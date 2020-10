SsangYong Rexton 2021 ngoại thất hầm hố, nội thất sang chảnh hơn

Cách đây vài ngày, hãng SsangYong đã tung ra những hình ảnh teaser mới của dòng SUV cỡ trung Rexton 2021. Đến nay, những hình ảnh nội - ngoại thất chính thức của SsangYong Rexton 2021 đã được tung ra. Tương tự phiên bản cũ, SsangYong Rexton 2021 mới vẫn dùng chung cấu trúc khung gầm sát-xi rời với mẫu xe bán tải Musso. Xe sở hữu chiều dài 4.720 mm, rộng 1.870 mm, cao 1.820 mm và chiều dài cơ sở 2.820 mm. Ngoại thất mẫu xe SUV SsangYong Rexton 2021 đã thay đổi đáng kể với ngoại thất táo bạo và rắn rỏi hơn nhờ lưới tản nhiệt mới hình bát giác. Lưới tản nhiệt này chẳng những đi kèm viền dày dặn mà còn có mắt lưới dạng điểm hiện đại hơn. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha vuông vắn với 4 bóng LED xếp hàng ngang. Bao quanh cụm đèn pha là dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ C ngược. Bên dưới là đèn sương mù hình tam giác, nằm trong hốc cũng hình chữ C ngược trong khi cản trước được thiết kế hầm hố và thể thao hơn. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy chắn bùn và bộ vành mới của Ssangyong Rexton 2021. Trong khi đó, ở đằng sau, mẫu SUV cỡ trung này có cụm đèn hậu LED nằm ngang với tạo hình chữ "T" bên trong. Bên dưới còn có cản sau khác biệt so với trước, đèn phản quang ôm lấy 2 góc và 2 đầu ống xả mạ crôm vuông vức. Bên trong, SsangYong Rexton 2021 được trang bị không gian nội thất bọc da tạo cảm giác sang trọng và cao cấp. Từ ghế, mặt cửa đến mặt táp-lô đều được bọc da và khâu hình quả trám. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ trung này được trang bị vô lăng 4 chấu chữ D hoàn toàn mới, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch và màn hình chỉnh đèn thay cho các nút bấm cơ học cũ. Riêng hàng ghế sau được nâng cấp và có thể ngả tối đa 139 độ. Khi mua SsangYong Rexton 2021, khách hàng Hàn Quốc có thể chọn phiên bản Black với ngoại thất màu đen tuyền. Phiên bản này được trang bị lưới tản nhiệt riêng, bộ vành hợp kim 20 inch và nội thất bọc da lộn. Nguồn cung cấp sức mạnh cho SsangYong Rexton 2021 là động cơ diesel 2,2 lít, tạo ra công suất tối đa 202 mã lực, tăng 15 mã lực so với phiên bản cũ. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 8 cấp với cần số điện tử và khóa vi sai chống trượt. Cuối cùng là những trang bị an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát tốc độ liên kết với hệ thông định vị và hỗ trợ tránh va chạm khi lùi. Tại thị trường Hàn Quốc, xe có 3 bản trang bị, bao gồm tiêu chuẩn, Prestige và Black. Giá xe SsangYong Rexton 2021 dao động từ 37 - 50 triệu Won (khoảng 755 triệu đến 1,02 tỷ đồng). Dự kiến, mẫu SUV cỡ trung này sẽ chính thức được bày bán tại thị trường nội địa vào đầu tháng sau. Video: Chi tiết xe SUV SsangYong Rexton 2021 thế hệ mới.

