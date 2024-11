Toyota Corolla Altis 2022 rao bán giá bất ngờ sau 2 năm lăn bánh

Toyota Corolla Altis thế hệ mới chính thức mở bán ở thị trường Việt Nam từ tháng 3/2022. Mẫu sedan này sở hữu sự thay đổi toàn diện ở thế hệ thứ 12 và được sự quan tâm lớn của người dùng. Với những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe hạng C chạy ít thì Toyota Corolla Altis 2022 là một lựa chọn đáng cân nhắc. Mới đây, một chiếc Toyota Corolla Altis 2022 lăn bánh 23.000km đã được rao bán trên mạng xã hội. Chiếc xe thuộc phiên bản 1.8V, màu xám xanh, nội thất đen, đăng ký tháng 4/2022. Mức giá chủ xe mong muốn là 678 triệu đồng. Toyota Corolla Altis phiên bản mới mang đến một diện mạo trẻ trung hơn, với thiết kế được cải tiến để thu hút khách hàng trẻ tuổi. Xe sở hữu lưới tản nhiệt lớn, kiểu dáng tương tự Camry, cùng đèn pha sắc sảo, nối liền với logo Toyota bằng dải crôm giúp tạo cảm giác liền mạch và hiện đại. So với các đối thủ cùng phân khúc như Honda Civic, Kia K3, Mazda3 và Hyundai Elantra, Altis vẫn giữ phong cách trung tính, chưa thực sự cá tính nhưng rõ ràng đã có nhiều thay đổi về ngoại hình để phù hợp với xu hướng hiện đại. Về kích thước, Toyota Corolla Altis đời 2022 có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.630 x 1.780 x 1.435 mm, vẫn thuộc loại khiêm tốn trong phân khúc sedan hạng C. So với các đối thủ, Altis có kích thước gần tương đương Kia K3 và Mazda3, nhưng nhỏ hơn Honda Civic và Hyundai Elantra. Bên trong, Altis được nâng cấp đáng kể với chất liệu cao cấp và công nghệ hiện đại. Bảng táp-lô và táp-pi cửa bọc da, các chi tiết viền nhôm tại cụm điều hòa, cửa gió và đồng hồ mang đến cảm giác sang trọng. Vô-lăng ba chấu kiểu mới được trang bị đầy đủ phím chức năng như điều khiển màn hình, giải trí, đàm thoại, kiểm soát hành trình, kiểm soát làn đường và giữ khoảng cách tự động với xe phía trước. Toàn bộ các phiên bản của Altis đều có ghế bọc da, với ghế lái chỉnh điện 10 hướng trên tất cả các bản, mang lại sự tiện nghi cho người sử dụng. Động cơ của Corolla Altis phiên bản G và V vẫn giữ nguyên dung tích 1,8 lít như trước nhưng đã được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 thay vì Euro 4 trước đây. Động cơ này có công suất 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 172 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số CVT giúp xe vận hành êm ái và hiệu quả. Về an toàn, Altis 1.8V và 1.8HV được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS) bao gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình và đèn chiếu xa/gần tự động. Riêng bản 1.8HV còn có thêm cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù và màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái. Đây là những tính năng cao cấp giúp nâng cao an toàn cho người lái và hành khách, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe khác trong cùng phân khúc. Video: Đánh giá sedan Toyota Corolla Altis đời 2022 tại Việt Nam.

Toyota Corolla Altis thế hệ mới chính thức mở bán ở thị trường Việt Nam từ tháng 3/2022. Mẫu sedan này sở hữu sự thay đổi toàn diện ở thế hệ thứ 12 và được sự quan tâm lớn của người dùng. Với những khách hàng tìm kiếm một chiếc xe hạng C chạy ít thì Toyota Corolla Altis 2022 là một lựa chọn đáng cân nhắc. Mới đây, một chiếc Toyota Corolla Altis 2022 lăn bánh 23.000km đã được rao bán trên mạng xã hội. Chiếc xe thuộc phiên bản 1.8V, màu xám xanh, nội thất đen, đăng ký tháng 4/2022. Mức giá chủ xe mong muốn là 678 triệu đồng. Toyota Corolla Altis phiên bản mới mang đến một diện mạo trẻ trung hơn, với thiết kế được cải tiến để thu hút khách hàng trẻ tuổi. Xe sở hữu lưới tản nhiệt lớn, kiểu dáng tương tự Camry, cùng đèn pha sắc sảo, nối liền với logo Toyota bằng dải crôm giúp tạo cảm giác liền mạch và hiện đại. So với các đối thủ cùng phân khúc như Honda Civic, Kia K3, Mazda3 và Hyundai Elantra, Altis vẫn giữ phong cách trung tính, chưa thực sự cá tính nhưng rõ ràng đã có nhiều thay đổi về ngoại hình để phù hợp với xu hướng hiện đại. Về kích thước, Toyota Corolla Altis đời 2022 có chiều dài, rộng, cao lần lượt là 4.630 x 1.780 x 1.435 mm, vẫn thuộc loại khiêm tốn trong phân khúc sedan hạng C. So với các đối thủ, Altis có kích thước gần tương đương Kia K3 và Mazda3, nhưng nhỏ hơn Honda Civic và Hyundai Elantra. Bên trong, Altis được nâng cấp đáng kể với chất liệu cao cấp và công nghệ hiện đại. Bảng táp-lô và táp-pi cửa bọc da, các chi tiết viền nhôm tại cụm điều hòa, cửa gió và đồng hồ mang đến cảm giác sang trọng. Vô-lăng ba chấu kiểu mới được trang bị đầy đủ phím chức năng như điều khiển màn hình, giải trí, đàm thoại, kiểm soát hành trình, kiểm soát làn đường và giữ khoảng cách tự động với xe phía trước. Toàn bộ các phiên bản của Altis đều có ghế bọc da, với ghế lái chỉnh điện 10 hướng trên tất cả các bản, mang lại sự tiện nghi cho người sử dụng. Động cơ của Corolla Altis phiên bản G và V vẫn giữ nguyên dung tích 1,8 lít như trước nhưng đã được tinh chỉnh để đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6 thay vì Euro 4 trước đây. Động cơ này có công suất 138 mã lực tại 6.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 172 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số CVT giúp xe vận hành êm ái và hiệu quả. Về an toàn, Altis 1.8V và 1.8HV được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense (TSS) bao gồm các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình và đèn chiếu xa/gần tự động. Riêng bản 1.8HV còn có thêm cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù và màn hình HUD hiển thị thông tin trên kính lái. Đây là những tính năng cao cấp giúp nâng cao an toàn cho người lái và hành khách, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe khác trong cùng phân khúc. Video: Đánh giá sedan Toyota Corolla Altis đời 2022 tại Việt Nam.