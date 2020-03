Ra mắt Genesis G80 2021, "đối thủ" Mercedes-Benz E-Class

Mới đây, hãng xe hạng sang Hàn Quốc - Genesis đã chính thức vén màn mẫu sedan cao cấp cỡ trung G80 tại thị trường Mỹ dưới hình thức ra mắt trực tuyến. So sánh với người tiền nhiệm, Genesis G80 2021 mới cho thấy sự lột xác mạnh mẽ về phần thiết kế nội, ngoại thất, mang tới cái nhìn trẻ trung và bắt mắt hơn. Ngoài ra, xe cũng được trang bị hàng loạt các công nghệ mới, hiện đại góp phần gia tăng sức cạnh tranh của G80 trước các đối thủ tới từ phương tây như E-Class của Mercedes-Benz, 5-Series của BMW... Về thiết kế tổng thể, mẫu xe sang Genesis G80 dễ dàng thu hút sự chú ý của đại đa số người nhìn và đặc biệt là đối tượng khách hàng trẻ tuổi. Xe sở hữu phong cách thiết kế khá bắt mắt, nổi bật và mang hơi hướng năng động, hiện đại. Ở phần đầu xe, G80 gần như là một phiên bản "Copy & paste" của đàn anh G90 với cụm đèn chiếu sáng chính 2 tầng tách biệt, mặt ca-lăng và cản dưới với hoạ tiết mắt cáo mạ chrome sáng bóng quen thuộc... tạo nên diện mạo không thể nhầm lẫn. Là một mẫu sedan hạng sang cỡ trung, Genesis G80 2021 mang trong mình số đo DxRxC tương ứng 4.995 x 1.925 x 1.465 mm, chiều dài cơ sở 3.010 mm. Như vậy, G80 2021 có thông số chiều dài, rộng lớn hơn so với phiên bản trước cùng chiều cao thấp hơn 15 mm và chiều dài cơ sở giữ nguyên. Một điểm nổi bật không thể bỏ qua trong phần thiết kế của G80 2021 chính nằm ở bộ mui sau, phía trụ C được vát mềm mại xuống đuôi theo phong cách xe coupe thể thao. Điều này mang tới một hiệu ứng về thị giác không nhỏ, góp phần gia tăng độ trẻ trung cho mẫu sedan tới từ Hàn Quốc. Đi kèm với đó còn là trang bị mâm xe hợp kim 20 inch to bản, thiết kế 5 chấu dày dặn. Tương tự phần đầu xe, phần đuôi xe cũng mang thiết kế đèn hậu chia tầng khá khoẻ khoắn. Kết hợp với bộ mui sau được làm vát xuống nhẹ nhàng, cặp ống xả kép mạ chrome... càng tô điểm vẻ đẹp cho phần đuôi xe. G80 2021 được bán ra với 2 tuỳ chọn về động cơ, bao gồm động cơ 4 xy-lanh 2.5L tăng áp, cho ra công suất tối đa 300 mã lực và 421 Nm mô-men xoắn cực đại. Tiếp tới là động cơ 3.5L tăng áp, cho ra công suất tối đa 375 mã lực và 530 Nm mô-men xoắn cực đại. Hiện tại, hãng xe Hàn Quốc - Genesis chưa tiết lộ về giá xe Genesis G80 2021. Video: Ra mắt Genesis G80 2021, đối thủ Mercedes-Benz E-Class.

