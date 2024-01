Porsche kết thúc năm 2023 với loạt siêu phẩm kỷ niệm 75 năm

Năm 2023 chính thức đánh dấu năm hoạt động liên tiếp 75 năm của Porsche, nhà sản xuất xe thể thao nổi tiếng của vùng Zuffenhausen – Stuttgart. Để kỷ niệm dấu mốc quan trọng này, Porsche đã cho ra mắt hàng loạt mẫu xe phiên bản đặc biệt rất ấn tượng. Trong số đó có cả những chiếc xe ý tưởng đặc sắc, vì hãng cũng cần phải chuẩn bị cho tương lai ngay cả khi tri ân di sản quá khứ. TAG Heuer x Porsche – Legends of Panamericana

Vào tháng 10, Porsche đã tiết lộ hai phiên bản đặc biệt dựa trên 718 Cayman GT4 RS , cả hai đều lấy cảm hứng từ chiếc Porsche 550 Coupe đã tham gia – và đã giành chiến thắng – ở hạng mục dưới 1.600 cc tại giải Carrera Panamericana năm 1953. Chi tiết đó giải thích nửa sau của tên gọi được đặt cho các phiên bản đặc biệt này (TAG Heuer x Porsche – Legends of Panamericana). Còn phần nửa đầu tri ân mối quan hệ sâu sắc giữa Porsche và nhãn hiệu đồng hồ TAG Heuer nổi tiếng của Thụy Sĩ. Năm 1963, Jack Heuer (cháu chắt của người sáng lập Edouard) đã giới thiệu chiếc đồng hồ bấm giờ Carrera, được đặt theo tên của cuộc đua lừng danh ở Mexico. Porsche và TAG Heuer đã thiết lập nên quan hệ kể từ đó và phiên bản đặc biệt đã nhấn mạnh sự liên kết này. Về ngoại hình, mỗi chiếc xe đều được sơn màu bạc Le Mans Silver metallic, kể cả ở những khu vực thường xuất hiện nhựa màu đen hoặc sợi carbon. Logo TAG và đề can phong cách xe đua cũng xuất hiện, trong khi cabin có nhiều logo hơn, màu cờ Mexico và mô-đun đồng hồ bấm giờ đặc biệt ở bảng điều khiển trung tâm. Porsche 911 GT3 R Rennsport

Đây là một trong những mẫu xe Porsche nổi bật nhất năm 2023. Đúng như tên gọi, 911 GT3 R Rennsport được thiết kế dựa trên xe đua GT3 R, nhưng không bị hạn chế bởi những quy định của đường đua nên có thể phát huy tối đa năng lực vận hành. GT3 R Rennsport được ra mắt tại Rennsport Reunion với thông số kỹ thuật ấn tượng, trong đó đáng chú ý nhất là động cơ 6 xi-lanh, dung tích 4,2 lít, vòng tua máy tối đa lên đến 9.400 vòng/phút. Âm thanh khi hoạt động rất hoành tráng, đồng thời còn có thể tạo ra công suất lên tới 612 mã lực. Thân xe bằng sợi carbon đặt riêng, cabin đặc biệt và bánh xe BBS tuyệt đẹp là những chi tiết hấp dẫn khác của chiếc xe có giá 1,046 triệu USD (25,4 tỷ đồng). Vision 357 Concept, Vision 357 Speedster

Vào tháng 1/2023, Porsche đã tiết lộ một mẫu concept rất cổ điển có tên Vision 357, rõ ràng được lấy cảm hứng từ mẫu xe thể thao 356 thời xưa. 6 tháng sau đó, Porsche giới thiệu thêm phiên bản không có mui của mẫu concept này với tên gọi Vision 357 Speedster. Mặc dù chúng trông rất giống nhau, trên thực tế mẫu concept coupe chỉ là bản nghiên cứu thiết kế và có khung sườn của một chiếc Cayman GT4 RS bên dưới; trong khi phiên bản Speedster lại dựa vào nền tảng của mẫu xe đua thuần điện 718 Cayman GT4 e-Performance và thừa hưởng toàn bộ tinh túy từ bản concept Mission R. Với hai mẫu concept này, Porsche cho thấy hãng luôn quan tâm đến tương lai nhưng cũng duy trì sự hiểu biết rõ ràng về những giá trị mà di sản của mình mang lại. Porsche 718 Spyder RS

Là phiên bản mui mở của Cayman GT4 RS, chiếc 718 Spyder RS xuất hiện vào tháng 5/2023 với cùng khối động cơ từng sử dụng trên 911 GT3 có công suất 493 mã lực, tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,2 giây và tốc độ tối đa 307 km/h. Hiệu năng đó thật ấn tượng, nhưng các mẫu Spyder cũng nổi tiếng về phong cách cá tính và phiên bản giới hạn này chắc chắn thể hiện được điều đó. Giá khởi điểm của xe là 160.700 USD (3,9 tỷ đồng) nhưng bạn sẽ muốn chi thêm để được trang bị sẵn gói Weissach Package với các thành phần sợi carbon lộ ra ngoài và ống xả titan. Cùng với đó là 1 mẫu đồng hồ chung thiết kế có tên Porsche Design Chronograph. Porsche 911 S/T

911 là dòng xe thể thao nhưng rất đa năng, có thể phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Tuy nhiên nếu muốn có chiếc 911 tối thượng thì đáp ứng điều đó là chiếc 911 S/T, ra đời để kỷ niệm 60 năm phát triển dòng xe Porsche 911 huyền thoại. Xe sử dụng động cơ 6 xi-lanh phẳng 4.0L từng thấy trên GT3 RS với hộp số sàn khối lượng nhẹ, thân xe bằng sợi carbon nhẹ, thiết lập hệ thống treo độc đáo và cabin tuyệt đẹp. Kết quả là một phiên bản đặc biệt có thể mang lại cảm giác thoải mái khi đi lại hàng ngày nhưng vẫn có thể khiến bạn dựng tóc gáy ngay lập tức khi cần bứt tốc. Chỉ có tổng cộng 1.963 chiếc 911 S/T được làm ra (lời nhắc nhở đầy tinh tế về năm mà chiếc 911 ra mắt lần đầu tiên) với giá khởi điểm từ 290.000 USD (7,03 tỷ đồng). Mẫu xe này cũng được thiết kế riêng đồng hồ đi kèm tùy chọn được làm bằng titan. Porsche Mission X



Nhân kỷ niệm 75 năm tồn tại của Porsche, các kỹ sư hãng tại Stuttgart cũng đã cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về tương lai với sự ra mắt của Mission X Concept, một trong những mẫu xe ý tưởng đẹp nhất năm. Đây là một chiếc siêu xe chạy hoàn toàn bằng điện gần như chắc chắn sẽ được đưa vào sản xuất trong tương lai không xa với tư cách là sản phẩm kế thừa của 918 Spyder và Carrera GT. Tại thời điểm này, không có số liệu công suất nào được tiết lộ, nhưng có vẻ Porsche đang hướng tới tỷ lệ công suất trên khối lượng 1:1 hoàn hảo là một mã lực trên mỗi kg. Hãy chờ đợi sự ra mắt của phiên bản hoàn thiện trong vòng 5 năm tới. Porsche cũng hứa hẹn mẫu xe tương lai đó sẽ thiết lập nên nhiều kỷ lục đáng kinh ngạc tại đường đua Nurburgring Video: Porsche và 60 năm phát triển của dòng xe huyền thoại 911.

