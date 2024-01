Porsche Macan EV 2024 chính thức trình làng, từ 1,93 tỷ đồng

Porsche đã chính thức cho ra mắt mẫu SUV chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của mình - Porsche Macan EV 2024 mới. Đây là dòng xe đầu tiên trong dải sản phẩm của hãng thực hiện quá trình chuyển đổi từ động cơ đốt trong sang thuần điện. SUV điện Porsche Macan EV có 2 phiên bản gồm: Macan 4 có giá khởi điểm 78.800 USD (khaongr 1,93 tỷ đồng), chưa bao gồm phí vận chuyển 1.650 USD (khoảng 40 triệu đồng) và Macan Turbo có giá khởi điểm 105.300 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng), cũng chưa bao gồm phí vận chuyển. Về thiết kế, Macan EV 2024 thực sự trông rất giống các mẫu xe còn lại trong gia đình Porsche. Tuy nhiên, xe sử dụng nền tảng Premium Platform Electric (PPE) của Porsche, chia sẻ với Audi Q6 e-Tron có kích thước tương tự nên cũng được nâng cấp hơn. Về kích thước, Porsche Macan EV 2024 chạy điện dài hơn 58 mm, cao hơn 76,2 mm và rộng hơn 224 mm so với Macan phiên bản động cơ đốt trong. Porsche Macan EV 2024 có đường mái dốc giống như một chiếc coupe giúp cải thiện tính khí động học – với cánh lướt gió có thể thu vào ở cửa sau và mở ra ở tốc độ cao. Nắp ca-pô lớn hình vỏ sò đã được thay thế bằng một nắp thông thường hơn với các đường khép kín chạy từ đỉnh đèn pha đến chân trụ kính chắn gió, thay vì dọc theo cạnh của cánh trước. Phần đầu xe không có lưới tản nhiệt. Chi tiết đáng chú ý là cặp đèn pha hình chữ nhật mới với công nghệ LED ma trận. Xe được trang bị mâm xe có đường kính lên tới 22 inch. Trong khi đó ở phía sau, Porsche Macan EV 2024 được trang bị cụm đèn hậu trải dài toàn chiều rộng đuôi xe. Cản sau được ốp nhựa màu đen giả khe gió. Macan EV mới có không gian nội thất rộng rãi hơn mang đến chỗ ngồi thoải mái hơn cho hành khách. Bên cạnh đó khoang hành lý cũng được tăng lên so với phiên bản động cơ đốt trong. Porsche đang đẩy mạnh khối lượng công nghệ bên trong Macan xa hơn so với những chiếc xe trước đây. Ví dụ, Porsche Macan EV 2024 có tới 3 màn hình khác nhau trên bảng điều khiển, bao gồm bảng đồng hồ đo kỹ thuật số 12,6 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10,9 inch và màn hình giải trí dành cho hành khách ngồi ở hàng ghế trước cùng có kích thước 10,9 inch. Màn hình thông tin lái xe cũng có thể được trang bị với công nghệ thực tế ảo. Nó hiển thị hướng dẫn bằng cách đưa hình ảnh xuất hiện trước mắt tài xế ở khoảng cách 10 mét và tương ứng với kích thước của một màn hình 87 inch. Xe cũng tích hợp cả Android Auto và Apple CarPlay vào màn hình thực tế ảo. So với Macan nguyên bản, hệ thống ghế ngồi trên phiên bản chạy điện này đã được đặt thấp hơn 28 mm và hành khách phía sau ngồi thấp hơn tới 15 mm. Hai biến thể của Macan điện ra mắt sử dụng động cơ đồng bộ kép cố định với hộp số một tốc độ trên mỗi trục. Động cơ phía trước được cung cấp bởi Bosch, trong khi động cơ phía sau được sản xuất bởi Porsche tại cơ sở sản xuất ở Zuffenhausen, Đức. Macan EV đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh nhờ động cơ điện đặt trên mỗi trục. Hệ thống quản lý pin tích hợp cho phép sạc DC lên tới 270 kW. Xe có thể sạc từ 10-80% pin chỉ trong 21 phút. Hiện Macan EV có 2 phiên bản là Macan 4 và Macan Turbo, và nhiều phiên bản khác sẽ được bổ sung sau này. Macan 4 cơ sở có công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 648 Nm. Xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong vòng 4,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 219 km/h. Trong khi đó, Macan Turbo sở hữu công suất tối đa 630 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.128 Nm. Sức mạnh đáng nể này giúp xe tăng tốc từ 0-96 km/h trong vòng chỉ 3,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 259 km/h. Kết quả này của Macan Turbo mới nhanh hơn so với 911 GT3 có công suất 502 mã lực. Phạm vi hoạt động được công bố của cả hai bản là 483 km/ lần sạc. Macan EV được trang bị hệ thống điều phối lực kéo (PTV) cùng với bộ vi sai cầu sau để đảm bảo xe ôm cua mượt mà. Bản Macan Turbo được trang bị hệ thống phân bổ lực kéo nâng cấp - PTV Plus, cho phép mô-tơ phía sau hoạt động như khóa vi sai. Cả hai bản đều có hệ thống đánh lái 4 bánh, cho phép bánh sau xoay tới 5 độ cả sang trái và phải để tăng độ ổn định khi xe chạy tốc độ cao và bám góc khi chạy tốc độ thấp. Ngoài ra, cả hai được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén. Video: Giới thiệu Porsche Macan EV 2024 mới.

