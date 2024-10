Có nên mua Toyota Corolla Altis 2022, bán 700 triệu ở Hà Nội?

Mới đây, một chiếc Toyota Corolla Altis đời 2022 được chủ nhân chào bán trên sàn xe cũ Hà Nội. Thông tin từ người bán cho biết, chiếc xe thuộc phiên bản 1.8V với ngoại thất và nội thất đều màu sáng. Xe đã đi được quãng đường chỉ hơn 18.000 km. Theo người chào bán, mức giá xe Toyota Corolla Altis 2022 này khoảng tầm 700 triệu đồng. Khi mua mới chính hãng, Toyota Corolla Altis 2022 bản 1.8V là 765 triệu đồng. Cộng thêm các chi phí phát sinh, tổng số tiền người dùng ban đầu phải chi trả có thể dao động từ 870 - 890 triệu đồng (tùy vào địa phương đăng ký xe). Về ngoại hình, mẫu xe sedan Toyota Corolla Altis 2022 được phát triển trên cơ sở gầm bệ TNGA mới nhất của hãng xe Nhật Bản, giống với đàn anh Camry. Điều này khiến mẫu xe này có thiết kế ngoại thất chịu nhiều ảnh hưởng từ Toyota Camry với lưới tản nhiệt khá lớn ở mặt ca-lăng. Toyota Corolla Altis 2022 tại Việt Nam sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.640 x 1.780 x 1.435 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.700 mm và khoảng sáng gầm ở mức 128 mm. Trang bị ngoại thất trên Corolla Altis 2022 bản 1.8V có hệ thống chiếu sáng LED tự động thích ứng, gương chiếu hậu chỉnh điện và gập tự động, bộ mâm 17 inch đi kèm lốp 115/45R17, cụm đèn hậu LED hiện đại và dải crôm sáng bóng trên đuôi xe. Nội thất của Toyota Corolla Altis 2022 được trang bị màn hình thông tin giải trí 9 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, cụm đồng hồ kỹ thuật số 4,2 inch TFT và vô-lăng bọc da 3 chấu. Những tiện nghi đáng chú ý khác có phanh tay điện tử, ghế bọc da, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, dàn âm thanh 6 loa, khởi động bằng nút bấm và chìa khóa thông minh. Về vận hành, Toyota Corolla Altis 2022 bản 1.8V sử dụng động cơ xăng 2ZR-FBE dung tích 1.8L, cung cấp công suất tối đa 138 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Về an toàn, Toyota Corolla Altis 2022 bản 1.8V được trang bị các tính năng tiêu chuẩn như hệ thống cân bằng điện tử, phân phối lực phanh điện tử, kiểm soát lực kéo và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đặc biệt, xe còn sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense, bao gồm các tính năng hiện đại như kiểm soát hành trình, đèn chiếu xa/gần đều chủ động, cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo chệch/hỗ trợ giữ làn. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Corolla Altis sẽ đối đầu trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc sedan hạng C như Honda Civic, Mazda3, Hyundai Elantra hay KIA K5. Về chiếc Toyota Corolla Altis 2022 trong bài viết này, sau 2 năm sử dụng, chiếc xe mất giá không đáng kể. Tuy nhiên, đây vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc đối với những người mua đang tìm kiếm một chiếc xe cũ chất lượng, giá cả hợp lý và phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Video: Đánh giá sedan Toyota Corolla Altis đời 2022 tại Việt Nam.

