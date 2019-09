Ra mắt Nissan Navara EL A-IVI từ 679 triệu tại Việt Nam

Nissan Việt Nam (NVL) vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng xe bán tải Navara, mang tên Nissan Navara A-IVI 2019 với những thay đổi về ngoại hình và công nghệ. Phiên bản nâng cấp mới Nissan Navara A-IVI đầu tiên được giới thiệu lần này là bản một cầu (RWD), nhưng có 2 cấu hình: phiên bản tiêu chuẩn Nissan Navara EL A-IVI và phiên bản cao cấp Nissan Navara EL A-IVI Premium Z. Về ngoại hình xe không có nhiều thay đổi. Mẫu xe bán tải Nissan Navara EL A-IVI được trang bị thêm La-zăng 18 inch và Giá nóc đem lại cho xe diện mạo mạnh mẽ, năng động hơn so với các phiên bản hiện tại. Riêng trên phiên bản cao cấp hơn là Nissan Navara EL A-IVI Premium Z, ngoài những thay đổi trên, xe còn được trang bị bộ phụ kiện cao cấp Premium Z với ốp cản trước cá tính ở phần đầu xe, kết hợp với ốp đèn sương mù màu đen, bộ tem Primium Z chạy dọc thân xe và logo Primium Z ở phần đuôi xe. Nissan Navara EL A-IVI có kích thước tổng thể dài 5.255mm, rộng 1.850mm, cao 1.815mm và chiều dài cơ sở 3.150mm với khoảng sáng gầm 225mm. Xe được trang bị cụm đèn pha halogen thấu kính lớn. Lưới tản nhiệt mạ crôm đặc trưng của Nissan mang lại diện mạo cuốn hút. Đuôi xe với đèn phanh trên cao và đèn báo rẽ dạng LED. Hệ động lực của xe vẫn được giữ nguyên như mẫu Navara trước đây. Xe sử dụng động cơ diesel 4 xi lanh DOHC 2,5 lít cho sinh công suất 161 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 403Nm tại 2.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp. Các trang bị an toàn của Nissan Navara EL A-IVI bao gồm 2 túi khí cho người lái và hành khách, hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA). Nhằm gia tăng tính an toàn và tiện nghi cho người sử dụng, lần đầu tiên phiên bản 1 cầu của mẫu xe bán tải Nissan Navara được bổ sung loạt trang bị hỗ trợ hiện đại như Màn hình giải trí cảm ứng (AVN) 8 inch; Camera lùi; Gương chiếu hậu chống chói tự động; Móc ghế trẻ em ISO fix. Nissan Navara EL A-IVI được trang bị màn hình giải trí thế hệ mới theo chuẩn của Nissan toàn cầu – Màn hình giải trí (AVN) có kích thước 8 inch, điều khiển bằng cảm ứng đa điểm. Nhờ chức năng Nissan Connect, người dùng có thể dễ dàng kết nối màn hình với điện thoại thông minh thông qua các ứng dụng Android Auto hoặc Apple Car Play. Ngoài ra, mẫu xe bán tải này còn sử dụng các tính năng như Bản đồ dẫn đường, Đàm thoại rảnh tay, Ra lệnh bằng giọng nói, Giải trí qua AM/FM, USB/AUX/Bluetooth. Màn hình 8-inch này cũng hiển thị hình ảnh cho chức năng camera lùi giúp tăng thêm độ an toàn khi điều khiển xe. Nissan Navara EL A-IVI dự kiến sẽ có mặt tại Hệ thống Đại lý Nissan trên toàn quốc để sẵn sàng giao đến tay khách hàng từ tháng 09 năm 2019 và được giới thiệu đến khách hàng với 06 lựa chọn về màu sắc gồm: Vàng sa mạc, Nâu đậm, Trắng ngọc trai, Bạc, Xám và Xanh dương. Mức giá xe Nissan Navara EL A-IVI là 679 triệu đồng (đã bao gồm 10% VAT). Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019, khách hàng mua xe Nissan Navara EL A-IVI sẽ được nhận quà tặng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng hoặc quà tặng bộ phụ kiện cao cấp Premium Z. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 100.000km, tùy điều kiện nào đến trước. Video: Đánh giá Nissan Navara VL 2018 giá 815 triệu đồng.

