Đánh giá Mitsubishi Triton 2020 mới từ 600 triệu tại Việt Nam

Lâu nay dòng xe bán tải của Mitsubishi là Triton vẫn được đánh giá là rẻ và lái hay, nhưng muốn nâng tầm lên “chất chơi” thì lại đòi hỏi người dùng phải tốn thêm thời gian, tiền bạc. Chỉ sau khi bước sang thế hệ mới và bán tại Việt Nam hồi đầu năm 2019 với một diện mạo “lột xác” hoàn toàn, người chơi bán tải trong nước đã thực sự nhìn nhận lại chiếc xe này. Chưa dừng lại ở đó, đợt nâng cấp cuối năm 2019 đã hoàn chỉnh đưa Mitsubishi Triton 2020 mới lên cấp độ mới: đẹp, sang và an toàn. Phiên bản cao cấp nhất Premium với hai lựa chọn dẫn động 4x2 và 4x4 chính là lựa chọn mới cho người chơi bán tải cao cấp mà không cần phải “độ” thêm đồ chơi. Với mức giá xe Mitsubishi Triton 2020 từ 600 - 865 triệu đồng, tăng gía nhẹ so với đời cũ, nhưng trang bị tới 12 điểm nâng cấp, Triton mới có thể để tự tin đấu cùng các đối thủ Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi-Turbo, Hilux 2.8G 4×4 MLM. Về ngoại hình, Mitsubishi Triton 2020 vẫn kế thừa thiết lế của thế hệ mới ra mắt cách đây 1 năm, giữ những đường nét thiết kế vuông vức, góc cạnh theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Đây là phong cách được đánh giá cao trong giới chơi xe, giúp Triton mới nam tính hơn trước đây. Các chi tiết gây điểm nhấn bên ngoài xe có thể thấy rõ như lưới tản nhiệt 2 thanh ngang to bản, hốc đèn sương mù lớn, mâm xe hợp kim 18 inch. Bên cạnh đó, Mitsubishi bổ sung 4 tính năng, công nghệ mới gồm: đèn pha Bi-LED tích hợp dãy đèn chiếu sáng ban ngày, tính năng rửa đèn pha, hệ thống cảm biến góc trước và cảm biến lùi. Ở phía đuôi, Mitsubishi Triton hoàn toàn mới khá gọn và cân đối với thùng sau kích thước 1.520 x 1.470 x 475 (mm). Đặc biệt hãng xe Nhật đưa kiểu đèn hậu tích hợp thành cụm hiện đại, kết hợp giữa bóng LED và halogen, camera lùi thuận tiện cho Triton 2020 khi di chuyển trong phố thị... Thiết kế khoang nội thất Mitsubishi Triton 2020 không thay đổi so với phiên bản 2019, mang nét thể thao và hiện đại. Vô lăng đầy đủ các nút chức năng tiện ích kèm lẫy chuyển số. Màn hình phía trước người lái hiển thị sắc nét và đầy đủ các thông tin. Hai ghế phía trước được bọc da và phần tựa lưng, đệm ghế khá giày, tạo cảm giác rất êm ái. Trên bảng điều khiển trung tâm gọn gàng, dễ nhìn. Mitsubishi cũng trang bị cho Triton màn hình thông tin giải trí 6,75 inch tích hợp AUX, USB và radio cùng khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Ở phiên bản cao cấp Premium còn sở hữu hàng ghế sau có thể ngả đến 25 độ, cửa gió sau trên trần có thể điều chỉnh luồng gió. Giữ nguyên thiết kế nhưng Mitsubishi Triton 2020 hấp dẫn hơn khi xuất hiện nhiều tính năng mới, đặc biệt là bản Premium. Trong đó, trên bảng điều khiển trung tâm xuất hiện nút chỉnh khóa vi sai điện tử cầu sau. Việc bổ sung khóa vi sai cầu sau, cùng với vi sai trung tâm và hệ thống gài cầu tiện tử giúp Triton 2020 chinh phục địa hình dễ dàng hơn, lại dễ dùng cho người lái. Đặc biệt, hệ thống điều hòa trên Triton 2020 được Mitsubishi bổ sung thêm cửa gió cho hàng ghế sau. Đây là sự bổ sung rất cần thiết để tăng thêm tiện ích cho người ngồi ở hàng ghế thứ 2. Ngoài ra, Triton 2020 có tới 7 túi khí bảo vệ người lái và hành khách thay vì chỉ có 2 túi khí như bản 2019. Nâng cấp về mặt an toàn trên Triton Premium 2020 được đánh giá là xứng đáng “đồng tiền bát gạo” khi có thêm 5 công nghệ mới, vốn chỉ có trên các mẫu xe cao cấp, gồm: Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ thay đổi làn đường và hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn. Các hệ thống của xe hỗ trợ tốt cho người, cải thiện an toàn khi điều khiển trong các tuyến đường nội đô hay cao tốc. Trong đó, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giúp người lái có thể nhận biết được phương tiện phía sau đang tiến lại gần khi lùi xe. Hệ thống hoạt động thông qua các cảm biến, phát hiện cắt ngang, sau đó cảnh báo cho người lái thông qua âm thanh, hình ảnh. Giúp đảm bảo an toàn, giảm thiểu va chạm khi lùi xe. Mitsubishi Triton 2020 phiên bản Premium vẫn dùng động cơ dầu MIVEC 2.4 lít sản sinh công suất 179 mã lực tại 3.