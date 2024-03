"Quái vật" Hennessey Venom F5 Revolution lập kỷ lục mới tại COTA

Chiếc siêu xe Hennessey Venom F5 Revolution được trang bị bộ lốp hiệu năng cao Michelin Pilot Sport Cup 2 R được sử dụng hợp pháp trên đường phố. Chiếc xe đua Hennessey Venom F5 Revolution mới đã thành công chinh phục trường đua COTA với tổng thời gian chỉ 2:10.90, đánh bại thành tích 2:11.33 trước đây do Czinger 21C xác lập, nhanh hơn khoảng 0,43 giây. Xét về sự phát triển của công nghệ, mẫu xe đua F5 đã hoàn thành vòng đua nhanh hơn gần 7 giây so với chiếc P1 hybrid huyền thoại của McLaren. Mẫu Hypercar này trước đây đã hoàn thành quãng đường 5,5 km trong 2:17,12 giây. Mẫu xe được trang bị khối động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 6.6 lít cùng khả năng sản sinh công suất 1.817 mã lực. Với trang bị này, mẫu xe có khả năng đạt tốc độ lên tới 311 km/h ở khúc nhanh nhất của đường đua. Góp phần vào thành công của Hennessey chính là cựu vô địch giải Le Mans, David Donohue giàu kinh nghiệm đã đưa chiếc xe này đạt kỷ lục ấn tượng. Revolution Venom về hiệu năng tương đồng với phiên bản thông thường, tuy nhiên mẫu xe sở hữu nhiều cải tiến về khung gầm và khí động học giúp xe có khả năng hoạt động tốt hơn trên đường đua. Brian Jones, trước đây là kỹ sư trưởng của AMG One và hiện đang làm cho Hennessey đã giám sát dự án Revolution. Trong dự án này, xe đã được nâng cấp bằng cách bổ sung cánh gió sau bằng carbon có kích thước lớn, bộ chia và bộ khuếch tán phía sau lớn hơn, điều chỉnh hệ thống treo và cải thiện khả năng làm mát so với mẫu F5 nguyên bản. Theo Hennessey, phiên bản tiêu chuẩn của F5 hiện đã bán hết, tuy nhiên khách hàng vẫn có thể lựa chọn đặt hàng mẫu xe Venom F5 Roadster và Revolution. Theo dự kiến của thương hiệu, vào cuối năm, họ dự kiến sẽ đưa F5 chinh phục cột mốc tốc độ lên tới 483 km/h. Trước đây, một chiếc Revolution đã đạt được tốc độ hơn 435 km/h trong quá trình phát triển tại Cơ sở hạ cánh tàu con thoi của NASA trước đây ở Cape Canaveral ở Florida Thương hiệu hiện đang tìm kiếm một đường băng hoặc đường công cộng phù hợp có đủ không gian có thể tiếp tục thử nghiệm, xa hơn là thương hiệu có tham vọng đánh bại kỷ lục tốc độ 490,5 km/h do Chiron SuperSport 300+ của Bugatti thiết lập vào năm 2019. Video: Hennessey Venom F5 Revolution lập kỷ lục mới tại COTA.

