyota Corolla Altis HEV GR Sport 2024 nâng cấp có giá 1.129.000 baht (khoảng 32.900 USD - hơn 770 triệu đồng). Để so sánh, mẫu HEV Premium với cùng hệ truyền động có giá thấp hơn một chút là 1.009.000 baht (khoảng 29.400 - hơn 690 triệu đồng). Video: Giới thiệu Toyota Corolla Altis HEV GR Sport thế hệ mới.