Ra mắt Suzuki Across 2021 "lai" Toyota RAV4 từ 59.000 USD

Vào tháng 7/2020 vừa qua, Suzuki đã giới thiệu mẫu SUV mới có tên gọi Across. Điểm khiến Suzuki Across 2021 mới gây được chú ý là bởi dòng xe này được phát triển dựa trên khung gầm, động cơ của Toyota RAV4 bản PHEV (plug-in hybrid, hybrid cắm sạc). So với Toyota RAV4, Suzuki Across thế hệ mới có tổng thể nội/ngoại thất gần như tương đồng. Suzuki đã thực hiện tinh chỉnh một vài chi tiết thiết kế như lưới tản nhiệt, cản trước, hốc đèn sương mù, tạo hình la-zăng 19 inch và sử dụng logo chữ S để tạo nên chiếc Across. Tại Anh, giá xe Suzuki Across 2021 vừa được công bố dành cho biến thể PHEV. Mẫu SUV 5 chỗ Nhật Bản được bán ra với mức giá 45.599 bảng, khoảng 59.000 USD. Những đối thủ cạnh tranh với Suzuki Across PHEV tại châu Âu có thể kể đến Ford Kuga 2.5 EcoBoost PHEV (Ford Escape), Peugeot 3008 1.6 Hybrid4 300 GT và Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV. Nội thất của Suzuki Across gần như giống hệt Toyota RAV4, từ thiết kế vô-lăng, bảng đồng hồ tốc độ điện tử, cụm điều khiển trung tâm, màn hình cảm ứng cho đến cần số đều được Suzuki giữ nguyên từ mẫu xe đồng hương. Ghế ngồi của Across PHEV được bọc da và khâu chỉ đỏ. Không gian hành khách ở mức tốt khi RAV4 vốn là mẫu xe gầm cao rộng rãi dành cho gia đình. Xe được trang bị động cơ xăng I4 2.5L kết hợp với 2 động cơ điện, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thông số công suất và mô-men xoắn chi tiết của Across không được Suzuki công bố. Trên Toyota RAV4 PHEV, hệ thống plug-in hybrid này sản sinh tổng công suất 302 mã lực. Với cụm pin lithium-ion dung lượng 18,1 kWh, Suzuki Across PHEV có khả năng chạy thuần điện khoảng 75 km, nhỉnh hơn các mẫu xe PHEV cùng phân khúc. Về mặt an toàn, Across được chia sẻ một vài tính năng trợ lái từ RAV4. Đó là cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Video: Chi tiết Suzuki Across 2021 "lai" Toyota RAV4.

Vào tháng 7/2020 vừa qua, Suzuki đã giới thiệu mẫu SUV mới có tên gọi Across. Điểm khiến Suzuki Across 2021 mới gây được chú ý là bởi dòng xe này được phát triển dựa trên khung gầm, động cơ của Toyota RAV4 bản PHEV (plug-in hybrid, hybrid cắm sạc). So với Toyota RAV4, Suzuki Across thế hệ mới có tổng thể nội/ngoại thất gần như tương đồng. Suzuki đã thực hiện tinh chỉnh một vài chi tiết thiết kế như lưới tản nhiệt, cản trước, hốc đèn sương mù, tạo hình la-zăng 19 inch và sử dụng logo chữ S để tạo nên chiếc Across. Tại Anh, giá xe Suzuki Across 2021 vừa được công bố dành cho biến thể PHEV. Mẫu SUV 5 chỗ Nhật Bản được bán ra với mức giá 45.599 bảng, khoảng 59.000 USD. Những đối thủ cạnh tranh với Suzuki Across PHEV tại châu Âu có thể kể đến Ford Kuga 2.5 EcoBoost PHEV (Ford Escape), Peugeot 3008 1.6 Hybrid4 300 GT và Mitsubishi Outlander 2.4 PHEV. Nội thất của Suzuki Across gần như giống hệt Toyota RAV4, từ thiết kế vô-lăng, bảng đồng hồ tốc độ điện tử, cụm điều khiển trung tâm, màn hình cảm ứng cho đến cần số đều được Suzuki giữ nguyên từ mẫu xe đồng hương. Ghế ngồi của Across PHEV được bọc da và khâu chỉ đỏ. Không gian hành khách ở mức tốt khi RAV4 vốn là mẫu xe gầm cao rộng rãi dành cho gia đình. Xe được trang bị động cơ xăng I4 2.5L kết hợp với 2 động cơ điện, đi kèm hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Thông số công suất và mô-men xoắn chi tiết của Across không được Suzuki công bố. Trên Toyota RAV4 PHEV, hệ thống plug-in hybrid này sản sinh tổng công suất 302 mã lực. Với cụm pin lithium-ion dung lượng 18,1 kWh, Suzuki Across PHEV có khả năng chạy thuần điện khoảng 75 km, nhỉnh hơn các mẫu xe PHEV cùng phân khúc. Về mặt an toàn, Across được chia sẻ một vài tính năng trợ lái từ RAV4. Đó là cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường và kiểm soát hành trình thích ứng. Video: Chi tiết Suzuki Across 2021 "lai" Toyota RAV4.