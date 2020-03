Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC gần 5 tỷ tại Việt Nam

Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC mới rộng hơn, thể thao hơn với gói AMG line: So với thế hệ tiền nhiệm, GLS mới dài hơn 77 mm và rộng hơn 22 mm. Chiều dài cơ sở được kéo dài thêm 60 mm, mang đến sự rộng rãi cho khoang nội thất, nhất là ở hàng ghế thứ hai. Khoang hành lý có thể đạt đến thể tích 2.400 lít nếu gập phẳng 2 hàng ghế sau. Kết hợp với gói ngoại thất AMG line và mâm xe AMG 21-inch 5 chấu kép, GLS 450 4MATIC sở hữu ngoại hình thể thao, nam tính nhưng vẫn lịch thiệp đúng với DNA ‘Mercedes’. Cụm đèn trước và đèn hậu nhỏ gọn với đồ họa LED sắc nét, tinh xảo tạo ra bản sắc riêng biệt của GLS. Mâm xe 21-inch cùng các vòm bánh xe hầm hố khiến chiếc xe dài hơn 5,2 m trông nhỏ gọn và luôn chuyển động.Mẫu xe SUV Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 2020 được trang bị động cơ 6 xylanh thẳng hàng hoàn toàn mới, tích hợp hệ thống mild-hybrid EQ Boost (M256). Trang Wards Auto danh tiếng của Mỹ đã bình chọn đây là 1 trong 10 động cơ tốt nhất thế giới năm 2020. Động cơ M256 sử dụng một máy phát thông minh tích hợp trực tiếp vào trục khủy, qua đó loại bỏ dây đai ở phía trước và giúp cho thiết kế của động cơ I6 trở nên tinh gọn. Máy phát này có thể hỗ trợ tức thời 22 mã lực và 250 Nm cho động cơ xăng đốt trong, vốn đã mạnh mẽ nhất phân khúc với công suất cực đại 367 mã lực và sức kéo 500 Nm. Dựa trên nền tảng 48V, máy phát này còn có khả năng thu hồi động năng và cung cấp điện cho hệ thống điều hòa và bơm giải nhiệt. Sự tinh túy của EQ Boost là sức kéo được bổ trợ tức thời mà không có độ trễ, giúp xe bứt tốc nhanh chóng ở mọi dải tốc độ. Quá trình tăng tốc cực kỳ mượt do không cần nhiều nỗ lực từ động cơ đốt trong, vốn đã rất nhạy nhờ vào công nghệ tăng áp cuộn kép (twin-scroll). Với sức mạnh đáng nể nói trên, GLS 450 4MATIC vẫn là một “thảm bay mặt đất” khi được trang bị hệ thống treo khí nén AIRMATIC thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz, có khả năng thay đổi độ cao và độ cứng ở các chế độ vận hành khác nhau. Nội thất chuẩn S-Class: Tương tự GLE, GLS được thiết kế nội thất theo phong cách mới với sự khác biệt ở khoang đặt màn hình kép 12,3 inch, các cửa gió vuông vức dày bản, cụm điều khiển trên bệ tỳ tay tinh gọn. GLS 450 MATIC được trang bị gói nội thất EXCLUSIVE lịch lãm. Tay lái được bọc da Nappa, tích hợp 2 nút điều khiển cảm ứng trên tay lái (Touch Control Buttons), tính năng Ga tự động (Cruise Control) và Giới hạn tốc độ (Speed Limit). Xe được ốp gỗ Sồi Anthracite vân nổi màu xám nâu cực kỳ tinh xảo. Sự tinh tế còn được thể hiện qua chất liệu và thiết kế ốp hợp kim của các phím điều khiển trung tâm, cụm chỉnh đèn mới và đặc biệt là bề mặt của hệ thống âm thanh vòm Burmester® 13 loa. Xe được nhập khẩu từ Mỹ cùng chính sách bảo hành 3 năm chính hãng , giá xe Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC 2020 là 4,909 tỷ đồng (đã bao gồm VAT). Mức giá của GLS là cực kỳ hấp dẫn so với những giá trị hình ảnh và tính năng đắt tiền mà khách hàng nhận được. Video: Chi tiết Mercedes-Benz GLS 450 Luxury SUV Experience.

