Porsche Panamera 2024 nâng cấp nội thất mới, giống hệt xe điện Taycan

Dòng xe Porsche Panamera hiện đang ở thế hệ thứ 2 (tên mã 971), ra mắt lần đầu vào năm 2016. Từ đó đến nay, hãng xe Đức chỉ bổ sung thêm một số lựa chọn động cơ cho Porsche Panamera 2024 mới và cập nhật tính năng phần mềm, hầu như không cải tiến thêm gì đáng kể. Dù vậy, trái với nhận định cho rằng Porsche “bỏ quên” Panamera, bản nâng cấp đời mới của mẫu xe này vẫn đang được phát triển và dự kiến sẽ được công bố đầy đủ cuối tháng 11 này. Trong thời gian chờ đợi, Porsche đã cho tiết lộ trước thông tin về nội thất của Panamera 2024 đời mới. Theo đó, những thành phần hiện đại, đậm chất công nghệ cao hướng đến tương lai của dòng xe điện Taycan sẽ được ứng dụng cho Panamera mới. Cách đây chưa lâu, Porsche cũng đã làm điều tương tự đối với dòng xe Cayenne khi thực hiện nâng cấp facelift mẫu SUV đó. Cụ thể, táp-lô mới của Porsche Panamera 2024 nâng cấp sẽ có 3 màn hình. Màn hình thứ nhất nằm sau vô-lăng, nhô cao hơn so với phần còn lại của táp-lô, dùng để hiển thị đồng hồ tốc độ, vòng tua máy và các thông tin liên quan đến chức năng lái. Màn hình thứ 2 nằm chính giữa táp-lô đóng vai trò hiển thị thông tin giải trí, có thể thao tác bằng cảm ứng, dùng giao diện “Driver Experience” mới của Porsche. Màn hình thứ 3 nằm đối diện ghế hành khách phía trước là tùy chọn, cho phép người ngồi tại vị trí này xem nội dung từ Youtube hoặc truy cập mạng xã hội mà không cần phải dùng đến màn hình chính. Do màn hình thứ 2 và màn hình thứ 3 (nếu được lắp đặt) thực chất là một dải thống nhất kéo dài nên các khe gió điều hòa ở trục trung tâm táp-lô được dịch chuyển xuống phía dưới. Ngay bên dưới cũng là cụm điều khiển điều hòa dạng cảm ứng. Cần số đã không còn, giờ đây thao tác chuyển số được thực hiện bằng một cần gạt nhỏ nằm giữa màn hình thứ 2 và vô-lăng. Khe cắm chìa khóa cũng được thay bằng nút bấm khởi động Start/Stop. Do loại bỏ cần số tại khu vực “yên ngựa”, giờ đây Panamera 2024 có thêm không gian cho những người ngồi hàng ghế trước đặt tay, để đồ đạc lặt vặt và để ly nước tiện dụng hơn. Chất liệu da bọc ghế cũng được nâng cấp để mang đến cảm giác sang trọng hơn. Hệ thống đèn viền nội thất được cải tiến với nhiều sắc thái hơn, phù hợp nhiều tâm trạng hơn. Bản Executive với trục cơ sở dài cũng sẽ sở hữu hàng ghế sau được làm lại để ngồi thoải mái hơn. Porsche Panamera 2024 dự kiến trang bị hệ truyền động hybrid sạc điện PHEV với bộ pin mới có dung lượng 25,9 kWh, hứa hẹn cải thiện tầm di chuyển trong chế độ thuần điện so với pin 17,9 kWh của bản hiện hành. Hãng xe Đức cũng cho biết hãng sẽ cung cấp ít nhất 4 phiên bản PHEV cho Porsche Panamera đời mới nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng vì ngay đối với bản hiện nay tại nhiều thị trường, 100% số lượng Panamera bán ra là bản PHEV. Video: Xem những nâng cấp nội thất trên Porsche Panamera 2024.

