Ra mắt Suzuki eVX chạy 550km/lần sạc, kích thước như VinFast VF6

Tại triển lãm Auto Expo 2023 vừa chính thức khai mạc tại Ấn Độ. Đúng như thông tin từ trước đó, hãng Suzuki đã vén màn mẫu xe concept hoàn toàn mới mang tên eVX tại sự kiện này. Theo đó, Suzuki eVX chạy điện mới chính là hình ảnh xem trước cho mẫu ôtô điện gầm cao đầu tiên mà hãng sẽ bán ra thị trường trong tương lai. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nên eVX trông khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe dùng động cơ đốt trong hiện tại của thương hiệu Suzuki. Theo đó, mẫu SUV điện này được trang bị đầu xe thẳng đứng, vuông vức và nắp ca-pô cao. Là ôtô điện nên đương nhiên xe SUV điện Suzuki eVX không có lưới tản nhiệt. Ở chính giữa đầu xe là logo cỡ lớn của hãng Suzuki. Thêm vào đó là cụm đèn pha sắc sảo, kết hợp với dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình hình chữ "V" độc đáo ở hai góc đầu xe. Cụm đèn này còn nối liền với khe gió nằm dọc bên dưới. Trong khi đó, cản trước đi kèm hốc gió trung tâm hẹp, 2 đèn sương mù nhỏ nằm ngang và tấm ốp gầm màu bạc dày dặn. Mẫu xe concept này sở hữu khoảng cách từ đầu xe/đuôi xe đến trục trước/sau rất ngắn và gầm cao. Nằm bên trong hốc bánh "cơ bắp" là bộ vành 5 chấu có thiết kế khí động lực học, gợi liên tưởng đến xe Tesla. Ngoài ra, mẫu SUV này còn có nóc dốc về phía sau, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu và ốp màu bạc nổi bật trên cửa. Đằng sau xe, hãng Suzuki đã trang bị đèn hậu với thiết kế mỏng, nằm vắt ngang đuôi xe, kính chắn gió dốc sâu, cửa cốp thẳng đứng và tấm ốp gầm màu bạc cho eVX. Cản sau của xe cũng có thiết kế khỏe khoắn và cứng cáp, phù hợp với tổng thể. Nằm chính giữa cản sau là đèn phanh nằm dọc theo phong cách xe đua Công thức 1. Theo hãng Suzuki, eVX sở hữu chiều dài 4.300 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước khá tương đồng với ôtô điện VinFast VF6 sẽ bán ở Việt Nam trong năm nay. Đồng thời, Suzuki eVX còn có chiều dài cơ sở tương đương những mẫu SUV cỡ C điển hình như Honda CR-V hay Mazda CX-5. Hiện hãng Suzuki chưa hé lộ thiết kế nội thất của eVX. Tuy nhiên, với chiều dài cơ sở như trên, xe chắc chắn sẽ sở hữu nội thất khá rộng rãi đối với một mẫu SUV cỡ B. Thông tin về động cơ của Suzuki eVX chưa được tiết lộ nhiều. Chỉ biết rằng, xe sẽ dùng cụm pin có dung lượng 60 kWh và chạy được khoảng 550 km sau 1 lần sạc theo chu trình thử nghiệm tại Ấn Độ. Theo nguồn tin của giới báo chí Ấn Độ, phiên bản thương mại của Suzuki eVX sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ dành riêng cho ô tô điện. Đây là cơ sở gầm bệ do Suzuki phát triển cùng đối tác "ruột" Toyota. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu mẫu SUV điện của Suzuki sẽ có thêm phiên bản mang thương hiệu Toyota. Phiên bản thương mại của Suzuki eVX dự kiến sẽ được trang bị 2 loại pin có dung lượng khoảng 48 kWh và 60 kWh. 2 loại pin này mang đến phạm vi di chuyển lần lượt là 400 km và 500 km. Tạp chí Autocar cho biết mẫu SUV điện đầu tiên của hãng Suzuki sẽ dùng pin Blade do hãng BYD của Trung Quốc sản xuất để đảm bảo giá thành cạnh tranh. Theo tin đồn, hãng Suzuki dự định bán mẫu ô tô điện của mình với giá chỉ từ 1,3 - 1,5 triệu Rupee (khoảng 370 - 427 triệu đồng). Hãng Suzuki gọi mẫu SUV điện này là xe chiến lược toàn cầu. Vì vậy, phiên bản thương mại của Suzuki eVX sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở bang Gujarat để phục vụ thị trường Ấn Độ và một số thị trường xuất khẩu từ năm 2025. Trước đó, hãng Suzuki cũng đã cam kết sẽ đầu tư 100 tỷ Rupee (khoảng 1,2 tỷ USD) cho nhà máy sản xuất ô tô điện tại Ấn Độ. Video: Giới thiệu Suzuki eVX chạy điện mới tại Ấn Độ.

