Porsche mất 18 tháng phục chế xe đua cổ "cực hiếm" 962 C

Phục chế những chiếc xe đua cổ điển để lưu giữ truyền thống và di sản của mình là một công việc quan trọng đối với nhiều nhà sản xuất xe lâu đời, bao gồm Porsche. Mới đây, bộ phận Porsche Heritage and Museum đã phục chế thành công chiếc xe đua Porsche 962 C đời 1987, và thực sự thì nó trông còn đẹp hơn hồi vừa lắp ráp cách đây gần 35 năm. Ban đầu được chế tạo tại Trung tâm Phát triển Weissach, chiếc xe đua Porsche 962 C đã được phục chế tại chính nơi nó ra đời cách đây hơn 3 thập kỷ. Các chuyên gia đã mất khoảng 1 năm rưỡi để hoàn thành quá trình phục chế, và sau khi hoàn thành, chiếc xe cũng sớm được đoàn tụ với người lái ban đầu là Hans-Joachim Stuck, cùng kỹ sư Norbert Singer, và nhà thiết kế Rob Powell, người chịu trách nhiệm cho màu sơn vàng và đỏ đặc trưng. 962 C là một chiếc xe đua quan trọng đối với Porsche về nhiều mặt, và thực tế nó là một trong những chiếc xe đầu tiên của công ty được trang bị hộp số bán tự động ly hợp kép. Ngày nay, loại hộp số này có sẵn trên mọi mẫu xe Porsche chạy bằng động cơ đốt trên thị trường. Vào năm 1987, 962 C đã giành được giải ADAC Würth Supercup với Stuck ngồi sau tay lái, và trong những năm tiếp theo, nó được sử dụng chủ yếu cho mục đích thử nghiệm ở bộ phận khí động học tại Weissach. Porsche giải thích, quá trình phục chế này khá là thử thách vì đội ngũ chuyên môn phải chế tạo lại nhiều bộ phận bởi chúng đã bị hỏng từ lâu. Tuy nhiên, sự liên lạc tốt giữa những bộ phận khác nhau của nhà sản xuất đã giúp các chuyên gia có thể tìm thấy “hầu hết mọi thứ họ cần trong bán kính chỉ 30 mét”. Chiếc xe đua được Porsche 962 C 1987 phục chế hoàn toàn đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng cách đây vài tuần tại sự kiện Sound Night của Bảo tàng Porsche. Công ty có trụ sở tại Stuttgart dự kiến sẽ có nhiều màn trình diễn tĩnh và động hơn nữa về chiếc xe trong năm tới khi họ tiến hành kỷ niệm 40 năm giải đua Group C. “962 C là một trong số ít những chiếc xe mà tôi được phép lái một mình, không có đồng đội và với thiết lập đúng như tôi muốn,” Stuck nhớ lại. “Bạn không bao giờ quên một chiếc xe như thế. Vào năm 2022, chúng tôi sẽ kỷ niệm 40 năm một cách thật chất!" Video: Ngắm chiếc xe đua Porsche 962 C đời 1987.