Nissan Việt Nam (NVL) vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng xe bán tải Navara, mang tên Nissan Navara A-IVI 2019 với những thay đổi về ngoại hình và công nghệ. Phiên bản nâng cấp mới Nissan Navara A-IVI đầu tiên được giới thiệu lần này là bản một cầu (RWD), nhưng có 2 cấu hình: phiên bản tiêu chuẩn Nissan Navara EL A-IVI và phiên bản cao cấp Nissan Navara EL A-IVI Premium Z. Về ngoại hình xe không có nhiều thay đổi. Mẫu xe bán tải Nissan Navara EL A-IVI được trang bị thêm La-zăng 18 inch và Giá nóc đem lại cho xe diện mạo mạnh mẽ, năng động hơn so với các phiên bản hiện tại. Riêng trên phiên bản cao cấp hơn là Nissan Navara EL A-IVI Premium Z, ngoài những thay đổi trên, xe còn được trang bị bộ phụ kiện cao cấp Premium Z với ốp cản trước cá tính ở phần đầu xe, kết hợp với ốp đèn sương mù màu đen, bộ tem Primium Z chạy dọc thân xe và logo Primium Z ở phần đuôi xe. Nissan Navara EL A-IVI có kích thước tổng thể dài 5.255mm, rộng 1.850mm, cao 1.815mm và chiều dài cơ sở 3.150mm với khoảng sáng gầm 225mm. Xe được trang bị cụm đèn pha halogen thấu kính lớn. Lưới tản nhiệt mạ crôm đặc trưng của Nissan mang lại diện mạo cuốn hút. Đuôi xe với đèn phanh trên cao và đèn báo rẽ dạng LED. Hệ động lực của xe vẫn được giữ nguyên như mẫu Navara trước đây. Xe sử dụng động cơ diesel 4 xi lanh DOHC 2,5 lít cho sinh công suất 161 mã lực tại 3.600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 403Nm tại 2.000 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp. Các trang bị an toàn của Nissan Navara EL A-IVI bao gồm 2 túi khí cho người lái và hành khách, hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD), hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA). Nhằm gia tăng tính an toàn và tiện nghi cho người sử dụng, lần đầu tiên phiên bản 1 cầu của mẫu xe bán tải Nissan Navara được bổ sung loạt trang bị hỗ trợ hiện đại như Màn hình giải trí cảm ứng (AVN) 8 inch; Camera lùi; Gương chiếu hậu chống chói tự động; Móc ghế trẻ em ISO fix. Nissan Navara EL A-IVI được trang bị màn hình giải trí thế hệ mới theo chuẩn của Nissan toàn cầu – Màn hình giải trí (AVN) có kích thước 8 inch, điều khiển bằng cảm ứng đa điểm. Nhờ chức năng Nissan Connect, người dùng có thể dễ dàng kết nối màn hình với điện thoại thông minh thông qua các ứng dụng Android Auto hoặc Apple Car Play. Ngoài ra, mẫu xe bán tải này còn sử dụng các tính năng như Bản đồ dẫn đường, Đàm thoại rảnh tay, Ra lệnh bằng giọng nói, Giải trí qua AM/FM, USB/AUX/Bluetooth. Màn hình 8-inch này cũng hiển thị hình ảnh cho chức năng camera lùi giúp tăng thêm độ an toàn khi điều khiển xe. Nissan Navara EL A-IVI dự kiến sẽ có mặt tại Hệ thống Đại lý Nissan trên toàn quốc để sẵn sàng giao đến tay khách hàng từ tháng 09 năm 2019 và được giới thiệu đến khách hàng với 06 lựa chọn về màu sắc gồm: Vàng sa mạc, Nâu đậm, Trắng ngọc trai, Bạc, Xám và Xanh dương. Mức giá xe Nissan Navara EL A-IVI là 679 triệu đồng (đã bao gồm 10% VAT). Đặc biệt, từ nay đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2019, khách hàng mua xe Nissan Navara EL A-IVI sẽ được nhận quà tặng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng hoặc quà tặng bộ phụ kiện cao cấp Premium Z. Xe được bảo hành 3 năm hoặc 100.000km, tùy điều kiện nào đến trước. Video: Đánh giá Nissan Navara VL 2018 giá 815 triệu đồng.