Tại triển lãm Auto Expo 2023 vừa chính thức khai mạc tại Ấn Độ. Đúng như thông tin từ trước đó, hãng Suzuki đã vén màn mẫu xe concept hoàn toàn mới mang tên eVX tại sự kiện này. Theo đó, Suzuki eVX chạy điện mới chính là hình ảnh xem trước cho mẫu ôtô điện gầm cao đầu tiên mà hãng sẽ bán ra thị trường trong tương lai. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nên eVX trông khác biệt hoàn toàn so với những mẫu xe dùng động cơ đốt trong hiện tại của thương hiệu Suzuki. Theo đó, mẫu SUV điện này được trang bị đầu xe thẳng đứng, vuông vức và nắp ca-pô cao. Là ôtô điện nên đương nhiên xe SUV điện Suzuki eVX không có lưới tản nhiệt. Ở chính giữa đầu xe là logo cỡ lớn của hãng Suzuki. Thêm vào đó là cụm đèn pha sắc sảo, kết hợp với dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình hình chữ "V" độc đáo ở hai góc đầu xe. Cụm đèn này còn nối liền với khe gió nằm dọc bên dưới. Trong khi đó, cản trước đi kèm hốc gió trung tâm hẹp, 2 đèn sương mù nhỏ nằm ngang và tấm ốp gầm màu bạc dày dặn. Mẫu xe concept này sở hữu khoảng cách từ đầu xe/đuôi xe đến trục trước/sau rất ngắn và gầm cao. Nằm bên trong hốc bánh "cơ bắp" là bộ vành 5 chấu có thiết kế khí động lực học, gợi liên tưởng đến xe Tesla. Ngoài ra, mẫu SUV này còn có nóc dốc về phía sau, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, camera kỹ thuật số thay cho gương chiếu hậu và ốp màu bạc nổi bật trên cửa. Đằng sau xe, hãng Suzuki đã trang bị đèn hậu với thiết kế mỏng, nằm vắt ngang đuôi xe, kính chắn gió dốc sâu, cửa cốp thẳng đứng và tấm ốp gầm màu bạc cho eVX. Cản sau của xe cũng có thiết kế khỏe khoắn và cứng cáp, phù hợp với tổng thể. Nằm chính giữa cản sau là đèn phanh nằm dọc theo phong cách xe đua Công thức 1. Theo hãng Suzuki, eVX sở hữu chiều dài 4.300 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.700 mm. Như vậy, mẫu xe này có kích thước khá tương đồng với ôtô điện VinFast VF6 sẽ bán ở Việt Nam trong năm nay. Đồng thời, Suzuki eVX còn có chiều dài cơ sở tương đương những mẫu SUV cỡ C điển hình như Honda CR-V hay Mazda CX-5. Hiện hãng Suzuki chưa hé lộ thiết kế nội thất của eVX. Tuy nhiên, với chiều dài cơ sở như trên, xe chắc chắn sẽ sở hữu nội thất khá rộng rãi đối với một mẫu SUV cỡ B. Thông tin về động cơ của Suzuki eVX chưa được tiết lộ nhiều. Chỉ biết rằng, xe sẽ dùng cụm pin có dung lượng 60 kWh và chạy được khoảng 550 km sau 1 lần sạc theo chu trình thử nghiệm tại Ấn Độ. Theo nguồn tin của giới báo chí Ấn Độ, phiên bản thương mại của Suzuki eVX sẽ được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ dành riêng cho ô tô điện. Đây là cơ sở gầm bệ do Suzuki phát triển cùng đối tác "ruột" Toyota. Do đó, sẽ không bất ngờ nếu mẫu SUV điện của Suzuki sẽ có thêm phiên bản mang thương hiệu Toyota. Phiên bản thương mại của Suzuki eVX dự kiến sẽ được trang bị 2 loại pin có dung lượng khoảng 48 kWh và 60 kWh. 2 loại pin này mang đến phạm vi di chuyển lần lượt là 400 km và 500 km. Tạp chí Autocar cho biết mẫu SUV điện đầu tiên của hãng Suzuki sẽ dùng pin Blade do hãng BYD của Trung Quốc sản xuất để đảm bảo giá thành cạnh tranh. Theo tin đồn, hãng Suzuki dự định bán mẫu ô tô điện của mình với giá chỉ từ 1,3 - 1,5 triệu Rupee (khoảng 370 - 427 triệu đồng). Hãng Suzuki gọi mẫu SUV điện này là xe chiến lược toàn cầu. Vì vậy, phiên bản thương mại của Suzuki eVX sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở bang Gujarat để phục vụ thị trường Ấn Độ và một số thị trường xuất khẩu từ năm 2025. Trước đó, hãng Suzuki cũng đã cam kết sẽ đầu tư 100 tỷ Rupee (khoảng 1,2 tỷ USD) cho nhà máy sản xuất ô tô điện tại Ấn Độ. Video: Giới thiệu Suzuki eVX chạy điện mới tại Ấn Độ.