Ra mắt bộ đôi Kia Sorento X-Line 2021 phiên bản địa hình

Vào hồi cuối tháng 9 năm nay, hãng Kia đã giới thiệu Sorento thế hệ mới tại thị trường Mỹ. Một trong những điểm nhấn của Kia Sorento 2021 mới chính là phiên bản X-Line với thiết kế thể thao hơn và màu sơn xanh lục đậm chất nhà binh. Để nhấn mạnh hơn khả năng off-road của Sorento X-Line 2021, Kia đã quyết định vén màn cặp đôi xe concept mới mang tên Yosemite và Zion. Hai phiên bản này được phát triển dựa trên Kia Sorento X-Line 2021 và đặt tên theo 2 công viên quốc gia của Mỹ. Công ty trực tiếp thực hiện dự án ra đời Yosemite và Zion lại là LGE-CTE Motorsports. Đây là công ty chuyên độ xe off-road và đặt trụ sở tại bang California, Mỹ. Đầu tiên là Kia Sorento Yosemite 2021, được thiết kế để dành cho "những chuyến khám phá vùng cao hoặc người sống trên núi". Bên ngoài, mẫu xe này sở hữu màu sơn ngoại thất xanh nhám có tên Pine Green và những điểm nhấn màu đen bóng tương phản. Ngoài ra, Kia Sorento Yosemite còn được trang bị tấm ốp bảo vệ gầm mạ crôm màu satin, baga nóc và hệ thống đèn LED bổ trợ ngay bên trên kính lái. Thêm vào đó là chắn bùn loe rộng ra và bộ vành 20 inch, nằm trong lốp 32 inch có thể chạy mọi địa hình. So với Sorento Yosemite, Kia Sorento Zio 2021 mới sở hữu thiết kế về cơ bản là giống. Tuy nhiên, Kia Sorento Zio lại được thiết kế để "thoát khỏi sa mạc, vượt qua những đụn cát". Do đó, xe được sơn màu vàng cát có tên Desert Sand và cũng đi kèm những điểm nhấn màu đen bóng. Tiếp đến là hộp đựng đồ trên nóc và bộ vành 20 inch, sơn phối 2 màu riêng. Tương tự Sorento X-Line mới, hai mẫu xe concept Kia Sorento Yosemite và Sorento Zio cũng có góc tiếp cận cũng như góc thoát khác biệt so với Sorento tiêu chuẩn. Ngoài ra, xe còn có chiều cao gầm lớn hơn, đạt mức 211 mm, baga nóc hầm hố hơn và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian nâng cấp. Tại thị trường Mỹ, Kia Sorento 2021 hiện có 3 tùy chọn động cơ khác nhau. Thứ nhất là động cơ xăng GDI 4 xi-lanh, dung tích 2,5 lít, sản sinh công suất tối đa 191 mã lực và mô-men xoắn cực đại 247 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD. Ở phiên bản AWD, xe sẽ có thêm khóa vi sai trung tâm và lượng xăng tiêu thụ trung bình 8,71 lít/100 km. Tùy chọn động cơ thứ hai của Kia Sorento 2021 tại thị trường Mỹ là máy xăng GDI 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,5 lít với công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Động cơ này cũng có thể kết hợp với hệ dẫn động FWD hoặc AWD đồng thời giúp xe có thể kéo 1.587 kg. Thứ ba là động cơ xăng GDI 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1,6 lít, kết hợp cùng mô-tơ điện 44 kW, tạo ra công suất tổng cộng 227 mã lực. Động cơ này chỉ đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Lượng xăng tiêu thụ của hệ truyền động này là 6,03 lít/100 km nội thành, 6,72 lít/100 km đường cao tốc và 6,36 lít/100 km đường hỗn hợp. Vào năm 2021, mẫu SUV cỡ trung này sẽ được bổ sung phiên bản plug-in hybrid, dùng động cơ xăng tăng áp 1,6 lít như trên và mô-tơ điện 66,9 kW, sản sinh công suất tổng cộng 261 mã lực. Phiên bản này còn có hộp số tự động 6 cấp và cụm pin 13,8 kWh nên có thể chạy hết quãng đường 48 km chỉ bằng mô-tơ điện. Hệ dẫn động AWD sẽ được trang bị tiêu chuẩn cho Kia Sorento HEV 2021. Giá xe Kia Sorento 2021 tại thị trường Mỹ khởi điểm từ 29.390 USD (khoảng 682 triệu đồng). Trong khi đó, tại Việt Nam, mẫu SUV hạng D này có giá dao động từ 1,079 - 1,349 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Kia Sorento X-Line 2021 phiên bản địa hình.