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 430 Nm tại 2.500 vòng/phút, kết hợp kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, Triton 2020 cũng đi kèm hệ truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II với khóa vi sai trung tâm. Để tăng tính off-road của xe, Triton có 4 chế độ lái địa hình là sỏi, bùn, cát và đá. Với tất cả trang bị khá đầy đủ, người lái chỉ việc nhấn nút khởi động và tự tin ra đường, kể cả nơi có địa hình khó. Bản thân chiếc xe trong bài viết này đã thực hiện cung đường từ Hà Nội đi Hòa Bình, Sơn La và trong hai ngày lái xe liên tục, người lái hoàn toàn thoải mái, thậm chí thích thú khi gần như các công nghệ hỗ trợ tới 90% kỹ năng điều khiển. Trên các tuyến đường nội độ, với sự hỗ trợ của hệ thống cảm biến, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau… kết hợp với góc quan sát khá rộng giúp người lái dễ quan sát, bao quát xung quanh. Bước vào đường khó điển hình ở vùng núi như đèo quanh co, mặt đường lẫn đá, dốc cao, các hệ thống hỗ trợ đổ đèo, cài cầu điện tử, cân bằng điện tử, khóa vi sai giúp chiếc xe vượt qua dễ dàng, không quá căng thẳng. Có thể nói nhờ được nâng cấp nhiều nhưng giá bán vẫn rẻ hơn hai đối thủ chính là Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi-Turbo và Hilux 2.8G 4×4 MLM, phiên bản bản cao cấp 4x4 AT Mivec Premium của Mitsubishi Triton đang nhận rất nhiều quan tâm. Xét trên hai quan điểm thẩm mỹ và trải nghiệm lái, mua Mitsubishi Triton Premium vào thời điểm hiện tại thực sự là “món hời”. Video: Những điểm mới trên bán tải Mitsubishi Triton 2020 mới.

Lâu nay dòng xe bán tải của Mitsubishi là Triton vẫn được đánh giá là rẻ và lái hay, nhưng muốn nâng tầm lên “chất chơi” thì lại đòi hỏi người dùng phải tốn thêm thời gian, tiền bạc. Chỉ sau khi bước sang thế hệ mới và bán tại Việt Nam hồi đầu năm 2019 với một diện mạo “lột xác” hoàn toàn, người chơi bán tải trong nước đã thực sự nhìn nhận lại chiếc xe này. Chưa dừng lại ở đó, đợt nâng cấp cuối năm 2019 đã hoàn chỉnh đưa Mitsubishi Triton 2020 mới lên cấp độ mới: đẹp, sang và an toàn. Phiên bản cao cấp nhất Premium với hai lựa chọn dẫn động 4x2 và 4x4 chính là lựa chọn mới cho người chơi bán tải cao cấp mà không cần phải “độ” thêm đồ chơi. Với mức giá xe Mitsubishi Triton 2020 từ 600 - 865 triệu đồng, tăng gía nhẹ so với đời cũ, nhưng trang bị tới 12 điểm nâng cấp, Triton mới có thể để tự tin đấu cùng các đối thủ Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi-Turbo, Hilux 2.8G 4×4 MLM. Về ngoại hình, Mitsubishi Triton 2020 vẫn kế thừa thiết lế của thế hệ mới ra mắt cách đây 1 năm, giữ những đường nét thiết kế vuông vức, góc cạnh theo ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield. Đây là phong cách được đánh giá cao trong giới chơi xe, giúp Triton mới nam tính hơn trước đây. Các chi tiết gây điểm nhấn bên ngoài xe có thể thấy rõ như lưới tản nhiệt 2 thanh ngang to bản, hốc đèn sương mù lớn, mâm xe hợp kim 18 inch. Bên cạnh đó, Mitsubishi bổ sung 4 tính năng, công nghệ mới gồm: đèn pha Bi-LED tích hợp dãy đèn chiếu sáng ban ngày, tính năng rửa đèn pha, hệ thống cảm biến góc trước và cảm biến lùi. Ở phía đuôi, Mitsubishi Triton hoàn toàn mới khá gọn và cân đối với thùng sau kích thước 1.520 x 1.470 x 475 (mm). Đặc biệt hãng xe Nhật đưa kiểu đèn hậu tích hợp thành cụm hiện đại, kết hợp giữa bóng LED và halogen, camera lùi thuận tiện cho Triton 2020 khi di chuyển trong