Ra mắt Mitsubishi Triton Adventure X 2021 từ 776 triệu đồng

Cuối tuần qua, thương hiệu ôtô Nhật Bản đã cho ra mắt mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Adventure X 2021 mới tại thị trường Malaysia. Đây là phiên bản cao nhất của Triton tại quốc gia này. So với phiên bản tiêu chuẩn, mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Adventure X được bổ sung nhiều chi tiết như tem decal màu xám mang dòng chữ "Adventure X" ở 2 bên hông xe, cánh gió bằng nhựa màu đen trên thùng xe, ốp gương và ốp gầm trước màu bạc. Hệ thống đèn chiếu sáng dạng bi-LED kèm dải đèn chạy ban ngày LED. Mâm xe có kích thước 18 inch. Nội thất của Triton Adventure X có ghế ngồi bọc da tổng hợp, ghế lái chỉnh điện, lẫy chuyển số sau vô-lăng, hệ thống thông tin giải trí tương thích Apple CarPlay/Android Auto. Triton Adventure X được trang bị hệ thống động cơ tăng áp diesel MIVEC VGT 2.4L, sản sinh công suất 179 mã lực và mô-men xoắn 430 Nm. Đi kèm với động cơ là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Về an toàn, Triton Adventure X được trang bị hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước với phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn chiếu sáng tự động và 7 túi khí. Ngoài ra, xe còn có một số tính năng an toàn cơ bản như phanh ABS/EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo. Xe sẽ có 3 màu ngoại thất gồm cam, đen và trắng. Giá xe Mitsubishi Triton dventure X 2021 từ 33.700 USD (tương đương khoảng 776 triệu đồng). Hiện tại, Mitsubishi Triton đang được phân phối với 5 phiên bản tại Việt Nam, đi kèm mức giá 600-865 triệu đồng. Video: Giới thiệu Mitsubishi Triton Sport 2021 mới.

