Porsche Macan EV 4S từ 2,1 tỷ đồng, thêm gói tùy chọn off-road

Khi ra mắt Porsche Macan EV 2024 mới hồi cuối tháng 1/2024 vừa qua, Porsche chỉ giới thiệu 2 phiên bản là Macan EV 4 và Macan EV Turbo. Mới đây, thương hiệu Đức đã công bố bổ sung 2 phiên bản mới cho mẫu xe điện này, bao gồm bản tiêu chuẩn và Macan EV 4S. Đối với phiên bản tiêu chuẩn, xe được trang bị một động cơ điện duy nhất gắn phía sau sản sinh công suất 335 mã lực và 563 Nm mô-men xoắn. Khi kích hoạt chế độ kiểm soát khởi động, sức mạnh của mẫu xe này có thể tăng lên mức 355 mã lực trong thời gian ngắn. Macan EV bản tiêu chuẩn có khả năng tăng tốc từ 0-97 km/h trong 5,4 giây và đạt tốc độ tối đa 219 km/h. Porsche Macan EV tiêu chuẩn có trọng lượng thấp hơn 100 kg so với bản Macan 4 hiện tại. Hiện tại, hãng xe Đức vẫn chưa công bố tầm vận hành của bản tiêu chuẩn, nhưng có thể dự đoán đây là phiên bản có quãng đường di chuyển xa nhất vì cùng được trang bị cụm pin 100 kWh. Tương tự các phiên bản khác, bản tiêu chuẩn cũng được tích hợp sạc nhanh DC 270 kW, cho phép sạc pin từ 10 đến 80% chỉ trong 21 phút. Trong khi đó, phiên bản Macan 4S được định vị nằm giữa Macan 4 và Macan Turbo. Xe có thiết lập mô-tơ điện kép cung cấp tổng công suất 442 mã lực và 784 Nm mô-men xoắn. Khi kích hoạt chế độ kiểm soát khởi động, sức mạnh của mẫu xe này có thể lên đế 509 mã lực. Cấu hình này cho phép Macan 4S tăng tốc từ 0-97 km/h chỉ trong 3,9 giây, nhanh hơn 1 giây so với Macan 4 và chậm hơn 0,8 giây so với Macan Turbo. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 240 km/h. Cả Macan và Macan 4S đều được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng tiêu chuẩn và bộ giảm chấn điều khiển điện tử (PASM), với tùy chọn đánh lái trục sau. Ngoài ra, AWD Macan 4S còn được trang bị hệ thống quản lý lực kéo điều khiển điện tử, có thể tùy chọn tích hợp với tính năng điều phối mô-men xoắn của Porsche. Ngoài các tùy chọn phiên bản mới, Porsche còn giới thiệu gói nâng cấp off-road dành cho Macan EV. Gói này bao gồm cản trước được thiết kế lại với các chi tiết hầm hố hơn ở ốp sườn và bộ khuếch tán gió. Cản trước có thể được sơn cùng màu màu thân xe hoặc màu xám Vesuvius Grey tương phản. Gói nâng cấp off-road cũng bao gồm bộ mâm hợp kim 21 inch 5 chấu mới màu xám Vesuvius Grey. Quan trọng hơn, gói thiết kế off-road tăng khoảng sáng gầm xe lên 7,6 inch ở cài đặt bình thường và 8,8 inch (225 mm) ở chế độ lái địa hình. Kết hợp với cản trước được tinh chỉnh nhẹ, góc tiếp cận tối đa là 17,5 độ, giúp giảm hơn nữa nguy cơ trầy xước gầm xe. Hai phiên bản mới sẽ bắt đầu được mở bán từ quý 4 năm nay. Giá xe Porsche Macan EV 2024 khởi điểm là 75.300 USD (khoảng 1,9 tỷ đồng) cho bản Macan tiêu chuẩn và lên đến 84.900 USD (2,1 tỷ đồng) đối với bản Macan 4S. Video: Giới thiệu xe SUV điện Porsche Macan EV 2024 mới.