phố thị... Thiết kế khoang nội thất Mitsubishi Triton 2020 không thay đổi so với phiên bản 2019, mang nét thể thao và hiện đại. Vô lăng đầy đủ các nút chức năng tiện ích kèm lẫy chuyển số. Màn hình phía trước người lái hiển thị sắc nét và đầy đủ các thông tin. Hai ghế phía trước được bọc da và phần tựa lưng, đệm ghế khá giày, tạo cảm giác rất êm ái. Trên bảng điều khiển trung tâm gọn gàng, dễ nhìn. Mitsubishi cũng trang bị cho Triton màn hình thông tin giải trí 6,75 inch tích hợp AUX, USB và radio cùng khả năng kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Ở phiên bản cao cấp Premium còn sở hữu hàng ghế sau có thể ngả đến 25 độ, cửa gió sau trên trần có thể điều chỉnh luồng gió. Giữ nguyên thiết kế nhưng Mitsubishi Triton 2020 hấp dẫn hơn khi xuất hiện nhiều tính năng mới, đặc biệt là bản Premium. Trong đó, trên bảng điều khiển trung tâm xuất hiện nút chỉnh khóa vi sai điện tử cầu sau. Việc bổ sung khóa vi sai cầu sau, cùng với vi sai trung tâm và hệ thống gài cầu tiện tử giúp Triton 2020 chinh phục địa hình dễ dàng hơn, lại dễ dùng cho người lái. Đặc biệt, hệ thống điều hòa trên Triton 2020 được Mitsubishi bổ sung thêm cửa gió cho hàng ghế sau. Đây là sự bổ sung rất cần thiết để tăng thêm tiện ích cho người ngồi ở hàng ghế thứ 2. Ngoài ra, Triton 2020 có tới 7 túi khí bảo vệ người lái và hành khách thay vì chỉ có 2 túi khí như bản 2019. Nâng cấp về mặt an toàn trên Triton Premium 2020 được đánh giá là xứng đáng “đồng tiền bát gạo” khi có thêm 5 công nghệ mới, vốn chỉ có trên các mẫu xe cao cấp, gồm: Hệ thống giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ thay đổi làn đường và hệ thống chống tăng tốc ngoài ý muốn. Các hệ thống của xe hỗ trợ tốt cho người, cải thiện an toàn khi điều khiển trong các tuyến đường nội đô hay cao tốc. Trong đó, hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, giúp người lái có thể nhận biết được phương tiện phía sau đang tiến lại gần khi lùi xe. Hệ thống hoạt động thông qua các cảm biến, phát hiện cắt ngang, sau đó cảnh báo cho người lái thông qua âm thanh, hình ảnh. Giúp đảm bảo an toàn, giảm thiểu va chạm khi lùi xe. Mitsubishi Triton 2020 phiên bản Premium vẫn dùng động cơ dầu MIVEC 2.4 lít sản sinh công suất 179 mã lực tại 3.500 vòng/phút, mô men xoắn cực đại 430 Nm tại 2.500 vòng/phút, kết hợp kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Bên cạnh đó, Triton 2020 cũng đi kèm hệ truyền động 2 cầu Super Select 4WD-II với khóa vi sai trung tâm. Để tăng tính off-road của xe, Triton có 4 chế độ lái địa hình là sỏi, bùn, cát và đá. Với tất cả trang bị khá đầy đủ, người lái chỉ việc nhấn nút khởi động và tự tin ra đường, kể cả nơi có địa hình khó. Bản thân chiếc xe trong bài viết này đã thực hiện cung đường từ Hà Nội đi Hòa Bình, Sơn La và trong hai ngày lái xe liên tục, người lái hoàn toàn thoải mái, thậm chí thích thú khi gần như các công nghệ hỗ trợ tới 90% kỹ năng điều khiển. Trên các tuyến đường nội độ, với sự hỗ trợ của hệ thống cảm biến, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau… kết hợp với góc quan sát khá rộng giúp người lái dễ quan sát, bao quát xung quanh. Bước vào đường khó điển hình ở vùng núi như đèo quanh co, mặt đường lẫn đá, dốc cao, các hệ thống hỗ trợ đổ đèo, cài cầu điện tử, cân bằng điện tử, khóa vi sai giúp chiếc xe vượt qua dễ dàng, không quá căng thẳng. Có thể nói nhờ được nâng cấp nhiều nhưng giá bán vẫn rẻ hơn hai đối thủ chính là Ford Ranger Wildtrak 2.0L Bi-Turbo và Hilux 2.8G 4×4 MLM, phiên bản bản cao cấp 4x4 AT Mivec Premium của Mitsubishi Triton đang nhận rất nhiều quan tâm. Xét trên hai quan điểm thẩm mỹ và trải nghiệm lái, mua Mitsubishi Triton Premium vào thời điểm hiện tại thực sự là “món hời”. Video: Những điểm mới trên bán tải Mitsubishi Triton 2020 mới.