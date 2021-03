Ra mắt SsangYong Rexton 2021, từ 40.700 bảng tại Anh quốc

Giữa khó khăn về tài chính, hãng xe Hàn Quốc - SsangYong vẫn cho ra phiên bản nâng cấp của Rexton tại Anh. Dù chỉ là bản nâng cấp của thế hệ thứ 2, SsangYong Rexton 2021 mới như được lột xác hoàn toàn so với đời trước. Nhờ thay đổi thiết kế, mẫu xe SUV SsangYong Rexton trông khác biệt hẳn với Rodius và Musso. Trước đây, các mẫu xe của SsangYong có thiết kế khá giống nhau, gây cảm giác nhàm chán cho người dùng. Phần đầu của Rexton trở nên cơ bắp, cứng cáp hơn nhờ lưới tản nhiệt hình đa giác cỡ lớn. Cản trước và các hốc gió được cắt xẻ khá nhiều. Hệ thống đèn trước thiết kế đơn giản nhưng vẫn gây ấn tượng với 4 cụm LED kết hợp projector. Đuôi xe có thiết kế khá đơn giản, gồm cụm đèn hậu LED với họa tiết chiếc búa, tên xe cỡ lớn đặt giữa quen thuộc và hệ thống ống xả giả mạ chrome. Không chỉ thay đổi thiết kế, Rexton 2021 còn được nâng cấp về hiệu suất. Mẫu SUV đầu bảng được trang bị động cơ diesel 2.2L do SsangYong phát triển, sản sinh công suất 199 mã lực và mô-men xoắn cực đại 441 Nm. Ở đời trước, Rexton chỉ có sức mạnh 178 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm. Hộp số truyền thống của SsangYong - được phát triển từ Mercedes-Benz - sẽ được loại bỏ và thay bằng hộp số 8 cấp mới của Hyundai Transys. Đây là loại được dùng trên các mẫu xe của Genesis, Hyundai và Kia.Giá xe SsangYong Rexton 2021 tại Anh từ từ 38.000 bảng, có 2 phiên bản: Ventura and Ultimate, đi kèm điều hòa không khí 2 vùng tự động, màn hình trung tâm cảm ứng 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, vô-lăng bọc da có sưởi, hàng ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi và làm mát. Có giá từ 40.700 bảng, Rexton Ultimate được trang bị ghế bọc da, đèn sương mù LED, màn hình thông tin giải trí to hơn, đèn nền nội thất, camera 360 độ, cửa sau thông minh cùng nhiều tính năng an toàn hiện đại. SsangYong Rexton từng được phân phối tại Việt Nam, là đối thủ cạnh tranh của Toyota Fortuner, Ford Everest và Hyundai Santa Fe. Tuy nhiên, thế hệ cũ của Rexton có thiết kế không bắt mắt đi kèm mức giá khá cao khiến doanh số không được như mong đợi. Video: Giới thiệu SUV SsangYong Rexton 2021 thế hệ mới.

