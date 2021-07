Ra mắt Aston Martin Valkyrie AMR Pro mới, chỉ sản xuất 40 chiếc

Hãng siêu xe Anh quốc đã tiết lộ bản concept của Aston Martin Valkyrie AMR Pro mới tại Triển lãm ôtô Geneva 2018 tuy nhiên tới bây giờ phiên bản sản xuất mới chính thức được công bố - đi kèm nhiều thay đổi toàn diện hơn. Về thiết kế, siêu xe Aston Martin Valkyrie AMR Pro 2022 mới được xây dựng trên khung gầm sợi carbon tinh chỉnh cho chiều dài cơ sở tăng thêm 380 mm, khoảng cách giữa 2 bánh xe trước rộng hơn 96 mm và phía sau rộng hơn 115 mm. Siêu phẩm này còn được trang bị một gói khí động học táo bạo mới giúp chiều dài tổng thể của xe tăng thêm 266 mm. Những nâng cấp khí động học chính bao gồm bộ chia gió trước bằng sợi carbon rõ nét hơn, các vòm bánh xe và cánh tản nhiệt trên vòm bánh trước được định hình lại, gương cửa truyền thống thay vì dùng gương chiếu hậu camera như Valkyrie đường phố, bổ sung vây cá mập nổi bật, các nắp bánh xe và cánh gió cố định phía sau. Nhờ đó mà Valkyrie AMR Pro có được lực ép gấp đôi so với Valkyrie "thông thường". Ngoài ra, Aston Martin Valkyrie AMR Pro mới cũng không dùng hệ thống hybrid của xe đường trường mà chỉ dùng động cơ hút khí tự nhiên V12 dung tích 6.5L do Cosworth phát triển, sản sinh công suất 1.000 mã lực. Hãng siêu xe Anh quốc cho biết Valkyrie AMR Pro sẽ mang lại hiệu suất đường đua tiệm cận với hiệu suất của một chiếc xe Công thức 1, chiếc hypercar có thể hoàn thiện vòng đua Le Mans trong 3 phút 20 giây, gần ngang bằng những chiếc LMP1. Mức giá xe Aston Martin Valkyrie AMR Pro chưa được công bố, người mua xe có thể tham dự một ngày trải nghiệm đường đua riêng do Aston Martin tổ chức tại nhiều đường đua khác nhau trên thế giới. Chủ sở hữu cũng sẽ có thể tham gia những ngày đua do Aston Martin tổ chức tùy thích và cũng sẽ nhận được hướng dẫn chuyên môn cùng một bữa tối cho VIP và trang phục đua FIA độc quyền. Video: Giới thiệu siêu phẩm Aston Martin Valkyrie AMR Pro mới.

