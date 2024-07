Porsche Macan EV 2024 thêm bản dẫn động cầu sau và hiệu năng 4S

Porsche Macan EV 2024 mới đây đã có thêm phiên bản dẫn động cầu sau và Macan 4S dẫn động bốn bánh. Hơn nữa, thương hiệu cũng ra mắt thêm cho xe gói thiết kế địa hình tùy chọn. Phiên bản cơ sở của dòng xe SUV điện Porsche Macan EV 2024 được trang bị một động cơ điện duy nhất gắn phía sau sản sinh công suất 335 mã lực hoặc lên tới 355 mã lực và mô-men xoắn 563 Nm. Chiếc Macan bản cơ sở này có khả năng tăng tốc từ 0 – 97 km/h trong 5,4 giây và đạt tốc độ tối đa lên tới 219 km/h.Porsche Macan EV 2024 bản RWD đầu tiên của chiếc SUV này là phiên bản nhẹ nhất trong dòng sản phẩm, nhẹ hơn 110 kg so với Macan 4. Đây cũng chính là phiên bản tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả nhất và hiệu năng sử dụng của bộ pin tốt nhất trên mỗi lần sạc. Giống như tất cả các phiên bản Porsche Macan chạy điện khác, xe được trang bị pin có cấu trúc PPE 800 volt hỗ trợ sạc DC lên tới 270 kW, cho phép sạc pin từ 10% đến 80% trong 21 phút. Ngoài ra, thương hiệu cũng bổ sung thêm cho dòng sản phẩm mẫu xe Macan 4S mạnh mẽ hơn, đặt giữa hai mẫu Macan 4 và Macan Turbo. Mẫu xe được trang bị bộ động cơ điện kép tạo ra công suất tổng hợp là 442 mã lực hoặc 509 mã lực và mô-men xoắn cực đại 784 Nm. Cấu hình này cho phép xe tăng tốc nhanh chóng từ 0 – 97 km/h chỉ trong 3,9 giây, nhanh hơn 1 giây so với Macan 4 và chậm hơn 0,8 giây so với Macan Turbo. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 240 km/h. Cả Macan và Macan 4S đều được trang bị hệ thống treo khí nén thích ứng tiêu chuẩn và bộ giảm chấn điều khiển điện tử (PASM) với tùy chọn đánh lái bánh sau. Ngoài ra, Macan 4S AWD còn được trang bị hệ thống Quản lý lực kéo của Porsche điều khiển điện tử, có thể tùy chọn tích hợp với Porsche Torque Vectoring Plus. Các biến thể mới hiện đã có sẵn để đặt hàng và đợt giao hàng đầu tiên tại Mỹ dự kiến vào quý 4 năm nay. Porsche Macan bản thấp nhất sẽ có giá từ 75.300 Đô, bản Macan 4S có giá khởi điểm từ 84.900 Đô. Ngoài các phiên bản mới, Porsche còn giới thiệu gói thiết kế địa hình tùy chọn dành cho tất cả các phiên bản của Macan chạy điện. Gói này bao gồm cản trước được thiết kế lại kết hợp cùng các chi tiết địa hình ở ốp sườn và bộ khuếch tán. Xe cũng có bộ body kit kết hợp với mâm xe hợp kim 21 inch 5 chấu mới được hoàn thiện với màu xám Vesuvius Grey. Ngoài ra, gói thiết kế off-road có khả năng nâng hệ thống treo khí lên 10 mm, tăng khoảng sáng gầm xe lên 195 mm ở cài đặt bình thường và 225 mm ở nấc cài đặt cao nhất. Kết hợp với cản trước được tinh chỉnh nhẹ, góc tiếp phía trước tối đa là 17,5 độ, giúp giảm hơn nữa nguy cơ trầy xước gầm xe. Thương hiệu cũng ra mắt thêm các trang bị mới cho xe như tùy chọn màu Slate Grey Neo mới trong bảng màu và mâm xe hợp kim Macan S 20 inch. Hệ thống Porsche Driver Experience đã được cập nhật đồ họa và hình ảnh động mới cho màn hình. Ứng dụng mới cho phép người lái điều chỉnh màu nền của màn hình và ánh sáng xung quanh để phù hợp với màu sắc bên ngoài của xe. Video: Giới thiệu xe SUV điện Porsche Macan EV 2024 mới.

