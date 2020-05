Ra mắt Audi A8 L 2020 bọc thép, chống đạn gần 18 tỷ đồng

Mới đây, mẫu xe sang Audi A8 L 2020 phiên bản bọc thép vừa được giới thiệu tới giới nhà giàu Nga kèm theo giá bán 750.000 USD (khoảng 18 tỷ đồng). So sánh với các phiên bản khác của Audi A8 L 2020, phiên bản bọc thép sẽ không có nhiều khác biệt về ngoại hình. Tuy nhiên, những trang bị về an toàn của xe lại rất đáng ngưỡng mộ và biến nó trở thành một "pháo đài di động" thực thụ trên đường phố. Cụ thể, mẫu Audi A8 L 2020 bọc thép được nhà sản xuất gia cố lại toàn bộ thân xe, bọc thép không chỉ ở vỏ mà cả ở phần khung để tăng độ cứng vững. Mẫu xe này có khả năng chống chịu đạn, vật liệu nổ ở cấp độ VR9. Bên cạnh đó, xe còn được trang bị hàng loạt tiện ích an toàn như hệ thống chữa cháy riêng biệt, lốp xe gia cường, bình xăng được bọc thép để ngăn cháy nổ, các thiết bị liên lạc vệ tinh cùng kính chống đạn cực dày. Nhờ vào các trang bị an toàn khủng, Audi A8 L 2020 giờ đây có cân nặng lên tới 3,875 kg. Được biết, hoàn thiện một chiếc A8 L 2020 bọc thép trên nguyên mẫu A8 L 2020 thông thường ngốn khoảng 400 giờ làm việc với những dụng cụ đặc biệt và xe trước khi xuất xưởng phải đảm bảo tuyệt đối các tiêu chí đề ra. Bên cạnh các trang bị kể trên, Audi A8 L 2020 bọc thép còn sở hữu hệ thống lọc không khí riêng biệt phòng trường hợp bị tấn công sinh học. Ngoài ra, bên trong các cánh cửa của xe cũng được thiết kế sẵn kích nổ để giúp chủ xe có thể thoát thân trong nhiều trường hợp xe bị kẹt không thể mở cửa. Hệ thống giải trí trên xe không có sự khác biệt so với A8 L thông thuờng Không gian hàng ghế thứ hai trên A8L 2020 bọc thép Nếu nhìn ở ngoại thất, sự khác biệt giữa Audi A8 L 2020 bọc thép với A8 L 2020 thông thường có lẽ chỉ tới từ phần đèn LED màu xanh được gắn trong mặt ca-lăng. Với mức giá xe Audi A8 L 2020 phiên bản bọc thép vừa được giới thiệu tại Nga khoảng 50.000 USD, khách hàng sẽ phải chờ 3 - 6 tháng sau khi đặt hàng Để kéo được cân nặng gần 4 tấn, Audi A8 L 2020 bọc thép được nhà sản xuất trang bị khối động cơ V8 tăng áp kép thửa từ người anh em S8 với sức mạnh đầu ra đạt 563 mã lực và 800 Nm mô-men xoắn cực đại. Từ đó, thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h của xe chỉ là 6,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 210 km/h. Video: Chi tiết xe sang Audi A8 L 202o thế hệ mới.

