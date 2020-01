Ra mắt Nissan X-Trail 2020 phiên bản giới hạn N-Tec mới

Mới đây, hãng Nissan đã giới thiệu phiên bản giới hạn số lượng có tên N-Tec của dòng crossover cỡ C quen thuộc X-Trail tại thị trường Anh quốc. Không có gì ngạc nhiên khi Nissan X-Trail N-Tec 2020 mới chỉ được thay đổi ở một số chi tiết ngoại thất và trang bị nội thất. So với phiên bản tiêu chuẩn, mẫu xe SUV Nissan X-Trail N-Tec 2020 sở hữu thiết kế ngoại thất ấn tượng hơn nhờ những chi tiết màu tối như bộ vành hợp kim 18 inch, giá nóc và vỏ gương chiếu hậu màu đen bóng. Trong khi đó, lưới tản nhiệt V-Motion đặc trưng của Nissan X-Trail N-Tec 2020 lại được mạ crôm màu tối. Bước vào bên trong Nissan X-Trail phiên bản giới hạn mới, người lái được chào đón bằng không gian nội thất quen thuộc, trừ ốp bậc cửa có dòng chữ "N-Tec" phát sáng. Thay vì thay đổi thiết kế nội thất của X-Trail N-Tec 2020, hãng Nissan lại chọn cách bổ sung gói an toàn Nissan Safety Shield bao gồm các tính năng tránh va chạm và hệ thống hỗ trợ lái bán tự động ProPilot cho X-Trail N-Tec 2020. Hiện giá xe Nissan X-Trail N-Tec 2020 tại thị trường Anh vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, cả phiên bản 5 chỗ và 7 chỗ của Nissan X-Trail N-Tec 2020 đều sẽ được tung ra thị trường vào cuối tháng này. Tại Việt Nam, người tiêu dùng trong nước hiện đang ngóng chờ phiên bản mới của Nissan X-Trail vốn đã ra mắt thị trường Thái Lan từ hồi tháng 2 năm ngoái. Ở phiên bản nâng cấp, Nissan X-Trail đi kèm đầu xe mới với lưới tản nhiệt V-Motion và cản trước cải tiến. Thêm vào đó là cụm đèn pha mới với dải đèn LED định vị ban ngày. Đằng sau, Nissan X-Trail 2020 có cản va mới và cụm đèn hậu LED với họa tiết hình boomerang. Nẹp cửa mạ crôm và bộ vành hợp kim nhôm 19 inch phối 2 tông màu là những điểm mới còn lại của Nissan X-Trail nâng cấp. Bên trong, Nissan X-Trail 2020 tại thị trường Thái Lan có vô lăng hình chữ D mới, tích hợp nút điều khiển 4 hướng, ghế bọc da và điều hòa tự động 2 vùng. Những trang bị mới khác của mẫu crossover 5+2 bao gồm cửa cốp chỉnh điện có thể mở bằng cách đá chân bên dưới cản sau và hệ thống thông tin giải trí A-IVI với màn hình cảm ứng 7 inch. Về an toàn, Nissan X-Trail 2020 tại thị trường Thái Lan được trang bị hệ thống cảnh báo va chạm sớm, phanh khẩn cấp thông minh và phát hiện vật thể di chuyển cũng như hệ thống quan sát 360 độ với 4 camera. Ở bản cao cấp, xe còn có thêm hệ thống kiểm soát hành trình thông minh, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo điểm mù, cảnh báo chuyển làn đường và hỗ trợ đèn pha. Video: Chi tiết xe SUV Nissan X-Trail 2020 mới.

